https://ria.ru/20231121/serbiya-1910768941.html

Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО

Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО - РИА Новости, 21.11.2023

Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО

Сербия намерена развивать сотрудничество с НАТО, но при сохранении военного нейтралитета, заявил президент Александр Вучич после переговоров с генсеком альянс... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:18

2023-11-21T12:18

2023-11-21T13:42

в мире

нато

сербия

александр вучич

йенс столтенберг

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БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Сербия намерена развивать сотрудничество с НАТО, но при сохранении военного нейтралитета, заявил президент Александр Вучич после переговоров с генсеком альянс Йенсом Столтенбергом."Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет", — сказал сербский лидер.Нынешнее взаимодействие с военным блоком он назвал корректным и поблагодарил Столтенберга за возможность всегда позвонить напрямую.По словам Вучича, на переговорах шла речь о совместных учениях с НАТО, и он предложит правительству рассмотреть вопрос о проведении учений и с альянсом, и с другими партнерами. Кроме того, подчеркнул сербский президент, для Белгралда важно сотрудничеситво с НАТО и контингентом KFOR, так как это способствует обеспечению безопасности сербов в Косово.Генсек альянса Йенс Столтенберг сейчас проводит турне по Западным Балканам. Накануне он посетил Сараево и Приштину, а ночью прибыл в Белград. Утром состоялись рабочий завтрак и переговоры Столтенберга и президента Сербии за закрытыми дверями.В программе пребывания генсека также встреча с премьером Сербии Аной Брнабич и учеными, которые участвуют в совместных с НАТО проектах.

https://ria.ru/20230929/nato-1899557636.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, сербия, александр вучич, йенс столтенберг