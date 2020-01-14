Эрдоган рассказал подробности переговоров по Ливии

"Сначала Хафтар сказал "да", а потом "нет", и, к сожалению, сбежал из Москвы, не подписав. Наши коллеги свои подписи поставили, мы свою часть выполнили, оставшееся — на поле господина Путина", — сказал глава государства, выступая перед членами Партии справедливости и развития.

Эрдоган отметил, что, несмотря на это, он готов принять участие в конференции по Ливии в Берлине 19 января.

По его словам, во встрече для оценки ситуации примут участие представители Германии, России, Италии, ОАЭ и США.

Эрдоган подчеркнул также, что Анкара готова "преподать Хафтару заслуженный урок, если он не остановит атаки".

Накануне в Москве прошли межливийские переговоры. Стороны обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако достичь консенсуса не удалось: итоговый документ о перемирии подписали не все участники. В частности, свою подпись не поставил маршал Хафтар.

Обстановка в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране начался острый кризис. Сейчас в Ливии царит двоевластие.

На востоке заседает избранный народом парламент, который поддерживает ЛНА.

В столице Триполи и на западе страны руководит Правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.