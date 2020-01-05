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2020-01-06T09:30+0300
https://ria.ru/20200105/1563135500.html
Эрдоган направил турецких военных в Ливию
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РИА Новости

Эрдоган направил турецких военных в Ливию

22:10 05.01.2020 (обновлено: 09:30 06.01.2020)
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© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 янв — РИА Новости. Турецкие военные выдвинулись в Ливию, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, военнослужащие будут заниматься координацией правительства национального согласия.
"Наша цель — поддержать законное правительство", — сказал глава государства в эфире телеканала CNN Turk.
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Ситуация в Ливии и помощь Турции

Ранее СМИ сообщили, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Это случилось на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на Триполи.
По информации СМИ, речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию.
В 2011 году после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.
Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Россия многократно выступала за прекращение боевых действий и возобновление диалога для урегулирования ливийского кризиса.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарТриполиЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Что "султан" турецкий с "царём" российским сцепятся зубами?
5 января, 22:38
Alexey Lysenko
3701220
Интересно Эрдогана согласовал свои действия с США, а то не дай бог, и С400 не спасёт.
5 января, 22:28
АСАндрей Ст
1500313
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