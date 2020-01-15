Биография Михаила Мишустина

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году – аспирантуру этого института.

Доктор экономических наук.

С 1992 года по 1995 год – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.

В 1995-1996 годах занимал должность заместителя генерального директора Международного компьютерного клуба, председателя правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.

В 1999-2004 годах – заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам.

С 2004 года по 2006 год возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

В марте 2008 года был назначен на должность президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.

6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Михаил Мишустин – автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.

Действительный государственный советник налоговой службы 2 ранга.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени ( 2015 ), орден Почета ( 2012 ).