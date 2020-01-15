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Биография Михаила Мишустина
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РИА Новости

Биография Михаила Мишустина

19:14 15.01.2020
110804
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.
В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году – аспирантуру этого института.
Доктор экономических наук.
С 1992 года по 1995 год – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.
В 1995-1996 годах занимал должность заместителя генерального директора Международного компьютерного клуба, председателя правления Международного компьютерного клуба.
В августе 1998 года был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.
В 1999-2004 годах – заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам.
С 2004 года по 2006 год возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
В 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года был назначен на должность президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
Михаил Мишустин – автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.
Действительный государственный советник налоговой службы 2 ранга.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015), орден Почета (2012).
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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Михаил МишустинРоссияСправкиЭкономика
Популярные комментарии
Теперь это называется Директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба. В танчеги играл
15 января, 19:25
Товарищ Сухов
222040019
Мутный дядя ...
15 января, 20:23
Max P
23300011
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