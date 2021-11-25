Вучич пригласил Путина посетить Белград
Президент Сербии Вучич пригласил коллегу Путина в Храм Святого Саввы в Белграде
СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Сербия ждет, что президент РФ Владимир Путин сможет посетить Храм Святого Саввы в Белграде, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"В прошлом много сделали вместе, и мы все еще ожидаем вас в Храме Святого Саввы в Белграде, который мы вместе сделали", - сказал Вучич на встрече с Путиным. Он также выразил президенту России "большую благодарность и признательность за поддержку нашей страны и территориальной целостности и суверенитету Сербии".
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Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.
Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле - знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма. Уникальное фреско-мозаичное украшение купола и алтарной части на площади свыше 1,2 тысячи квадратных метров выполнили российские мастера под руководством академика Николая Мухина.
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ является Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом в 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.
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