В России закончили сварку корпуса реактора для АЭС "Аккую"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Завод "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область, входит в машиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш") завершил ключевой этап изготовления корпуса ядерного реактора для первого энергоблока строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".
"Специалисты завода провели сварку замыкающего шва, соединив две половины корпуса в единое изделие", - говорится в сообщении.
Продолжительность сварки составила 10 дней при непрерывном подогреве зоны сварного шва — от 150 до 300 градусов. После завершения сварочных операций корпус реактора весом 320 тонн с помощью крана поместили в печь, где в течение двух суток будет проходить термическая обработка изделия. Затем специалисты проведут весь спектр контрольных операций сварного шва, включая рентгенографическую дефектоскопию, отмечается в сообщении.
АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate – "строй-владей-эксплуатируй". Пуск первого энергоблока атомной станции намечен на 2023 год.
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