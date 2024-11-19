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Вучич пообещал приехать в Москву на 80-летие Победы над фашизмом

Вучич пообещал приехать в Москву на 80-летие Победы над фашизмом - РИА Новости, 19.11.2024

Вучич пообещал приехать в Москву на 80-летие Победы над фашизмом

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если не наступит "конец света", то он прибудет в Москву на 80-летие Победы над фашизмом по приглашению президента... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T22:26

2024-11-19T22:26

2024-11-19T22:26

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БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если не наступит "конец света", то он прибудет в Москву на 80-летие Победы над фашизмом по приглашению президента России Владимира Путина. "Если не будет конца света, а я больше в этом не уверен, но надеюсь, что не будет, для меня было бы большой честью на 80-летие освобождения от фашизма быть на Красной площади, так же, как я был на 75-летии. Мы тогда с Биби (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху стали единственными гостями", - заявил Вучич в обращении к гражданам во вторник. Он указал, что гордится борьбой против фашизма, в которой участвовал сербский народ – "единственный народ в этом регионе, который, как и греческий, полностью с начала конфликта был против нацизма". "Поэтому сербский народ имеет дополнительную обязанность сохранить истину о борьбе против фашизма. Но все же далеко 9 мая, и я благодарю президента Путина за приглашение и сказал ему, что если не произойдет неизвестно что, с радостью буду присутствовать на этом событии", - сказал сербский лидер. Глава сербского государства 20 октября провел первый за 2,5 года телефонный разговор с президентом России, в ходе которого, по его словам, получил приглашение приехать в Москву на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских 3-го и 2-го Украинского фронтов, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20241118/dodik-1984433045.html

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