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Биография Валерия Фалькова
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РИА Новости

Биография Валерия Фалькова

21:31 21.01.2020 (обновлено: 23:20 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВалерий Фальков
Валерий Фальков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Валерий Николаевич Фальков родился 18 октября 1978 года в городе Тюмень.
В 1995 году поступил на юридический факультет Тюменского государственного университета (ТюмГУ). В 2000 году с отличием окончил Институт государства и права по специальности "юриспруденция", после чего поступил в аспирантуру и в мае 2003 года окончил ее досрочно.
В 2003-2007 годах – заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ.
С марта по ноябрь 2007 года – заместитель директора по учебной работе Института государства и права Тюменского государственного университета.
С 2006 по 2013 год – член Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса.
С 2007 по 2011 год – проректор по дополнительному образованию и филиалам ТюмГУ.
В 2009-2011 годах – председатель Совета молодых ученых и специалистов Тюменской области.
С 2011 по март 2012 года был директором Института права, экономики и управления ТюмГУ.
С октября 2012 по апрель 2013 года занимал должность исполняющего обязанности ректора Тюменского государственного университета, 21 марта 2013 года был избран его ректором.
В 2013-2016 годах – депутат Тюменской городской Думы VI созыва, член регионального политического совета партии "Единая Россия", председатель постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы.
30 апреля 2015 года был избран председателем Совета ректоров вузов Тюменской области.
В сентябре 2016 года Фальков был избран депутатом Тюменской областной Думы.
25 декабря 2018 года вошел в состав Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации.
21 января 2020 года указом президента РФ Фальков был назначен министром науки и высшего образования Российской Федерации.
Валерий Фальков является выпускником программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Ректор Тюменского государственного университета.
Член совета Тюменского регионального отделения Ассоциации юристов России.
Член президиума учебно-методического объединения по юридическому образованию вузов Российской Федерации.
Председатель редакционного совета альманаха "Тобольск и вся Сибирь".
Член экспертного совета по мониторингу и прогнозированию кадровых потребностей Тюменской области (2015).
Валерий Фальков награжден почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации (2003), имеет почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы (2009), благодарность Департамента образования и науки Тюменской области (2015) и т.д.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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