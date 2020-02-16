Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, комментируя заявление протоиерея о гражданском браке, заявила, что сказанное им некрасиво и неправильно, но каждый, как может, защищает свои ценности — традиционную семью.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
"Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью <…> Это же люди — каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать (о высказывании. — Прим. ред.) — нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция", — сказала РИА Новости Лахова.
По ее словам, РПЦ все-таки выступает за традиционную семью. "Пытаются сказать, что семья — это основа нашего всего, всей нашей жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности. Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях", — добавила председатель Союза.
"Готовить надо к тому, чтобы создавать семью, а не гражданский брак. Сегодня с одной женой, завтра с другой женой, а послезавтра с третьей женой и так далее. В гражданском браке довольно часто они разбегаются и потом снова сбегаются", - пояснила она.