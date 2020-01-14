Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации в Ливии

КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Россия продолжит прикладывать усилия по урегулированию ситуации в Россия продолжит прикладывать усилия по урегулированию ситуации в Ливии , необходимо побуждать все ливийские стороны договариваться, а не выяснять отношения силовым путем, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров

Он напомнил, что ранее лидеры Турции и России выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии, в развитие этой темы накануне в Москве прошли межливийские переговоры.

"Усилия в этом направлении будем продолжать. Пока еще окончательного результата не достигнуто", - отметил Лавров.

Информированный ливийский источник сообщил, что по итогам встречи в Москве Хафтар покинул РФ, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

Ранее Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.