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Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО - РИА Новости, 21.11.2023
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12:18 21.11.2023 (обновлено: 13:42 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/serbiya-1910768941.html
Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО
Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО - РИА Новости, 21.11.2023
Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО
Сербия намерена развивать сотрудничество с НАТО, но при сохранении военного нейтралитета, заявил президент Александр Вучич после переговоров с генсеком альянс... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:18
2023-11-21T13:42
в мире
нато
сербия
александр вучич
йенс столтенберг
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БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Сербия намерена развивать сотрудничество с НАТО, но при сохранении военного нейтралитета, заявил президент Александр Вучич после переговоров с генсеком альянс Йенсом Столтенбергом."Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет", — сказал сербский лидер.Нынешнее взаимодействие с военным блоком он назвал корректным и поблагодарил Столтенберга за возможность всегда позвонить напрямую.По словам Вучича, на переговорах шла речь о совместных учениях с НАТО, и он предложит правительству рассмотреть вопрос о проведении учений и с альянсом, и с другими партнерами. Кроме того, подчеркнул сербский президент, для Белгралда важно сотрудничеситво с НАТО и контингентом KFOR, так как это способствует обеспечению безопасности сербов в Косово.Генсек альянса Йенс Столтенберг сейчас проводит турне по Западным Балканам. Накануне он посетил Сараево и Приштину, а ночью прибыл в Белград. Утром состоялись рабочий завтрак и переговоры Столтенберга и президента Сербии за закрытыми дверями.В программе пребывания генсека также встреча с премьером Сербии Аной Брнабич и учеными, которые участвуют в совместных с НАТО проектах.
https://ria.ru/20230929/nato-1899557636.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, нато, сербия, александр вучич, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Сербия, Александр Вучич, Йенс Столтенберг
Вучич заявил, что Сербия попытается улучшить отношения с НАТО

Вучич: Сербия хочет улучшить отношения с НАТО, но сохранить военный нейтралитет

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Сербия намерена развивать сотрудничество с НАТО, но при сохранении военного нейтралитета, заявил президент Александр Вучич после переговоров с генсеком альянс Йенсом Столтенбергом.
"Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет", — сказал сербский лидер.
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Нынешнее взаимодействие с военным блоком он назвал корректным и поблагодарил Столтенберга за возможность всегда позвонить напрямую.
По словам Вучича, на переговорах шла речь о совместных учениях с НАТО, и он предложит правительству рассмотреть вопрос о проведении учений и с альянсом, и с другими партнерами.
Кроме того, подчеркнул сербский президент, для Белгралда важно сотрудничеситво с НАТО и контингентом KFOR, так как это способствует обеспечению безопасности сербов в Косово.
Генсек альянса Йенс Столтенберг сейчас проводит турне по Западным Балканам. Накануне он посетил Сараево и Приштину, а ночью прибыл в Белград. Утром состоялись рабочий завтрак и переговоры Столтенберга и президента Сербии за закрытыми дверями.
В программе пребывания генсека также встреча с премьером Сербии Аной Брнабич и учеными, которые участвуют в совместных с НАТО проектах.
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