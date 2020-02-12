В России закончили сварку корпуса реактора для АЭС "Аккую"

Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото

Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Завод Завод "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область, входит в машиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш") завершил ключевой этап изготовления корпуса ядерного реактора для первого энергоблока строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции, сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".

"Специалисты завода провели сварку замыкающего шва, соединив две половины корпуса в единое изделие", - говорится в сообщении.

Продолжительность сварки составила 10 дней при непрерывном подогреве зоны сварного шва — от 150 до 300 градусов. После завершения сварочных операций корпус реактора весом 320 тонн с помощью крана поместили в печь, где в течение двух суток будет проходить термическая обработка изделия. Затем специалисты проведут весь спектр контрольных операций сварного шва, включая рентгенографическую дефектоскопию, отмечается в сообщении.