https://ria.ru/20220531/vuchich-1791979008.html

Вучич принес присягу и вступил в должность президента Сербии

Вучич принес присягу и вступил в должность президента Сербии - РИА Новости, 31.05.2022

Вучич принес присягу и вступил в должность президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич во вторник принес присягу в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок на пост главы государства. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:11

2022-05-31T12:11

2022-05-31T12:32

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сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во вторник принес присягу в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок на пост главы государства.По результатам прошедших в Сербии 3 апреля президентских выборов Вучич получил 58,59% голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом туре. В тот же день состоялись и выборы депутатов Скупщины, на которых лидирует его Сербская прогрессивная партия, получающая около 120 из 250 мест в однопалатном заксобрании. Из-за рассмотрения избиркомом жалоб на отдельных участках окончательные результаты парламентских выборов пока не утверждены, поэтому президент во вторник приносит присягу прошлому созыву Скупщины. С утра перед зданием парламента собрались граждане, был выстроен почетный караул.В зале присутствуют патриарх Сербский Порфирий и главы других традиционных конфессий, бывшие президенты Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, члены правительства, иностранные послы. Спикер парламента Ивица Дачич открыл торжественное заседание."Клянусь, что все свои силы посвящу сохранению суверенитета и территориальной целостности республики Сербии, включая Косово и Метохию как ее составную часть, а также соблюдению прав и свобод человека и меньшинств, уважению и защите конституции и законов, сохранению мира и благополучия всех граждан республики Сербии и буду ответственно исполнять свои обязанности. Да поможет мне Бог",- зачитал Вучич текст присяги и был встречен аплодисментами зала.

https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич