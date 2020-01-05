Эрдоган направил турецких военных в Ливию

АНКАРА, 5 янв — РИА Новости. Турецкие военные выдвинулись в Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкие военные выдвинулись в Ливию , сообщил президент

По его словам, военнослужащие будут заниматься координацией правительства национального согласия.

CNN Turk . "Наша цель — поддержать законное правительство", — сказал глава государства в эфире телеканала

Ситуация в Ливии и помощь Турции

Ранее СМИ сообщили, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Это случилось на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на Триполи.

По информации СМИ, речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию.

В 2011 году после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.

Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем . Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.