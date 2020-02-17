В РПЦ прокомментировали сравнение гражданских жен с "проститутками"

"Извечная путаница с гражданским браком – в строгом смысле слова "гражданский брак" – это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком – это совместная жизнь без регистрации", – уточнил он.