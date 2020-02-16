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Религия и мировоззрение
2020-02-16T14:31+0300
https://ria.ru/20200216/1564838535.html
В Госдуме назвали слова протоиерея о гражданских женах оскорблением
https://cdn21.img.ria.ru/images/38273/70/382737038_0:0:2875:1617_1036x0_80_0_0_5822a15b3baf376883cff359b0bfb2c7.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали слова протоиерея о гражданских женах оскорблением

12:12 16.02.2020 (обновлено: 14:31 16.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДепутат фракции "Справедливая Россия" Елена Вторыгина
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина, комментируя заявление протоиерея о гражданском браке, сочла его слова оскорблением, подчеркнув, что большинство женщин хотят вступить в брак, но не все мужчины предлагают выйти замуж.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
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"Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки. Да, я, может, тоже это не приветствую как женщина, мне бы хотелось, чтобы мои дети и девочки, выходящие замуж, все-таки были в браке. Это какая-то все равно защита себя и детей будущих. Любая женщина хочет быть в браке, большинство хочет быть в браке, но, к сожалению, не все мужчины нам предлагают выйти замуж", — сказала Вторыгина РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что таким образом, оскорблениями, нельзя "загнать" людей в загс, подобные высказывания только вызовут отчуждение от церкви. Для того чтобы ситуация улучшилась, нужно возрождать традиционные ценности.

"Если раньше ты была не в браке, это осуждалось обществом, давайте и сегодня <…> Я за то, чтобы пропагандировать семью, за ценности традиционные в семье. И тогда не надо будет никого ни оскорблять, ни обижать, они сами будут вступать в брак, потому что это правильно, это ценность", — заключила Вторыгина.

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Религия и мировоззрениеЕлена ВторыгинаНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновГосдума РФрелигияОбщество
Популярные комментарии
Протоиерей РПЦ Смирнов не только женщин оскорбил, но и их детей. На этом заявлении он не остановится, у него есть места для маневра. Затем он так же назовет женщин не обвенчанных в храме, затем всех женщин другой веры, затем .... вариантов много, можно сказать он оскорбил не только женщин России, но и всего мира. Порождение сатаны!
16 февраля, 12:25
Радик Даутов
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Мне вот интересно, Водонаеву за куда меньшее готовы были порвать все СМИ и депутаты. А этому всё сойдёт с рук, он же из РПЦ?
16 февраля, 12:44
Будущее Страны
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