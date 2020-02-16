В Госдуме назвали слова протоиерея о гражданских женах оскорблением

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина, комментируя заявление протоиерея о гражданском браке, сочла его слова оскорблением, подчеркнув, что большинство женщин хотят вступить в брак, но не все мужчины предлагают выйти замуж.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
"Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки. Да, я, может, тоже это не приветствую как женщина, мне бы хотелось, чтобы мои дети и девочки, выходящие замуж, все-таки были в браке. Это какая-то все равно защита себя и детей будущих. Любая женщина хочет быть в браке, большинство хочет быть в браке, но, к сожалению, не все мужчины нам предлагают выйти замуж", — сказала Вторыгина РИА Новости.
Депутат подчеркнула, что таким образом, оскорблениями, нельзя "загнать" людей в загс, подобные высказывания только вызовут отчуждение от церкви. Для того чтобы ситуация улучшилась, нужно возрождать традиционные ценности.
"Если раньше ты была не в браке, это осуждалось обществом, давайте и сегодня <…> Я за то, чтобы пропагандировать семью, за ценности традиционные в семье. И тогда не надо будет никого ни оскорблять, ни обижать, они сами будут вступать в брак, потому что это правильно, это ценность", — заключила Вторыгина.