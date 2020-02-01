Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Сенат США заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу, следует из итогов голосования.
Против высказались 51, за - 49 сенаторов.
По вопросу вызова свидетелей к демократам присоединились двое республиканцев - Митт Ромни и Сьюзан Коллин.
Следующим вопросом на повестке может стать вынесение вердикта Трампу. Для оправдания президента у республиканцев имеется необходимое большинство.
Демократы на протяжении всего процесса заявляли, что отказ от вызова свидетелей станет провалом и показателем незаинтересованности их коллег узнать правду. Республиканцы, в свою очередь, настаивали, что вызов свидетелей должен был проходить в рамках расследования палаты представителей.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. После этого дело было передано в сенат, который должен вынести окончательный приговор президенту. Официально процесс над Трампом в верхней палате конгресса стартовал 16 января.
Шесть дней ушло на представление каждой из сторон своих позиций, и следующим двухдневным этапом стали вопросы обвинению и защите от сенаторов. Сессия вопрос-ответ позволила демократам палаты представителей и адвокатам президента далее развить свою аргументацию. Этот этап завершился в четверг.
Накануне голосования по вызову свидетелей в пятницу в американских СМИ было много спекуляций, удастся ли республиканцам объединить свои позиции и единогласно проголосовать против, чтобы быстрее завершить процесс над Трампом. Интрига сейчас сохраняется и вокруг демократов - по данным издания Politico, сразу три сенатора хотят отколоться от линии партии и проголосовать за оправдание американского лидера. Речь идет о сенаторах Джо Манчине от Западной Виргинии, Кирстен Синема от Аризоны и Даге Джонсе от Алабамы. В этих штатах имеется сильная поддержка Трампа, и законодатели вынуждены прислушиваться к избирателям для будущего переизбрания.
Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканцы занимают 53 места в сенате, а у демократы 47.