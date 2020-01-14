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2020-01-14T14:07+0300
https://ria.ru/20200114/1563396559.html
Эрдоган рассказал подробности переговоров по Ливии
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РИА Новости

Эрдоган рассказал подробности переговоров по Ливии

12:44 14.01.2020 (обновлено: 14:07 14.01.2020)
13390
© REUTERS / Esam Al-FetoriУчастники демонстрации с портретом Халифы Хафтара в Бенгази, Ливия
Участники демонстрации с портретом Халифы Хафтара в Бенгази, Ливия
© REUTERS / Esam Al-Fetori
АНКАРА, 14 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал московские переговоры по Ливии "в высшей степени продуктивными", несмотря на отказ командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара заключить соглашение о перемирии.
"Сначала Хафтар сказал "да", а потом "нет", и, к сожалению, сбежал из Москвы, не подписав. Наши коллеги свои подписи поставили, мы свою часть выполнили, оставшееся — на поле господина Путина", — сказал глава государства, выступая перед членами Партии справедливости и развития.
Эрдоган отметил, что, несмотря на это, он готов принять участие в конференции по Ливии в Берлине 19 января.
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По его словам, во встрече для оценки ситуации примут участие представители Германии, России, Италии, ОАЭ и США.
Эрдоган подчеркнул также, что Анкара готова "преподать Хафтару заслуженный урок, если он не остановит атаки".
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры. Стороны обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако достичь консенсуса не удалось: итоговый документ о перемирии подписали не все участники. В частности, свою подпись не поставил маршал Хафтар.
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Обстановка в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране начался острый кризис. Сейчас в Ливии царит двоевластие.
На востоке заседает избранный народом парламент, который поддерживает ЛНА.
В столице Триполи и на западе страны руководит Правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.
Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
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Обострение конфликта в ЛивииМоскваЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
В Ливии идет натуральная гражданская война. Какого России туда вмешиваться ? В России бы разобрались : более 20 МИЛЛИОНОВ нищих и почти столько же бедных. Позор на весь мир.
14 января, 14:10
Dmitri Kopilenko
5000012
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