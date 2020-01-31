Демократы не набирают голосов для вызова свидетелей по импичменту

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Сенаторы-демократы не набирают достаточно голосов для вызова свидетелей в рамках процесса по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом стало известно после того, как в пятницу сенатор-республиканец от Аляски Лиса Мурковски сказала, что проголосует против вызова свидетелей.
Демократы на протяжении всего процесса заявляли, что отказ от вызова свидетелей станет провалом и показателем незаинтересованности их коллег узнать правду. Республиканцы, в свою очередь, настаивали, что вызов свидетелей должен был проходить в рамках расследования палаты представителей. Отказ от вызова свидетелей может фактически означать скорое завершение процесса в сенате и итоговое голосование, по итогам которого республиканское большинство, как ожидается, оправдает президента.
В своем заявлении Мурковски пояснила, что тщательно изучала необходимость вызова свидетелей, но пришла к выводу, что "весь процесс импичмента является однопартийным по своей натуре", имея в виду предвзятость демократов. "Я пришла к выводу, что справедливого процесса в сенате не будет", - констатировала законодатель.
Для положительного решения вопроса о вызове свидетелей в сенат демократам нужно было получить большинство из 100 голосов сенаторов. На данный момент у демократов всего 47 голосов. Однако о намерении поддержать их говорил сенатор-республиканец Митт Ромни, у которого давние напряженные отношения с Трампом, а сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиса Мурковски и Ламар Александр говорили о намерении подумать над своим решением. Накануне Александр сказал, что будет голосовать против.
Кроме того, по данным издания Politico, сразу три сенатора-демократа хотят отколоться от линии партии и проголосовать за оправдание американского лидера. Речь идет о Джо Манчине от Западной Виргинии, Кирстен Синема от Аризоны и Даге Джонсе от Алабамы. В этих штатах имеется сильная поддержка Трампа, и законодатели вынуждены прислушиваться к избирателям для будущего переизбрания.
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