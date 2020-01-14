Московская ошибка фельдмаршала Хафтара

Надежды на успех московского раунда переговоров по ливийскому урегулированию не оправдались.

Инсайдеры называют разные причины срыва договоренностей, в частности неприемлемость для Хафтара несогласованности вопроса о сроках роспуска вооруженных формирований, поддерживающих ПНС. А по данным телеканала Al Arabiya, командующий ЛНА отверг какое-либо участие Турции в наблюдении за прекращением огня в стране и выказал недовольство отсутствием в документе пунктов о "выводе турецких войск из Ливии".

Судя по всему, несговорчивость Хафтара связана с текущим балансом сил между воюющими сторонами. После многих месяцев почти безрезультатного наступления его армии на Триполи у ЛНА в последние недели наметились военные успехи.

Однако теперь в ситуацию активно вмешалась Турция, послав своих военных на помощь ПНС.

Так что можно понять недовольство командующего ЛНА, у которого на расстоянии вытянутой руки маячит полная победа — или ее иллюзия — в гражданской войне. Нужно только избавиться от турок и выиграть еще некоторое количество времени, чтобы додавить ПНС и его вооруженные формирования. А вместо этого его уговаривают сдать назад и пойти на мировую с противостоящей стороной.

В результате срыв московских договоренностей из-за позиции Хафтара явно стал неприятным сюрпризом для остальных заинтересованных сторон, включая российскую

На 19 января запланирован саммит на высшем уровне по Ливии в Берлине. В нем должны принять участие президент Турции, канцлер Германии, премьер-министр Италии. Ожидали, что в столицу Германии прилетит и Владимир Путин, однако в свете обстоятельств его приезд явно под вопросом — пресс-служба Кремля пообещала "сообщить своевременно", отвечая на вопрос журналистов об этом.

Комментируя итоги московских переговоров, министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал отсутствие ливийской государственности в настоящий момент и необходимость дальнейших усилий для урегулирования в ближневосточной стране.

Упорство Халифы Хафтара в отстаивании своей позиции может вызвать уважение — особенно у тех, кому крайне несимпатичны исламистские банды, воюющие на стороне ПНС. Но это ничуть не меняет того, что глава ЛНА, не подписав документ, допустил серьезную ошибку.

Когда Россия начала военную операцию в Сирии, она подверглась не только осуждению "мирового сообщества", но и очень громкому осмеянию. Причем авторы филиппик и насмешек были по-своему правы: у Москвы не было шансов на полную и окончательную победу, поскольку слишком многие и слишком влиятельные силы этого не хотели.

Однако выяснилось, что Кремль вполне устраивает половинчатый успех с промежуточными достижениями. А еще он открыт к переговорам почти со всеми заинтересованными сторонами и к учету интересов вовлеченных в ситуацию держав. Итог известен: Россия признана в сирийской войне победителем, добившимся своих целей.

Концепция полной победы и безоговорочной капитуляции противника крайне привлекательна. Однако в современном мире, быстро восстанавливающем свою многополярность, она в большинстве случаев просто не работает — а значит, нужно принимать реальность и наводить мосты за столом переговоров.

Собственно, именно последовательность в практической реализации данной идеи стала важнейшим фактором, благодаря которому Россия восстановила свое влияние на международной арене, а мир привыкает, что "все дороги ведут в Москву".

Ливии, где увязаны интересы сразу десятка ключевых государств мира, все вышесказанное касается в полной мере. Для слишком многих держав (начиная с Турции) абсолютная победа ЛНА в ливийской гражданской войне неприемлема. Причем для решения этой задачи совсем необязательно доводить дело до разгрома армии Хафтара — достаточно просто не допускать ее триумфа. А предыдущие годы показали, что это вполне достижимо.