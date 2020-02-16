Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

"Готовить надо к тому, чтобы создавать семью, а не гражданский брак. Сегодня с одной женой, завтра с другой женой, а послезавтра с третьей женой и так далее. В гражданском браке довольно часто они разбегаются и потом снова сбегаются", - пояснила она.