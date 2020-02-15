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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T20:34+0300
https://ria.ru/20200215/1564828857.html
Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из Идлиба
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564250276_0:263:2587:1718_1036x0_80_0_0_1f5608dfadbca5e9e3f983a0b659b92a.jpg
РИА Новости

Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из Идлиба

20:32 15.02.2020 (обновлено: 20:34 15.02.2020)
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© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев
© REUTERS / Gleb Garanich
АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Турция требует немедленного отхода сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, Анкара не будет ждать конца февраля, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в субботу.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
"Пока силы режима не уйдут за границы (зоны деэскалации в Идлибе – ред.), определенные в сочинском соглашении, проблема не решится. Если они не уйдут, то мы сделаем эту работу, не дожидаясь окончания февраля", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Организация, запрещенная в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
А хе-хе не хо-хо?
15 февраля, 20:37
VPVassya Pupkind
2450000
Думаю, что сирийцы на своей земле и недолжны никому подчинятся...
15 февраля, 21:41
Alex Grosh
1000000
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