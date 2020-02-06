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Случаи вынесения или угрозы импичментов в США
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РИА Новости

Случаи вынесения или угрозы импичментов в США

00:39 06.02.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Импичмент (impeachment) – особый порядок привлечения к ответственности и судебного рассмотрения дел о преступлениях высших должностных лиц.
Согласно Конституции США, конгресс имеет право отстранить президента страны до окончания его срока в связи с "госизменой, взяточничеством и другими тяжкими преступлениями и проступками".
В 1868 году процедуре импичмента был подвергнут Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869). Объявление им в 1865 году амнистии, предусматривавшей создание на юге страны гражданских правительств штатов, было холодно встречено радикальными лидерами конгресса; они ответили собственными законами о реконструкции, на которые Джонсону пришлось наложить вето. Президент сопровождал свои вето резкими отповедями, которые настроили против него и более умеренных республиканцев. После выборов в конгресс 1866 года сторонники радикальной реконструкции смогли преодолеть эти вето. Кроме того, они попытались существенно ограничить полномочия президента, приняв ряд соответствующих законов, в том числе закон о высших должностях в правительстве. Когда Джонсон проигнорировал этот закон, уволив военного министра Эдвина Стэнтона, против него была начата процедура импичмента.
Джонсон сохранил пост президента лишь благодаря большинству в один голос в сенате.
В 1974 году импичмент грозил Ричарду Никсону, 37-му президенту США (1969-1974), в связи с Уотергейтским скандалом – разбирательством противозаконных действий ряда лиц в связи с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в отеле "Уотергейт" (Watergate) в Вашингтоне во время избирательной кампании 1972 года.
В ходе расследования были выявлены факты нарушения законности сторонниками Никсона и членами его администрации (подкуп, угрозы, лжесвидетельство). В 1974 году суд признал, что Никсон знал о попытках скрыть преступление в отеле "Уотергейт". Юридический комитет палаты представителей Конгресса рекомендовал отстранить Никсона от исполнения обязанностей президента. 9 августа 1974 года, убедившись в том, что ему не избежать импичмента, президент объявил о своем уходе в отставку, став первым американским президентом, отстраненным от власти таким образом.
В 1998 году процедуре импичмента был подвергнут Билл Клинтон, 42-й президент США (1993-2001). Политический скандал разгорелся после появления в СМИ информации о связи президента с молодой сотрудницей Белого дома Моникой Левински. В ходе судебного разбирательства Клинтон отрицал вину, однако в результате был вынужден признаться во лжи. В декабре 1998 года палата представителей вынесла против него решение об импичменте.
Президент обвинялся в ложных показаниях суду и в препятствовании правосудию, но был оправдан сенатом. В феврале 1999 года, после долгого разбирательства, с Клинтона были сняты все обвинения.
24 сентября 2019 года демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Основанием для этого стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
Скандал, ставший началом запуска рассмотрения процедуры импичмента Трампа, разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Палата представителей конгресса в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов. 15 января 2020 года палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа. Официально процесс над Трампом в верхней палате конгресса стартовал 16 января. Шесть дней ушло на представление сторонами своих позиций, и следующим двухдневным этапом стали вопросы обвинению и защите от сенаторов. 31 января сенат США заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента. Против высказались 51, за – 49 сенаторов. Демократы на протяжении всего процесса заявляли, что отказ от вызова свидетелей станет провалом и показателем незаинтересованности их коллег узнать правду. Республиканцы, в свою очередь, настаивали, что вызов свидетелей должен был проходить в рамках расследования палаты представителей.
Около 30 раз юридический комитет палаты представителей формулировал статьи импичмента, которые не были приняты большинством голосов нижней палаты парламента США. Такие попытки предпринимались в 1933 году в отношении 31-го президента Герберта Гувера и 33-го президента Гарри Трумэна в 1952 году. Примерно в 15 случаях палата представителей возбуждала процедуру импичмента против высших должностных лиц государства, но юридический комитет палаты представителей не находил оснований для формулирования статей импичмента. Дважды процедура импичмента возбуждалась в отношении 40-го президента Рональда Рейгана (в 1983 и 1985 годах) и 41-го президента Джорджа Буша (оба раза в 1991 году).
В июне 2008 года заявление об импичменте было внесено в отношении 43-го президента Джорджа Буша-младшего содержало 35 пунктов обвинения, в том числе о введении страны в заблуждение в связи с развязыванием войны в Ираке и об игнорировании сведений разведки об угрозе терактов 11 сентября 2001 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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