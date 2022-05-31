12:11 31.05.2022 (обновлено: 12:32 31.05.2022)
Вучич принес присягу и вступил в должность президента Сербии
Вучич принес присягу и вступил в должность президента Сербии
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич во время церемонии инаугурации на второй срок в парламенте в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии инаугурации на второй срок в парламенте в Белграде
БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во вторник принес присягу в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок на пост главы государства.
По результатам прошедших в Сербии 3 апреля президентских выборов Вучич получил 58,59% голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом туре. В тот же день состоялись и выборы депутатов Скупщины, на которых лидирует его Сербская прогрессивная партия, получающая около 120 из 250 мест в однопалатном заксобрании. Из-за рассмотрения избиркомом жалоб на отдельных участках окончательные результаты парламентских выборов пока не утверждены, поэтому президент во вторник приносит присягу прошлому созыву Скупщины. С утра перед зданием парламента собрались граждане, был выстроен почетный караул.
В зале присутствуют патриарх Сербский Порфирий и главы других традиционных конфессий, бывшие президенты Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, члены правительства, иностранные послы. Спикер парламента Ивица Дачич открыл торжественное заседание.
"Клянусь, что все свои силы посвящу сохранению суверенитета и территориальной целостности республики Сербии, включая Косово и Метохию как ее составную часть, а также соблюдению прав и свобод человека и меньшинств, уважению и защите конституции и законов, сохранению мира и благополучия всех граждан республики Сербии и буду ответственно исполнять свои обязанности. Да поможет мне Бог",- зачитал Вучич текст присяги и был встречен аплодисментами зала.