В РПЦ прокомментировали сравнение гражданских жен с "проститутками"

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале назвал "неудачным троллингом" слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" во время встречи с представителями православного сообщества OrthodoxBRO.
Смирнов объяснил свое заявление, отметив, что использовал такие слова, чтобы обратить внимание общественности на эту "проблему" и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин.
"Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не "в РПЦ считают", но мнение одно лишь священника", – отметил Легойда.
По его мнению, позволять себе подобные высказывания недопустимо.
"Извечная путаница с гражданским браком – в строгом смысле слова "гражданский брак" – это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком – это совместная жизнь без регистрации", – уточнил он.
Легойда добавил, что Смирнов "про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл".
В Госдуме назвали высказывание протоиерея оскорблением и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. В Совфеде, в свою очередь, отметили, что на сегодняшний день гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, а подобные "резкие" заявления сочли неправильными. В Союзе женщин также назвали заявление Смирнова "глупым оскорблением".