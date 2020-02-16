"Газпром" ответил на слова США о перспективах "Северного потока — 2"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов посоветовал министру энергетики США Дэну Бруйетту, который накануне оценил перспективы газопровода "Северный поток — 2", не спешить с выводами.
Бруйетт заявил об уверенности, что России не удастся самостоятельно завершить строительство "Северного потока — 2" и тем самым обойти американские санкции. По его словам, российская сторона не имеет соответствующих технологий.
Ранее Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей проект, заявил, что Россия сможет завершить строительство "Северного потока — 2". По его словам, для этого надо найти подходящее судно, а укладка труб на небольшой глубине "не требует супертехнологий".
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Санкции против "Северного потока — 2"
В конце прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты выступили с требованием к компаниям, ведущим их прокладку, немедленно прекратить работы. Компания Allseas, занимающаяся строительством "Северного потока — 2", подчинилась американским требованиям.
Министр энергетики Александр Новак рассказал, что "Северный поток — 2" может достроить корабль "Академик Черский". При этом для его дополнительной подготовки потребуется время. Несколько дней назад судно покинуло порт Находки на Дальнем Востоке.
По словам официального представителя компании Nord Stream 2 AG, для завершения строительства трубопровода осталось уложить около 160 километров по двум ниткам.
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"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию, ежегодная мощность которого составит 55 миллиардов кубометров. Он пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Швеции, Финляндии, Дании и Германии.
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Литва, Латвия и Польша считают проект "Северного потока — 2" политически мотивированным. Против строительства выступает и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Кроме того, против газопровода выступают США, которые планируют начать поставки собственного сжиженного природного газа в Европу. В американском конгрессе подготовили законопроект, который предполагает введение санкций против участников проекта.
В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер, отвечающий европейским интересам. Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с критикой санкций участников энергетического проекта и назвала их новым витком русофобии.
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