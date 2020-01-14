Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T19:05+0300
https://ria.ru/20200114/1563411391.html
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
https://cdn25.img.ria.ru/images/156336/71/1563367117_0:0:2848:1602_1036x0_80_0_0_967ec9147992bbf193cb55e596061b35.jpg
РИА Новости

Московская ошибка фельдмаршала Хафтара

17:53 14.01.2020 (обновлено: 19:05 14.01.2020)
66987
© Фото : МИД РоссииГлава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Фото : МИД России
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Надежды на успех московского раунда переговоров по ливийскому урегулированию не оправдались.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар улетел из российской столицы, не подписав соглашения о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС). В свою очередь глава ПНС Файез Саррадж поставил свою подпись под документом.
Инсайдеры называют разные причины срыва договоренностей, в частности неприемлемость для Хафтара несогласованности вопроса о сроках роспуска вооруженных формирований, поддерживающих ПНС. А по данным телеканала Al Arabiya, командующий ЛНА отверг какое-либо участие Турции в наблюдении за прекращением огня в стране и выказал недовольство отсутствием в документе пунктов о "выводе турецких войск из Ливии".
Судя по всему, несговорчивость Хафтара связана с текущим балансом сил между воюющими сторонами. После многих месяцев почти безрезультатного наступления его армии на Триполи у ЛНА в последние недели наметились военные успехи.
Однако теперь в ситуацию активно вмешалась Турция, послав своих военных на помощь ПНС.
Стоит отдать должное здравомыслию Эрдогана, который, вопреки опасениям, похоже, не намерен активно влезать в боевые действия в Ливии. Подобная авантюра грозила бы очень неприятными последствиями для Анкары. Однако даже символическое турецкое военное присутствие на стороне ПНС укрепляет позиции Сарраджа.
Ливия
Вчера, 12:35
Эксперт: Турция предпримет шаги для создания военной базы в Ливии
Так что можно понять недовольство командующего ЛНА, у которого на расстоянии вытянутой руки маячит полная победа — или ее иллюзия — в гражданской войне. Нужно только избавиться от турок и выиграть еще некоторое количество времени, чтобы додавить ПНС и его вооруженные формирования. А вместо этого его уговаривают сдать назад и пойти на мировую с противостоящей стороной.
В результате срыв московских договоренностей из-за позиции Хафтара явно стал неприятным сюрпризом для остальных заинтересованных сторон, включая российскую.
На 19 января запланирован саммит на высшем уровне по Ливии в Берлине. В нем должны принять участие президент Турции, канцлер Германии, премьер-министр Италии. Ожидали, что в столицу Германии прилетит и Владимир Путин, однако в свете обстоятельств его приезд явно под вопросом — пресс-служба Кремля пообещала "сообщить своевременно", отвечая на вопрос журналистов об этом.
Комментируя итоги московских переговоров, министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал отсутствие ливийской государственности в настоящий момент и необходимость дальнейших усилий для урегулирования в ближневосточной стране.
Упорство Халифы Хафтара в отстаивании своей позиции может вызвать уважение — особенно у тех, кому крайне несимпатичны исламистские банды, воюющие на стороне ПНС. Но это ничуть не меняет того, что глава ЛНА, не подписав документ, допустил серьезную ошибку.
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
Вчера, 12:05
Эксперт прокомментировал отказ Хафтара подписать соглашение с ПНС
Когда Россия начала военную операцию в Сирии, она подверглась не только осуждению "мирового сообщества", но и очень громкому осмеянию. Причем авторы филиппик и насмешек были по-своему правы: у Москвы не было шансов на полную и окончательную победу, поскольку слишком многие и слишком влиятельные силы этого не хотели.
Однако выяснилось, что Кремль вполне устраивает половинчатый успех с промежуточными достижениями. А еще он открыт к переговорам почти со всеми заинтересованными сторонами и к учету интересов вовлеченных в ситуацию держав. Итог известен: Россия признана в сирийской войне победителем, добившимся своих целей.

Концепция полной победы и безоговорочной капитуляции противника крайне привлекательна. Однако в современном мире, быстро восстанавливающем свою многополярность, она в большинстве случаев просто не работает — а значит, нужно принимать реальность и наводить мосты за столом переговоров.

Собственно, именно последовательность в практической реализации данной идеи стала важнейшим фактором, благодаря которому Россия восстановила свое влияние на международной арене, а мир привыкает, что "все дороги ведут в Москву".
Ливии, где увязаны интересы сразу десятка ключевых государств мира, все вышесказанное касается в полной мере. Для слишком многих держав (начиная с Турции) абсолютная победа ЛНА в ливийской гражданской войне неприемлема. Причем для решения этой задачи совсем необязательно доводить дело до разгрома армии Хафтара — достаточно просто не допускать ее триумфа. А предыдущие годы показали, что это вполне достижимо.
Так что с немалой вероятностью итогом следующего этапа ливийского урегулирования станет новый раунд переговоров, на котором фельдмаршалу Хафтару предложат еще худшие условия договоренностей с ПНС, чем в Москве. Вот только на этот раз у него уже не будет возможности отказаться.
3211719181158
Обсудить 11
Халифа ХафтарСергей ЛавровВладимир ПутинЛивияТурцияАвторыВ мире
Популярные комментарии
"...А вместо этого его уговаривают сдать назад и пойти на мировую с противостоящей стороной." - Мне это напомнило ситуацию в 2014 году на Украине. Летом Донбасс одержал победу и с успехом погнал противника на запад. Но вместо того, чтобы поддержать его, Россия уговорила дончан пойти на перимирие. И что в результате? Непрекращающийся вот уже пять лет гражданский конфликт и тысячи жертв.
14 января, 20:48
waldemarwanke
2100003
Главное - это выпнуть из региона всяческие намёки на американское присутствие, чтобы даже духу этих международных военных преступников там не было. А местным без США проще будет договориться.
14 января, 19:01
Viktor Bugarev
1800001
Рекомендуем
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
В России оценили слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Вид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
Немецкое СМИ рассказало о "секрете успеха" России во внешней политике
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
Снос градирни атомной электростанции в Кобленце, Германия
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
Тушение лесных пожаров в Австралии
Австралийские пожары тушили неправильно, а главное — не там
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Японский миллиардер Юсаку Мэзава
Девушек жалко. Объявлен самый страшный конкурс на самый дорогой приз
Рабочие на насосной станции в Белоруссии
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
Американские доллары
Иностранные инвесторы атакуют российский рынок
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Гребите молча
Гребите молча
Автомобили полиции Германии
В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
03:27Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
Лента новостейМолния