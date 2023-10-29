Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России - РИА Новости, 29.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 29.10.2023 (обновлено: 19:45 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/vuchich-1905963124.html
Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России
Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России - РИА Новости, 29.10.2023
Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России
Нежелание Сербии вводить санкции против России усилило ее международную репутацию как свободного и независимого государства, заявил президент Александр Вучич в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:21
2023-10-29T19:45
в мире
санкции в отношении россии
россия
сербия
европа
александр вучич
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781748417_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_037fb2241a48a942e52ce6f1401c590d.jpg
БЕЛГРАД, 29 окт — РИА Новости. Нежелание Сербии вводить санкции против России усилило ее международную репутацию как свободного и независимого государства, заявил президент Александр Вучич в эфире TV Prva. Он напомнил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая почти два года не присоединяется к антироссийским санкциям, хотя политические оппоненты критиковали власть за нерешительность. &quot;Я лишь старался защитить страну и проводить ответственную и серьезную политику&quot;, — сказал Вучич.При этом Белград испытывает растущее внешнеполитическое давление со стороны Запада, добавил президент. "Еще не довели царя до ограды по этому вопросу — когда это произойдет, я не буду скрывать это от народа и скажу людям. Но Сербия тем самым укрепила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику", — подчеркнул Вучич.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. По словам президента Владимира Путина, это нанесло серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, подчеркивал он, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20231021/vuchich-1904392917.html
https://ria.ru/20231020/stomatolog-1903983635.html
россия
сербия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781748417_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d776438929ea8a76e24b887d88751186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкции в отношении россии, россия, сербия, европа, александр вучич, владимир путин
В мире, Санкции в отношении России, Россия, Сербия, Европа, Александр Вучич, Владимир Путин
Вучич заявил об усилении Сербии из-за отказа от санкций против России

Вучич: Сербия укрепила международную репутацию отказом вводить санкции против РФ

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 окт — РИА Новости. Нежелание Сербии вводить санкции против России усилило ее международную репутацию как свободного и независимого государства, заявил президент Александр Вучич в эфире TV Prva.
Он напомнил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая почти два года не присоединяется к антироссийским санкциям, хотя политические оппоненты критиковали власть за нерешительность.
«

"Я лишь старался защитить страну и проводить ответственную и серьезную политику", — сказал Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Вучич сообщил о тяжелом разговоре со странами Запада
21 октября, 18:08
При этом Белград испытывает растущее внешнеполитическое давление со стороны Запада, добавил президент.
"Еще не довели царя до ограды по этому вопросу — когда это произойдет, я не буду скрывать это от народа и скажу людям. Но Сербия тем самым укрепила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику", — подчеркнул Вучич.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. По словам президента Владимира Путина, это нанесло серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, подчеркивал он, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Сербия экстрадировала в Россию лже-стоматолога
20 октября, 06:22
 
В миреСанкции в отношении РоссииРоссияСербияЕвропаАлександр ВучичВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала