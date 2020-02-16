Протоиерей Смирнов объяснил сравнение гражданских жен с проститутками

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил РБК, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака.
Как объяснил священнослужитель, таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин.
Ранее во время встречи с представителями православного сообщества OrthodoxBRO протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". В Госдуме назвали его высказывание оскорблением и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. В Совфеде, в свою очередь, отметили, что на сегодняшний день гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, а подобные "резкие" заявления сочли неправильными.
В Союзе женщин также назвали заявление Смирнова "глупым оскорблением".