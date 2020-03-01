Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

ХАМА (Сирия), 1 мар — РИА Новости. Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб , передает сирийское государственное агентство САНА

"Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач", — уточняется в сообщении.

По информации СМИ, турецкие Вооруженные силы продолжают атаковать сирийскую правительственную армию в Идлибе и его окрестностях.

"Турция в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии. Это подтверждает несоблюдение Турцией всех договоренностей, достигнутых ранее, в том числе сочинских", — отмечено в заявлении.

Ситуация на севере Сирии

Неделю назад протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки. По данным Минобороны Турции, при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро были ранены. ЦПВС призвал Анкару прекратить поддерживать террористов.

Ситуация в регионе обострилась 27 февраля, когда террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" начали масштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. В результате обстрела погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться, еще 30 были ранены.

Сразу после этого российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и пострадавших турецких военнослужащих на родину. После эскалации конфликта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности.

Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

Затем, в сентябре 2018-го, Москва и Анкара на переговорах в Сочи приняли решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Сирийская армия в конце этого января начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 (Дамаск — Алеппо).

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвинили Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным.

В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Так, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай считает, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе.