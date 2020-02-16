В Совфеде отреагировали на сравнение гражданских жен с проститутками

"Гражданские браки часто переходят в обычный брак. Это не значит, что это точка невозврата <…> Конечно, желательно чтобы отношения между мужчиной и женщиной в браке оформлялись в соответствии с традициями, но сказать по-другому, более резко, это было бы неправильно", — заявил Рязанский.