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Религия и мировоззрение
2020-02-17T07:25+0300
https://ria.ru/20200217/1564852851.html
В РПЦ прокомментировали сравнение гражданских жен с "проститутками"
https://cdn25.img.ria.ru/images/144486/44/1444864422_0:210:2894:1838_1036x0_80_0_0_761a8da567f907550e8f439f9bc39190.jpg
РИА Новости

В РПЦ прокомментировали сравнение гражданских жен с "проститутками"

00:58 17.02.2020 (обновлено: 07:25 17.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале назвал "неудачным троллингом" слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" во время встречи с представителями православного сообщества OrthodoxBRO.
Смирнов объяснил свое заявление, отметив, что использовал такие слова, чтобы обратить внимание общественности на эту "проблему" и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин.

"Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не "в РПЦ считают", но мнение одно лишь священника", – отметил Легойда.

По его мнению, позволять себе подобные высказывания недопустимо.

"Извечная путаница с гражданским браком – в строгом смысле слова "гражданский брак" – это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком – это совместная жизнь без регистрации", – уточнил он.

Легойда добавил, что Смирнов "про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл".
В Госдуме назвали высказывание протоиерея оскорблением и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. В Совфеде, в свою очередь, отметили, что на сегодняшний день гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, а подобные "резкие" заявления сочли неправильными. В Союзе женщин также назвали заявление Смирнова "глупым оскорблением".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 19:46
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
81486943113
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновВладимир ЛегойдаРусская православная церковьСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да когда же это всё закончится... Один сказал, другой «оценил», третий ответил... Пустословие, враньё, оболванивание.
17 февраля, 01:32
Stan Popovsky
7020024
блин, проститамок бомбит, а Легойда оправдывается?
17 февраля, 01:34
VPVassya Pupkind
44000122
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