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2020-03-02T08:04+0300
https://ria.ru/20200302/1566092076.html
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
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РИА Новости

Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России

08:00 02.03.2020 (обновлено: 08:04 02.03.2020)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом, а между Москвой и Анкарой идут переговоры по организации визита в Россию в ближайшие дни турецкого лидера. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прямо заявил, что возникший кризис "может быть решен только на встрече президентов Путина и Эрдогана".
Согласно неписаному правилу дипломатии, в случае подобных экстренных мероприятий на высшем уровне приезжает тот, кому больше надо. Это вполне точно отражает и реалии идлибских раскладов, поскольку, несмотря на всю привычно громкую и воинственную риторику Эрдогана, факты недвусмысленно свидетельствуют, что наиболее сложное положение сейчас именно у Анкары.
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Среди западных экспертов весьма популярна идея о поразительной удачливости России, в результате которой Москва раз за разом выходит победительницей из многочисленных бурь последних лет. Тут, конечно, можно было бы указать, что "везет тому, кто везет" — и это абсолютно справедливо. Однако определенная сермяга в наблюдении имеется, и Турция может служить тому едва ли не ярчайшим примером.
Многовековая история российско-турецких отношений неспроста насчитывает аж двенадцать войн. Наши страны и впрямь являются "естественными" геополитическими противниками в регионе — слишком много точек и тем, где интересы двух держав регулярно сталкиваются лоб в лоб. Разногласия по Сирии — органичное продолжение.
Тем поразительнее прогресс в отношениях двух государств, которые на глазах превращаются в прочное стратегическое партнерство, преодолевающее многочисленные трудности.
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Москва без колебаний может записать это в собственные заслуги: Россия очень многое сделала, чтобы запустить именно такой формат взаимодействия с Анкарой. Вот только на руку нам работал — и продолжает работать — ряд объективных обстоятельств, а не только личные особенности турецкого лидера.
Например, ущемленное на протяжении многих лет — и даже десятилетий — чувство национального достоинства, когда Турцию подчеркнуто держали на вторых ролях в НАТО и в прихожей на коврике в ЕС, обернулось резким усилением независимости политики страны и ростом ее державных амбиций. Причем как на словах, так и на деле. С одной стороны, турецкое руководство не склонно выбирать выражения, так что в последние годы в свой адрес услышали много "приятного" и Штаты, и Европа, и НАТО. С другой стороны, Москва умело подыграла происходящему, результатом чего стала немыслимая еще совсем недавно поставка С-400 туркам.
Тем не менее на первое место по значимости выгодных для России обстоятельств надо поставить успехи Турции в экономическом развитии. Это может показаться ироничным, но чем больше турецкие достижения в экономике, тем тщательнее там считают возможные потери от конфликтов с Москвой — просто потому, что Россия стала слишком важным партнером.
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"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
В 2015 году раздавались многочисленные издевательские шутки по поводу того, что Москва ответила на свой сбитый турками бомбардировщик всего лишь экономическими ограничениями. Однако уже спустя несколько месяцев стало понятно, что и запрет на работу в России турецких рабочих, и эмбарго на пресловутые помидоры, и приостановка туристических поездок оказались крайне болезненными мерами.
С тех пор ситуация только усугубилась. Запущен "Турецкий поток", который является для Анкары не только экономическим, но и важнейшим геополитическим проектом, поскольку делает страну ключевым газовым хабом для Южной Европы. Стоит напомнить, что президент Эрдоган сразу воспользовался возможностью показать соседям, "кто в доме хозяин".
Строительство АЭС "Аккую" идет полным ходом: в феврале "Росатом" закончил сварку корпуса реактора. Кстати, в АЭС турки заинтересованы не меньше, чем в газопроводе, по причине того, что их экономика требует все больше энергоресурсов, а собственных у Турции — дефицит, в результате чего нефть и газ приходится активно импортировать из той же России.
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Упомянутые проекты — лишь малая часть направлений российско-турецкого сотрудничества, которое набирает обороты год от года и заставляет национальных лидеров десять раз думать над любым конфронтационным шагом. В случае Тайипа Эрдогана это особенно актуально в свете его взрывного темперамента и склонности к авантюризму.
Однако дело не только в экономике. Не менее сложные — и выгодные для России — процессы происходят в общественно-политической жизни Турции.
Турецкое общество расщеплено практически пополам. Этот раскол носит как социокультурный, так и политический характер. Он проходит сразу по множеству пунктов, включая такие основополагающие, как светскость — религиозность, европеизация — традиционализм, кемализм — османизм.
Не секрет, что президент страны — сторонник пантюркизма и восстановления державного могущества Турции как наследницы Османской империи. Вот только Эрдоган вынужден действовать в условиях, когда почти половина турецкого общества недовольна им и его политикой.
Успешное подавление попытки военного переворота в 2016 году, масштабная чистка армии, правоохранительных структур и госаппарата, безусловно, укрепили положение турецкого лидера, но проблему не сняли. Год назад власти страны потерпели болезненное политическое поражение, когда мэрами Стамбула и Анкары были избраны представители оппозиции.
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Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел
Столь масштабный общественный раскол и оппозиционно настроенные столицы — всегда серьезный вызов для властей, чья свобода действий оказывается из-за этого сильно ограничена. В воскресенье одна из оппозиционных турецких партий уже заявила, что война с Сирией станет "капканом" для страны и президента. Можно не сомневаться: внутренние политические оппоненты Эрдогана с радостью воспользуются против него любой возможностью — от военных потерь до ухудшения экономических показателей, а таковые в случае эскалации в Идлибе неизбежны.
Как следствие, турецкий президент фактически остался один на один с Россией в возникших противоречиях по Идлибу — из-за непростой внутренней ситуации и отсутствия реальной поддержки западных союзников. Последние, кстати, скорее злорадно понаблюдают за усугублением проблем Эрдогана, чем протянут ему руку помощи.
Так что на встрече с Путиным турецкому лидеру придется руководствоваться объективной реальностью и здравым смыслом, а также очень аккуратно выбирать слова. Это дает серьезные основания полагать, что российско-турецкие отношения переживут очередные трения и продолжат развиваться в привычном русле.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обсудить 8
Обострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Турецкий потокАЭС "Аккую"Идлиб (мухафаза)С-400 «Триумф»НАТОВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Вторая аналитика, которую прочитал на "РИА Новости" за утро. Хороший у Вас коллектив. Думающие люди. Спасибо Автору большое!!!
2 марта, 08:47
РСРадик Сафаргалиев
64300017
"....в случае подобных экстренных мероприятий на высшем уровне приезжает тот, кому больше надо...." как бы Эрдоган не хорохорился он понимает, что санкции наложенные Россией это не то же самое что санкции США
2 марта, 08:28
Спиральтист ...
1720006
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