Биография Валерия Фалькова

В 1995 году поступил на юридический факультет Тюменского государственного университета (ТюмГУ). В 2000 году с отличием окончил Институт государства и права по специальности "юриспруденция", после чего поступил в аспирантуру и в мае 2003 года окончил ее досрочно

В 2003-2007 годах – заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ.

С марта по ноябрь 2007 года – заместитель директора по учебной работе Института государства и права Тюменского государственного университета.

С 2006 по 2013 год – член Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса.

С 2007 по 2011 год – проректор по дополнительному образованию и филиалам ТюмГУ.

В 2009-2011 годах – председатель Совета молодых ученых и специалистов Тюменской области.

С 2011 по март 2012 года был директором Института права, экономики и управления ТюмГУ.

С октября 2012 по апрель 2013 года занимал должность исполняющего обязанности ректора Тюменского государственного университета, 21 марта 2013 года был избран его ректором.

В 2013-2016 годах – депутат Тюменской городской Думы VI созыва, член регионального политического совета партии "Единая Россия", председатель постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы.

30 апреля 2015 года был избран председателем Совета ректоров вузов Тюменской области.

В сентябре 2016 года Фальков был избран депутатом Тюменской областной Думы.

25 декабря 2018 года вошел в состав Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации.

21 января 2020 года указом президента РФ Фальков был назначен министром науки и высшего образования Российской Федерации.

Валерий Фальков является выпускником программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Член президиума учебно-методического объединения по юридическому образованию вузов Российской Федерации.

Председатель редакционного совета альманаха "Тобольск и вся Сибирь".

Член экспертного совета по мониторингу и прогнозированию кадровых потребностей Тюменской области (2015).

Валерий Фальков награжден почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации (2003), имеет почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы (2009), благодарность Департамента образования и науки Тюменской области (2015) и т.д.