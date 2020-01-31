Демократы не набирают голосов для вызова свидетелей по импичменту

Демократы на протяжении всего процесса заявляли, что отказ от вызова свидетелей станет провалом и показателем незаинтересованности их коллег узнать правду. Республиканцы, в свою очередь, настаивали, что вызов свидетелей должен был проходить в рамках расследования палаты представителей. Отказ от вызова свидетелей может фактически означать скорое завершение процесса в сенате и итоговое голосование, по итогам которого республиканское большинство, как ожидается, оправдает президента.