В Совфеде отреагировали на сравнение гражданских жен с проститутками

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Гражданский брак на сегодняшний день — устоявшаяся форма отношений. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"Гражданские браки часто переходят в обычный брак. Это не значит, что это точка невозврата <…> Конечно, желательно чтобы отношения между мужчиной и женщиной в браке оформлялись в соответствии с традициями, но сказать по-другому, более резко, это было бы неправильно", — заявил Рязанский.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В Госдуме сочли такое сравнение оскорблением.