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Религия и мировоззрение
2020-02-16T16:25+0300
https://ria.ru/20200216/1564839793.html
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
https://cdn23.img.ria.ru/images/152935/80/1529358051_0:281:2986:1960_1036x0_80_0_0_6b53379d60b6e3a241dc9c4cdafc1a33.jpg
РИА Новости

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

13:14 16.02.2020 (обновлено: 16:25 16.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, комментируя заявление протоиерея о гражданском браке, заявила, что сказанное им некрасиво и неправильно, но каждый, как может, защищает свои ценности — традиционную семью.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
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"Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью <…> Это же люди — каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать (о высказывании. — Прим. ред.) — нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция", — сказала РИА Новости Лахова.

По ее словам, РПЦ все-таки выступает за традиционную семью. "Пытаются сказать, что семья — это основа нашего всего, всей нашей жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности. Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях", — добавила председатель Союза.
"Готовить надо к тому, чтобы создавать семью, а не гражданский брак. Сегодня с одной женой, завтра с другой женой, а послезавтра с третьей женой и так далее. В гражданском браке довольно часто они разбегаются и потом снова сбегаются", - пояснила она.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновЕкатерина ЛаховаРусская православная церковьрелигияОбщество
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