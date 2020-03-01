Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

"Напряженность в отношениях между Турцией и Сирией вызывает опасения. Мы предупреждаем: Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией", — заявили в партии.

Vatan напомнила, что с серьезными угрозами сталкивается не только Турция, но и ее соседи — Сирия, Ирак, Иран и Россия. По мнению авторов заявления, развязывание войны против соседней страны станет "шагом в капкан". В итоге, по замыслу властей США и Израиля, правительство Эрдогана окажется без поддержки в своей внутренней и внешней политике, уверены авторы заявления.

"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", — говорится в решении ЦИК партии.

Vatan призвала Анкару сотрудничать с Москвой и Тегераном для урегулирования кризиса в Идлибе, напомнив, что историческими основами в этом вопросе служат астанинский процесс и сочинское соглашение.

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате столкновений погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на родину. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.

Президент Турции после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары.

В субботу Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер, по его словам, попросил президента России оставить Сирию "один на один" с Турцией.