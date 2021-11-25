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https://ria.ru/20211125/serbiya-1760739349.html
Вучич пригласил Путина посетить Белград
Вучич пригласил Путина посетить Белград - РИА Новости, 25.11.2021
Вучич пригласил Путина посетить Белград
Сербия ждет, что президент РФ Владимир Путин сможет посетить Храм Святого Саввы в Белграде, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:18
2021-11-25T16:18
в мире
белград (город)
сербия
владимир путин
александр вучич
сербская православная церковь
россия
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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Сербия ждет, что президент РФ Владимир Путин сможет посетить Храм Святого Саввы в Белграде, заявил президент Сербии Александр Вучич."В прошлом много сделали вместе, и мы все еще ожидаем вас в Храме Святого Саввы в Белграде, который мы вместе сделали", - сказал Вучич на встрече с Путиным. Он также выразил президенту России "большую благодарность и признательность за поддержку нашей страны и территориальной целостности и суверенитету Сербии".Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле - знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма. Уникальное фреско-мозаичное украшение купола и алтарной части на площади свыше 1,2 тысячи квадратных метров выполнили российские мастера под руководством академика Николая Мухина.Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ является Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом в 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20211113/vuchich-1758949747.html
https://ria.ru/20210218/patriarkh-1598085403.html
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в мире, белград (город), сербия, владимир путин, александр вучич, сербская православная церковь, россия
16:18 25.11.2021
 
Вучич пригласил Путина посетить Белград

Президент Сербии Вучич пригласил коллегу Путина в Храм Святого Саввы в Белграде

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкХрам Святого Саввы в Белграде
Храм Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Сербия ждет, что президент РФ Владимир Путин сможет посетить Храм Святого Саввы в Белграде, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"В прошлом много сделали вместе, и мы все еще ожидаем вас в Храме Святого Саввы в Белграде, который мы вместе сделали", - сказал Вучич на встрече с Путиным. Он также выразил президенту России "большую благодарность и признательность за поддержку нашей страны и территориальной целостности и суверенитету Сербии".
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 21:19
Вучич рассказал, что многому учится у Путина
Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.
Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле - знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма. Уникальное фреско-мозаичное украшение купола и алтарной части на площади свыше 1,2 тысячи квадратных метров выполнили российские мастера под руководством академика Николая Мухина.
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ является Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом в 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.
Православные священники у Храма Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 20:10Религия
В Сербии бросили судьбоносный для Москвы жребий
 
В миреБелград (город)СербияВладимир ПутинАлександр ВучичСербская православная церковьРоссия
 
 
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