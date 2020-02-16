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"Газпром" ответил на слова США о перспективах "Северного потока — 2"
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РИА Новости

"Газпром" ответил на слова США о перспективах "Северного потока — 2"

02:55 16.02.2020 (обновлено: 09:30 16.02.2020)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов посоветовал министру энергетики США Дэну Бруйетту, который накануне оценил перспективы газопровода "Северный поток — 2", не спешить с выводами.
Бруйетт заявил об уверенности, что России не удастся самостоятельно завершить строительство "Северного потока — 2" и тем самым обойти американские санкции. По его словам, российская сторона не имеет соответствующих технологий.

"Никогда не говори никогда", — заявил Куприянов в интервью РБК.

Ранее Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей проект, заявил, что Россия сможет завершить строительство "Северного потока — 2". По его словам, для этого надо найти подходящее судно, а укладка труб на небольшой глубине "не требует супертехнологий".
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Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты выступили с требованием к компаниям, ведущим их прокладку, немедленно прекратить работы. Компания Allseas, занимающаяся строительством "Северного потока — 2", подчинилась американским требованиям.
Министр энергетики Александр Новак рассказал, что "Северный поток — 2" может достроить корабль "Академик Черский". При этом для его дополнительной подготовки потребуется время. Несколько дней назад судно покинуло порт Находки на Дальнем Востоке.
По словам официального представителя компании Nord Stream 2 AG, для завершения строительства трубопровода осталось уложить около 160 километров по двум ниткам.
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"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию, ежегодная мощность которого составит 55 миллиардов кубометров. Он пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Швеции, Финляндии, Дании и Германии.
Германия и Австрия поддерживают российский проект, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива. Кроме того, за строительство газопровода выступает Норвегия. Правительству страны принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner (один из подрядчиков строительства).
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Литва, Латвия и Польша считают проект "Северного потока — 2" политически мотивированным. Против строительства выступает и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Кроме того, против газопровода выступают США, которые планируют начать поставки собственного сжиженного природного газа в Европу. В американском конгрессе подготовили законопроект, который предполагает введение санкций против участников проекта.
В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер, отвечающий европейским интересам. Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с критикой санкций участников энергетического проекта и назвала их новым витком русофобии.
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Санкции США против "Северного потока — 2"Дэн БруйеттСеверный поток — 2Турецкий потокБалтийское мореМинистерство энергетики СШАСергей КуприяновДональд ТрампГазпромГерманияАвстрияНорвегияРоссияУкраинаВ миреЭкономика
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