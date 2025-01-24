https://ria.ru/20250124/vuchich-1995408620.html

Вучич пообещал не вводить санкции против России

Вучич пообещал не вводить санкции против России - РИА Новости, 24.01.2025

Вучич пообещал не вводить санкции против России

Вучич пообещал, что пока он президент Сербии, официальный Белград не будет вводить санкций против России. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T22:02:00+03:00

2025-01-24T22:02:00+03:00

2025-01-24T22:02:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

россия

слободан милошевич

сербская прогрессивная партия (спп)

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Вучич пообещал, что пока он президент Сербии, официальный Белград не будет вводить санкций против России. В пятницу вечером в городе Ягодина на юге центральной Сербии было организовано собрание нескольких десятков тысяч граждан в поддержку формирования широкого надпартийного движения, которое включило бы в себя больше, чем правящая Сербская прогрессивная партия (СПП). В пятницу в Белграде также прошли ежедневные акции протеста студентов и оппозиции, которые призвали граждан к общей забастовке. "Они (Запад и политические оппоненты – ред.) хотят вернуть нас в 2000 год (свержение экс-президента Слободана Милошевича – ред.) когда мы были покоренные и порабощенные. Когда кто-то другой принимал решения вместо Сербии. Хотят сказать: "не будете независимой страной". Хотят определять вместо нас, когда и кому вводить санкции. А вы знаете, что пока я президент Сербии, не буду вводить санкции ни РФ, ни другим нашим друзьям", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Президент Сербии в феврале 2024 года вновь заявил о формировании широкого надпартийного движения "За народ и государство". Он планировал приступить к нему с 28 июня, "для сохранения страны", но сроки с появления идеи в 2022 году несколько раз им переносились. Сербские студенты и оппозиция с ноября 2024 года проводят протесты в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. В 11.52 (13.52 мск), в то время, когда произошло обрушение на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, они на 15 минут блокируют несколько улиц в тишине, на плакатах - требования привести к правосудию ответственных за трагедию, символом акций стала окровавленная ладонь. После блокад дорог движение восстанавливается, но уже около полусотни вузов и гимназий Сербии прекратили преподавание, студенты заняли аудитории, где дежурят круглосуточно. Руководство Сербии ранее призвало студентов прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований. Президент Сербии в ночь 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть "орудием в руках политических деятелей". На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры". Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ), о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличено финансирование из бюджета для госфакультетов на 20%.

https://ria.ru/20250115/serbiya-1993918303.html

https://ria.ru/20250112/vuchich-1993382557.html

https://ria.ru/20250108/serbiya-1992829583.html

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в мире, сербия, белград (город), россия, слободан милошевич, сербская прогрессивная партия (спп), санкции в отношении россии