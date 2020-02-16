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В Совфеде отреагировали на сравнение гражданских жен с проститутками
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РИА Новости

В Совфеде отреагировали на сравнение гражданских жен с проститутками

14:03 16.02.2020 (обновлено: 14:06 16.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалерий Рязанский
Валерий Рязанский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Гражданский брак на сегодняшний день — устоявшаяся форма отношений. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Гражданские браки часто переходят в обычный брак. Это не значит, что это точка невозврата <…> Конечно, желательно чтобы отношения между мужчиной и женщиной в браке оформлялись в соответствии с традициями, но сказать по-другому, более резко, это было бы неправильно", — заявил Рязанский.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В Госдуме сочли такое сравнение оскорблением.
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