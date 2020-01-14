Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации в Ливии

КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Россия продолжит прикладывать усилия по урегулированию ситуации в Ливии, необходимо побуждать все ливийские стороны договариваться, а не выяснять отношения силовым путем, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
Он напомнил, что ранее лидеры Турции и России выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии, в развитие этой темы накануне в Москве прошли межливийские переговоры.
"Усилия в этом направлении будем продолжать. Пока еще окончательного результата не достигнуто", - отметил Лавров.
Информированный ливийский источник сообщил, что по итогам встречи в Москве Хафтар покинул РФ, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Ранее Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.