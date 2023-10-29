https://ria.ru/20231029/vuchich-1905963124.html

Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России

Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России - РИА Новости, 29.10.2023

Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России

Нежелание Сербии вводить санкции против России усилило ее международную репутацию как свободного и независимого государства, заявил президент Александр Вучич в... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:21

2023-10-29T13:21

2023-10-29T19:45

в мире

санкции в отношении россии

россия

сербия

европа

александр вучич

владимир путин

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БЕЛГРАД, 29 окт — РИА Новости. Нежелание Сербии вводить санкции против России усилило ее международную репутацию как свободного и независимого государства, заявил президент Александр Вучич в эфире TV Prva. Он напомнил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая почти два года не присоединяется к антироссийским санкциям, хотя политические оппоненты критиковали власть за нерешительность. "Я лишь старался защитить страну и проводить ответственную и серьезную политику", — сказал Вучич.При этом Белград испытывает растущее внешнеполитическое давление со стороны Запада, добавил президент. "Еще не довели царя до ограды по этому вопросу — когда это произойдет, я не буду скрывать это от народа и скажу людям. Но Сербия тем самым укрепила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику", — подчеркнул Вучич.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. По словам президента Владимира Путина, это нанесло серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, подчеркивал он, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20231021/vuchich-1904392917.html

https://ria.ru/20231020/stomatolog-1903983635.html

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сербия

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в мире, санкции в отношении россии, россия, сербия, европа, александр вучич, владимир путин