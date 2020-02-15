Сирийская армия продолжила наступление в провинциях Идлиб и Алеппо

КАИР, 15 фев – РИА Новости. Сирийская армия в субботу продолжила продвижение в провинциях Сирийская армия в субботу продолжила продвижение в провинциях Алеппо Идлиб и захватила контроль над половиной трассы, соединяющей одноименные центры этих провинций, передает телеканал al-Mayadeen

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом. В субботу Эрдоган заявил, что Анкара не будет ждать конца февраля, а требует немедленного отхода армии САР

"Сирийская армия освободила трассу Алеппо-Идлиб со стороны Алеппо (половину трассы – ред.), после того как освободила районы полицейской школы и жилых комплексов Кахраба, Раххаль и Шам", - передает телеканал.

Данные районы расположены на западе от города Алеппо.

Также военные захватили контроль над деревнями Мансура, Увейджиль и Аджиль к западу от Алеппо и районом Рашидин-1 этого города, сообщает проправительственная газета al-Watan. Под контроль военных в результате жестких боев против боевиков "Джебхат ан-Нусры"* перешел и научно-исследовательский центр Алеппо, пишет издание.

При этом боевики не прекращают обстрелы города: так, источник в полиции города сообщил газете о ранении троих мирных жителей в результате артобстрела деревни Захра к северу от Алеппо.

В то же время отряды правительственной армии продолжают операцию в провинции Идлиб: по данным газеты, армия освободила деревню Маарет-Наасан, расположенную недалеко от военного аэродрома Тафтаназ. В Тафтаназе расположен один из наблюдательных пунктов турецких военных.

За эту неделю два вертолета сирийских ВВС были сбиты боевиками протурецких группировок в провинциях Идлиб и Алеппо, в обоих случаях погиб весь экипаж.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джебхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хайат Тахрир аш-Шам"*. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

Ранее сирийская армия установила контроль над всей трассой Дамаск-Алеппо (M5), исключение составляет только небольшой участок около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированный турецкими военными.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 9 февраля об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций, а войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо. Военные освободили ключевые города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо) и крупный город Маарет-Нууман.

В пятницу турецкая газета Sabah сообщила об отправке 400 бойцов подразделений спецназа на границу с Идлибом для подкрепления пограничным войскам. В последнюю неделю Турция активно стягивает к границе с Идлибом вооружение и бронетехнику.