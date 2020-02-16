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Религия и мировоззрение
2020-02-16T17:29+0300
https://ria.ru/20200216/1564845370.html
Протоиерей Смирнов объяснил сравнение гражданских жен с проститутками
https://cdn24.img.ria.ru/images/155687/88/1556878816_0:325:2709:1849_1036x0_80_0_0_a809362902f8fb7e0ec18882f455484a.jpg
РИА Новости

Протоиерей Смирнов объяснил сравнение гражданских жен с проститутками

17:15 16.02.2020 (обновлено: 17:29 16.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил РБК, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака.
Как объяснил священнослужитель, таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин.
Вахтанг Кипшидзе
Вчера, 14:22Религия и мировоззрение
В РПЦ оценили сравнение гражданских жен с "бесплатными проститутками"
Ранее во время встречи с представителями православного сообщества OrthodoxBRO протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". В Госдуме назвали его высказывание оскорблением и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. В Совфеде, в свою очередь, отметили, что на сегодняшний день гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, а подобные "резкие" заявления сочли неправильными.
В Союзе женщин также назвали заявление Смирнова "глупым оскорблением".
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
8 сентября 2019, 12:51Религия и мировоззрение
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
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Религия и мировоззрениеСоюз женщин РоссииПротоиерей Димитрий СмирновСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
На протоиерея Смирнова нападают люди с пониженной социальной ответственностью. А он, тем не менее, прав.
16 февраля, 17:21
Владимир Ф. Быченков
29721154211
Есть два вида брака, церковный (венчание) и гражданский. Гражданский брак может быть оформлен официально в ЗАГСЕ (запись актов гражданского состояния). То есть, моё гражданское состояние - официально состою в браке. В гражданском браке. Так кого поп назвал простигосподи? Всю страну? А может он лоббирует интересы церкви? Мол идите венчаться. Несите мне свои денюшки. Правильно коммунисты говорили - религия опиум для народа. Я верую в Бога, но без этих вот, Смирновых.
16 февраля, 17:35
Никита Ермаков
20872212158
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