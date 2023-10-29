https://ria.ru/20231029/vuchich-1905963124.html
Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России
Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России - РИА Новости, 29.10.2023
Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России
Нежелание Сербии вводить санкции против России усилило ее международную репутацию как свободного и независимого государства, заявил президент Александр Вучич в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:21
2023-10-29T13:21
2023-10-29T19:45
в мире
санкции в отношении россии
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сербия
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александр вучич
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БЕЛГРАД, 29 окт — РИА Новости. Нежелание Сербии вводить санкции против России усилило ее международную репутацию как свободного и независимого государства, заявил президент Александр Вучич в эфире TV Prva. Он напомнил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая почти два года не присоединяется к антироссийским санкциям, хотя политические оппоненты критиковали власть за нерешительность. "Я лишь старался защитить страну и проводить ответственную и серьезную политику", — сказал Вучич.При этом Белград испытывает растущее внешнеполитическое давление со стороны Запада, добавил президент. "Еще не довели царя до ограды по этому вопросу — когда это произойдет, я не буду скрывать это от народа и скажу людям. Но Сербия тем самым укрепила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику", — подчеркнул Вучич.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. По словам президента Владимира Путина, это нанесло серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, подчеркивал он, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20231021/vuchich-1904392917.html
https://ria.ru/20231020/stomatolog-1903983635.html
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в мире, санкции в отношении россии, россия, сербия, европа, александр вучич, владимир путин
В мире, Санкции в отношении России, Россия, Сербия, Европа, Александр Вучич, Владимир Путин
Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России
Вучич: Сербия укрепила международную репутацию отказом вводить санкции против РФ