https://ria.ru/20231121/serbiya-1910768941.html
Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО
Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО - РИА Новости, 21.11.2023
Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО
Сербия намерена развивать сотрудничество с НАТО, но при сохранении военного нейтралитета, заявил президент Александр Вучич после переговоров с генсеком альянс... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:18
2023-11-21T12:18
2023-11-21T13:42
в мире
нато
сербия
александр вучич
йенс столтенберг
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БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Сербия намерена развивать сотрудничество с НАТО, но при сохранении военного нейтралитета, заявил президент Александр Вучич после переговоров с генсеком альянс Йенсом Столтенбергом."Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет", — сказал сербский лидер.Нынешнее взаимодействие с военным блоком он назвал корректным и поблагодарил Столтенберга за возможность всегда позвонить напрямую.По словам Вучича, на переговорах шла речь о совместных учениях с НАТО, и он предложит правительству рассмотреть вопрос о проведении учений и с альянсом, и с другими партнерами. Кроме того, подчеркнул сербский президент, для Белгралда важно сотрудничеситво с НАТО и контингентом KFOR, так как это способствует обеспечению безопасности сербов в Косово.Генсек альянса Йенс Столтенберг сейчас проводит турне по Западным Балканам. Накануне он посетил Сараево и Приштину, а ночью прибыл в Белград. Утром состоялись рабочий завтрак и переговоры Столтенберга и президента Сербии за закрытыми дверями.В программе пребывания генсека также встреча с премьером Сербии Аной Брнабич и учеными, которые участвуют в совместных с НАТО проектах.
https://ria.ru/20230929/nato-1899557636.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, сербия, александр вучич, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Сербия, Александр Вучич, Йенс Столтенберг
Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО
Вучич: Сербия хочет улучшить отношения с НАТО, но сохранить военный нейтралитет
БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Сербия намерена развивать сотрудничество с НАТО, но при сохранении военного нейтралитета, заявил президент Александр Вучич после переговоров с генсеком альянс Йенсом Столтенбергом.
"Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет", — сказал сербский лидер.
НАТО нарастит присутствие сил в Косово
Нынешнее взаимодействие с военным блоком он назвал корректным и поблагодарил Столтенберга за возможность всегда позвонить напрямую.
По словам Вучича, на переговорах шла речь о совместных учениях с НАТО, и он предложит правительству рассмотреть вопрос о проведении учений и с альянсом, и с другими партнерами.
Кроме того, подчеркнул сербский президент, для Белгралда важно сотрудничеситво с НАТО и контингентом KFOR, так как это способствует обеспечению безопасности сербов в Косово
.
Генсек альянса Йенс Столтенберг
сейчас проводит турне по Западным Балканам. Накануне он посетил Сараево
и Приштину
, а ночью прибыл в Белград
. Утром состоялись рабочий завтрак и переговоры Столтенберга и президента Сербии за закрытыми дверями.
В программе пребывания генсека также встреча с премьером Сербии Аной Брнабич
и учеными, которые участвуют в совместных с НАТО проектах.
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне