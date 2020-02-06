Случаи вынесения или угрозы импичментов в США

Президент обвинялся в ложных показаниях суду и в препятствовании правосудию, но был оправдан сенатом. В феврале 1999 года, после долгого разбирательства, с Клинтона были сняты все обвинения.

Около 30 раз юридический комитет палаты представителей формулировал статьи импичмента, которые не были приняты большинством голосов нижней палаты парламента США. Такие попытки предпринимались в 1933 году в отношении 31-го президента Герберта Гувера и 33-го президента Гарри Трумэна в 1952 году. Примерно в 15 случаях палата представителей возбуждала процедуру импичмента против высших должностных лиц государства, но юридический комитет палаты представителей не находил оснований для формулирования статей импичмента. Дважды процедура импичмента возбуждалась в отношении 40-го президента Рональда Рейгана (в 1983 и 1985 годах) и 41-го президента Джорджа Буша (оба раза в 1991 году).