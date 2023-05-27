https://ria.ru/20230527/vuchich-1874531642.html

Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии

Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии - РИА Новости, 27.05.2023

Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T13:52

2023-05-27T13:52

2023-05-27T15:47

в мире

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 27 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП)."Предлагаю новым председателем нашей партии избрать (министра обороны.— Прим. ред.) Милоша Вучевича. Что я могу сказать о нашем Милоше, не буду зачитывать, где и когда рожден, знаю, что он с самого начала с нами", — заявил он на съезде движения в Крагуеваце, трансляцию вело агентство Танюг.Глава государства отметил, что Вучевич любит и знает партию. Президент также добавил, что министр "из хорошей семьи, а его отец был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде"."Прошу вас заботиться и беречь Сербию, повторю — увидите, буду заботиться обо всех гражданах, мне не придет в голову оставить вас, и нас ждет еще много совместных побед", — сказал Вучич и поблагодарил сторонников за 11 лет деятельности правящей партии.Оставшаяся часть заседания проходит в закрытом для СМИ режиме.В столице Сербии в пятницу состоялся крупнейший митинг в поддержку президента Вучича и правительства на фоне подъема протестов на площади перед Скупщиной (парламентом) республики. Несмотря на проливной дождь, по данным проправительственных СМИ, собралось 200 тысяч человек. Как ранее и обещал, президент сообщил об уходе в субботу с поста лидера правящей партии. Вучич накануне заявил, что приступит к формированию широкого надпартийного движения граждан с 28 июня в свете кризиса "для сохранения страны".Сербский президент на фоне массовых протестов заявил в середине мая, что в Сербии не произойдет насильственной смены власти, как в Киеве в 2014 году. По его словам, спецслужбы государств Востока (в сербском языке Китай, Россия и другие. — Прим. ред.) предупреждали о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии. Он добавил, что ожидаются важные решения для руководства партии и страны, возможны досрочные парламентские выборы.Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников.Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан из-за двух массовых убийств в начале мая, при которых погибли 18 человек. По его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум девять тысяч демонстрантов. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы. Следующая протестная акция назначена на 27 мая.Требования демонстрантов — отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

https://ria.ru/20230526/vuchich-1874474513.html

https://ria.ru/20230428/vuchich-1868551339.html

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, сербия, александр вучич