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Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
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РИА Новости

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

22:37 15.01.2020 (обновлено: 22:38 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
За проголосовали 228 членов палаты, против – 193, голоса разделились по партийной линии, лишь один демократ проголосовал против.
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Голосование формально утвердило предложенные ранее спикером палаты Ненси Пелоси кандидатуры семи членов палаты, которые будут представлять обвинение в сенате. Возглавит команду обвинения на процессе по импичменту Трампа глава комитета по разведке палаты представителей, демократ Адам Шифф.
Результат голосования был ожидаемым. Как ранее сообщал глава республиканского большинства в сенате Митчел Макконелл, слушания в рамках процесса импичмента могут начаться в сенате уже в следующий вторник. До конца этой недели сенат планирует провести подготовительную работу для начала процесса.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.
Республиканцы намерены оправдать своего однопартийца Трампа.
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