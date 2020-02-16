В Госдуме назвали слова протоиерея о гражданских женах оскорблением

"Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки. Да, я, может, тоже это не приветствую как женщина, мне бы хотелось, чтобы мои дети и девочки, выходящие замуж, все-таки были в браке. Это какая-то все равно защита себя и детей будущих. Любая женщина хочет быть в браке, большинство хочет быть в браке, но, к сожалению, не все мужчины нам предлагают выйти замуж", — сказала Вторыгина РИА Новости.