Лукашенко пригрозил "забирать" российскую нефть

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. При недостаточных поставках нефти из России в феврале Минск начнет "отбор" трубы, по которой российское сырье идет транзитом на Запад, заявил президент Белоруссии При недостаточных поставках нефти из России в феврале Минск начнет "отбор" трубы, по которой российское сырье идет транзитом на Запад, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

Таким образом, Минск планирует "добрать" до необходимого ежемесячного объема в два миллиона тонн, отметил глава государства.

По его словам, на переговорах в Сочи Минск договорился с российскими компаниями, что Москва и поможет договориться с компаниями.

"То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается, помогите по трубе им поставить эту нефть из России", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь

Президент отметил, что никого не шантажировал на переговорах.

"Сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах…, мы начнем отбор и транзитной трубы", - подчеркнул Лукашенко.

Политик также акцентировал свое внимание на том, что через территорию Белоруссии ежегодно прокачивается 70 миллионов тонн нефти. Кроме того, при транзите в России "не имеют никаких проблем".

"Мы добросовестно, честно качаем эту нефть", - сказал он.

Глава государства напомнил, что Минск также рассматривает возможность поставок сырья из Евросоюза реверсом по одной из веток "Дружбы".

Президент подчеркнул, что соглашение Москвы и Минска предполагает 24 миллиона тонн нефти в год, однако в январе было поставлено лишь 500 тысяч тонн. По его словам, Россия также еще не рассчиталась за инцидент с "грязной" нефтью, хотя оборудование на обоих белорусских перерабатывающих заводах вышло из строя, также пострадал белорусский участок "Дружбы", добавил он.

Он также предупредил, что Минск не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более "раз они поставляют продукт по мировой цене". При этом Лукашенко отметил, что Минск не просил и Москвы дешевую нефть. По его словам, Белоруссия готова приобретать сырье по мировой цене и перерабатывать.

"Это выгодно для компаний", - сказал президент.

Об альтернативных поставках

Лукашенко сообщил, что Минск намерен диверсифицировать поставки нефти, несмотря на стоимость. Глава государства сказал, что Белоруссия планирует покупать альтернативно российскому сырье, если даже оно будет дороже.

По его словам, Минск готов пойти на это, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях".

Он сообщил, что Белоруссия уже обсуждает с Польшей подставки американской нефти через порт Гданьск. Кроме того, ранее Минск уже направлял коммерческие запросы Азербайджану и Казахстану, а госсекретарь Майк Помпео отмечал, что американские компании готовы "обеспечить Белоруссию нефтью на сто процентов по конкурентным ценам".

Переговоры в Сочи

Неделю назад в сочи состоялись переговоры между делегациями России и Белоруссии об условиях поставок энергоресурсов. Так, стороны договорились продолжить экспорт на прежних коммерческих условиях.