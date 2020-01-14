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2020-01-14T10:14+0300
https://ria.ru/20200114/1563390277.html
МИД подтвердил, что Хафтар уехал, не подписав соглашение о перемирии
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РИА Новости

МИД подтвердил, что Хафтар уехал, не подписав соглашение о перемирии

10:14 14.01.2020
18396
© Фото : МИД РФГлава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
© Фото : МИД РФ
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В МИД России подтвердили, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинул РФ, не подписав соглашение о перемирии с правительством нацсогласия.
"Да", - сказали в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
Вчера, 20:24
Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
10:00
Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие
37438115
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарМИД РФЛивияВ мире
Популярные комментарии
А что здесь удивительного?...Украина проамериканская на Мир с Донбасом не идет, потому что нужна Война...Хавтар проамериканский, поэтому на Мир не идет, потому что нужна Война...всё просто, примитивно по законам американских ценностей.
14 января, 10:34
Константин Чистов
6300017
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Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие
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