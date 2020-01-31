Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T22:14+0300
https://ria.ru/20200131/1564128986.html
Демократы не набирают голосов для вызова свидетелей по импичменту
https://cdn23.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_6a1af55d769f7143b186045f17aff468.jpg
РИА Новости

Демократы не набирают голосов для вызова свидетелей по импичменту

22:14 31.01.2020
2073
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Сенаторы-демократы не набирают достаточно голосов для вызова свидетелей в рамках процесса по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом стало известно после того, как в пятницу сенатор-республиканец от Аляски Лиса Мурковски сказала, что проголосует против вызова свидетелей.
Демократы на протяжении всего процесса заявляли, что отказ от вызова свидетелей станет провалом и показателем незаинтересованности их коллег узнать правду. Республиканцы, в свою очередь, настаивали, что вызов свидетелей должен был проходить в рамках расследования палаты представителей. Отказ от вызова свидетелей может фактически означать скорое завершение процесса в сенате и итоговое голосование, по итогам которого республиканское большинство, как ожидается, оправдает президента.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Вчера, 18:01
Импичмент Трампа мешает предвыборной кампании в США, считают эскперты
В своем заявлении Мурковски пояснила, что тщательно изучала необходимость вызова свидетелей, но пришла к выводу, что "весь процесс импичмента является однопартийным по своей натуре", имея в виду предвзятость демократов. "Я пришла к выводу, что справедливого процесса в сенате не будет", - констатировала законодатель.
Для положительного решения вопроса о вызове свидетелей в сенат демократам нужно было получить большинство из 100 голосов сенаторов. На данный момент у демократов всего 47 голосов. Однако о намерении поддержать их говорил сенатор-республиканец Митт Ромни, у которого давние напряженные отношения с Трампом, а сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиса Мурковски и Ламар Александр говорили о намерении подумать над своим решением. Накануне Александр сказал, что будет голосовать против.
Кроме того, по данным издания Politico, сразу три сенатора-демократа хотят отколоться от линии партии и проголосовать за оправдание американского лидера. Речь идет о Джо Манчине от Западной Виргинии, Кирстен Синема от Аризоны и Даге Джонсе от Алабамы. В этих штатах имеется сильная поддержка Трампа, и законодатели вынуждены прислушиваться к избирателям для будущего переизбрания.
Лев Парнас
29 января, 23:28
Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа
21161100
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Джон Болтон
NYT: Трамп просил Болтона добыть у Киева компромат на демократов
Мужчина с флагом Польши
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на претензии Польши на репарации от России
Здание конгресса США
Демократы назвали оправдания Трампа в сенате лже-процессом
Президент США Дональд Трамп
Трамп отменил запрет Обамы на использование противопехотных мин
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
В Белом доме назвали тему ежегодного послания Трампа
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил возбудить дело по обрушению СКК "Петербургский"
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
Посол в Лондоне рассказал о будущем российско-британских отношений
Скорая помощь
В Калмыкии трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Программирование
ProtonMail передаст России данные рассылавших письма о "минировании"
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Лев Парнас
Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Лента новостейМолния