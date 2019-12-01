МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана

АФИНЫ, 1 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Греции осудило заявления президента Турции Тайипа Эрдогана на церемонии открытия газопровода TANAP и назвали его "главным нарушителем международного права в регионе".

Эрдоган на церемонии в Эдирне заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоны Кипра. По его словам, Анкара "действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят" Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой. Эрдоган также выступил в защиту подписанного с Ливией меморандум о взаимопонимании по разграничении морских зон.

Греческая делегация во главе с замминистра энергетики Димитрисом Иконому в знак протеста покинула церемонию.

"Мы осуждаем сегодняшние заявления турецкого руководства. Главный нарушитель международного права в регионе не осознает, что незаконность не порождает справедливости", - говорится в заявлении МИД Греции.

По его мнению, Турция подрывает стабильность и интересы всех народов в более широком регионе, демонстрирует полное презрение к принципам добрососедства, краеугольному камню мирного сосуществования государств и основополагающему условию ее европейской перспективы.

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики и презрения к международной законности", - заявил МИД, отметив, что уход Иконому с мероприятия стал естественным следствием.