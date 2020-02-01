Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу

Шесть дней ушло на представление каждой из сторон своих позиций, и следующим двухдневным этапом стали вопросы обвинению и защите от сенаторов. Сессия вопрос-ответ позволила демократам палаты представителей и адвокатам президента далее развить свою аргументацию. Этот этап завершился в четверг.

Накануне голосования по вызову свидетелей в пятницу в американских СМИ было много спекуляций, удастся ли республиканцам объединить свои позиции и единогласно проголосовать против, чтобы быстрее завершить процесс над Трампом. Интрига сейчас сохраняется и вокруг демократов - по данным издания Politico, сразу три сенатора хотят отколоться от линии партии и проголосовать за оправдание американского лидера. Речь идет о сенаторах Джо Манчине от Западной Виргинии, Кирстен Синема от Аризоны и Даге Джонсе от Алабамы. В этих штатах имеется сильная поддержка Трампа, и законодатели вынуждены прислушиваться к избирателям для будущего переизбрания.