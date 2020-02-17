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Несдержанность лидеров — опасная слабость для государства
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РИА Новости

Несдержанность лидеров — опасная слабость для государства

08:00 17.02.2020 (обновлено: 08:09 17.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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"Никогда не говори никогда".
Именно так отреагировал "Газпром" в лице своего официального представителя на заявление министра энергетики США Дэна Бруйетта, который выразил уверенность, что России не удастся самостоятельно завершить строительство "Северного потока — 2" в силу отсутствия необходимых технологий.
Репутация нашей страны на международной арене на глазах претерпевает весьма любопытные изменения.
В принципе, сохраняет свою актуальность подход, твердящий о России, обреченной на скорый крах. Комментарий американского министра исходит как раз из этой привычной парадигмы. Правда, она выглядит все менее убедительно и день ото дня теряет адептов.
На смену приходит неуклонно набирающая влияние и популярность идея о поразительно, прямо-таки сверхъестественно везучей России, которая умудряется любую ситуацию обернуть в свою пользу, а самый болезненный провал превратить в победу. Можно понять наших заклятых партнеров, которым проще отечественные успехи списать на благосклонность фортуны, нежели признать верность стратегических расчетов Москвы, методичную работу и упорство в преодолении как подножек извне, так и собственных допущенных ошибок.
Танкер Владимир Русанов с партией СПГ в порту Тяньцзинь в Китае
18 января, 08:00
На газовой арене США проиграли России
Осмысливая же положение дел из России, даже более интересным кажется иное: мы явно недооцениваем еще одно проявляемое нашим государством качество — умение "держать лицо" при неблагоприятном развитии событий.
Это действительно странно, поскольку речь идет об азах политики, причем на любом уровне — от муниципального до глобального. Сдержанность, корректность и тщательный выбор слов, как бы сильно ты ни был разочарован и насколько болезненный удар ни получил, обязательны, поскольку публичный прорыв неконтролируемых эмоций обнажает слабость и дает дополнительные козыри против тебя.
Однако в наше время следование Москвы этому базовому правилу мировой политики можно считать едва ли не уникальным феноменом.
Четыре года назад обострение между Турцией и Россией, подобное нынешнему вокруг Идлиба, оказалось бы в фокусе всех СМИ и сопровождалось бы многочисленными тревожными, а то и паническими прогнозами об опасности полномасштабного военного конфликта между странами. Теперь же интерес к происходящему откровенно вялый.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
30 декабря 2019, 08:00
Эрдоган хочет повторить в Ливии сирийский успех Москвы
А все потому, что турецкий президент за прошедшее время создал себе репутацию национального лидера, который умело пользуется открывающимися возможностями, но не очень хорошо справляется с вызовами, когда события идут вдруг не так, как ему хотелось бы. Эрдоган начинает буквально фонтанировать нервными комментариями повышенной агрессивности, а вот с рациональными действиями для перелома ситуации в свою пользу или хотя бы снижения ущерба у него явно проблемы.
Схожее положение сейчас наблюдается и на белорусском направлении. За последние месяцы Александр Лукашенко заметно растерял реноме опытного и мудрого государственного деятеля, который грамотно добивается для своей страны максимальных выгод. Внезапно обнаружилось, что, когда возникают препоны на привычном пути отношений с Россией, опыт и мудрость отступают перед эмоциональной несдержанностью, которая, в свою очередь, обнажает утрату самоконтроля, слабость и неспособность справиться с ситуацией.
Как раз тут коренится главная проблема происходящего для Турции, Белоруссии, да и для других государств, чьи лидеры при столкновении с трудностями демонстрируют подобное поведение.
Мир действительно находится в переходном периоде. Для многих держав открылись возможности для изменения статуса и уровня влияния на международной арене. Для Турции или Польши (да и России — что уж скрывать) — это шанс реализовать державные амбиции, которого там давно ждали. Но чтобы достичь поставленной цели, необходимо максимально грамотно разыграть имеющиеся на руках карты — политические, экономические, военные и прочие.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15 февраля, 01:52Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко
А вот публичные эмоциональные срывы официальных лиц и пустые угрозы в формате "последнего китайского предупреждения" обеспечивают строго обратный и весьма продолжительный эффект для страны.
За пять лет Россия столкнулась с множеством вызовов, грозивших крахом абсолютно всем начинаниям. Но даже в самые напряженные и критические моменты, которых было очень много, Москва неизменно демонстрировала сдержанность и хладнокровную уверенность в своих силах. Теперь можно только гадать, испытывало ли государственное руководство эту уверенность на самом деле или же "держало лицо", зная, что публично нельзя показать даже намек на уязвимость и беспокойство.
Как бы то ни было, результаты известны. Крымский мост построен (как и энергомост, и другие критически значимые для полуострова объекты инфраструктуры). Импортозамещение в сельском хозяйстве превратило страну в ведущего игрока на мировом рынке. Военная операция в Сирии принесла победу и качественно новую роль государства на Ближнем Востоке. Список недавних и текущих отечественных достижений можно продолжать очень долго.
Поэтому газпромовское "никогда не говори никогда" воспринимается теперь не как попытка замаскировать провал проекта, а как обычный российский подход к неизбежно возникающим проблемам: их нужно просто решать — без громких слов и грозных, но пустых обещаний.
В результате, несмотря на все заявления высокопоставленных американских чиновников, на Западе практически никто не сомневается, что "Северный поток — 2" будет достроен и запущен в эксплуатацию. Россия доказала, что слов на ветер она не бросает.
Турция (и не только) про себя подобного сказать не может.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
17 сентября 2019, 08:00
Польские СМИ: пока Россия всасывает Белоруссию, Китай поедает ее
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Дэн БруйеттСеверный поток — 2Александр ЛукашенкоГазпромТурцияБелоруссияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияАвторыМнение - АвторыВ мире
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