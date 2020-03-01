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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-01T13:23+0300
https://ria.ru/20200301/1565938582.html
Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565951651_0:306:2932:1955_1036x0_80_0_0_2e607efa44e41fe9ef6fc5808648037c.jpg
РИА Новости

Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

12:34 01.03.2020 (обновлено: 13:23 01.03.2020)
165375
© AFP 2020 / Aref TammawiДым над городом Серакиб в восточной части провинции Идлиб
Дым над городом Серакиб в восточной части провинции Идлиб
© AFP 2020 / Aref Tammawi
ХАМА (Сирия), 1 мар — РИА Новости. Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, передает сирийское государственное агентство САНА.

"Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач", — уточняется в сообщении.

По информации СМИ, турецкие Вооруженные силы продолжают атаковать сирийскую правительственную армию в Идлибе и его окрестностях.
"Турция в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии. Это подтверждает несоблюдение Турцией всех договоренностей, достигнутых ранее, в том числе сочинских", — отмечено в заявлении.
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Ситуация на севере Сирии

Неделю назад протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки. По данным Минобороны Турции, при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро были ранены. ЦПВС призвал Анкару прекратить поддерживать террористов.
Ситуация в регионе обострилась 27 февраля, когда террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" начали масштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. В результате обстрела погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться, еще 30 были ранены.
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Сразу после этого российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и пострадавших турецких военнослужащих на родину. После эскалации конфликта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности.
Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
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Затем, в сентябре 2018-го, Москва и Анкара на переговорах в Сочи приняли решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Сирийская армия в конце этого января начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 (Дамаск — Алеппо).
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвинили Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным.
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В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Так, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай считает, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обсудить 25
Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Идлиб (мухафаза)СирияВ мире
Популярные комментарии
Правильное решение. Давно было пора.
1 марта, 12:41
Владимир Белогорский
11520013
Долго думали,закрыть воздушное пространство и объявить антитеррористическую операцию-это нужно было делать сразу. А потом приспокойно долбить ваххабитов.
1 марта, 12:43
nikolai1982sasha
11310004
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