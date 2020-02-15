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2020-02-15T23:48+0300
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В США оценили перспективы "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В США оценили перспективы "Северного потока — 2"

22:11 15.02.2020 (обновлено: 23:48 15.02.2020)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил об уверенности, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток — 2".
Говоря в интервью агентству Блумберг о том, что Россия пытается самостоятельно достроить газопровод и тем самым обойти санкции США, Бруйетт сказал: "Они не смогут". По его словам, "Газпром" столкнулся вовсе не с короткой задержкой при строительстве.
"Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий", — заявил министр на полях конференции по безопасности в Мюнхене в субботу.
"Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие их действия последуют. Но не думаю, что это столь же просто, как сказать: "Что ж, мы почти у цели, осталось только все закончить", — добавил Бруйетт.
Строительство газопровода Северный поток-2
14 февраля, 20:25
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
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Дэн БруйеттМинэнерго СШАСеверный поток — 2РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А мы их после этого в космос возим. Ну объявите санкции, наберитесь смелости, вот бы прикол был.
15 февраля, 22:33
Александр Невский
10330308
там же где их дети..
15 февраля, 22:32
Анатолий Попов
46003320
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