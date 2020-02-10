Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкция

Зачем России нужен атомный ледокольный флот? В чем особенность кораблей новой модели? Как долго такой ледокол может плавать автономно и без дозаправки? Как устроены его двигатели и моторы? Сколько человек нужно, чтобы обслуживать такую громадину? Вы узнаете ответы на эти вопросы, когда посмотрите AR-реконструкцию ледокола ЛК-60Я типа "Арктика" на своем телефоне.
Чтобы увидеть AR-реконструкцию "Как это устроено. Атомный ледокол "Арктика", скачайте приложение РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проверьте, установлен ли у вас ARCore. Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонах с операционной системой Android не ниже 7.0.
РИА Новости разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время были разработаны проекты "Музей исчезнувших картин", "Внутри лесного пожара", "Лунная станция 2038 года", "Тайна перевала Дятлова", "Слепые в большом городе", "Солнечное затмение и исчезновение Луны" и многие другие.
В 2019 году журналистские проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.
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