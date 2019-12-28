Выбор РИА Новости: звездные разводы 2019 года

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Разрыву предшествовали слухи о романе Купера с Леди Гагой, с которой он снимался в фильме "Звезда родилась". Российские пользователи соцсетей застыдили предполагаемую разлучницу, а потом превратили Инстаграм певицы в форум, где обсуждали насущные проблемы и делились житейскими советами.
Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Разрыву предшествовали слухи о романе Купера с Леди Гагой, с которой он снимался в фильме "Звезда родилась". Российские пользователи соцсетей застыдили предполагаемую разлучницу, а потом превратили Инстаграм певицы в форум, где обсуждали насущные проблемы и делились житейскими советами.
Анджелина Джоли и Брэд Питт уже давно не живут вместе, но официально оформили развод лишь в этом году. Суд одобрил заявления о восстановлении "холостяцких" статусов актеров 12 апреля. Джоли и Питт решили завершить бракоразводный процесс, поскольку устали эмоционально.
Анджелина Джоли и Брэд Питт уже давно не живут вместе, но официально оформили развод лишь в этом году. Суд одобрил заявления о восстановлении "холостяцких" статусов актеров 12 апреля. Джоли и Питт решили завершить бракоразводный процесс, поскольку устали эмоционально.
"Ханна Монтана" Майли Сайрус и звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт расстались. Они были вместе десять лет, в декабре 2018-го тайно поженились, а почти через год после свадьбы разорвали отношения.
"Ханна Монтана" Майли Сайрус и звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт расстались. Они были вместе десять лет, в декабре 2018-го тайно поженились, а почти через год после свадьбы разорвали отношения.
Сестра короля Иордании Абдаллы II и супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя шокировала весь мир этим летом, сбежав из дворца вместе с детьми. Пресса сообщала, что 45-летняя Хайя опасалась за свою жизнь, поскольку шейх заподозрил ее в измене с охранником.
Сестра короля Иордании Абдаллы II и супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя шокировала весь мир этим летом, сбежав из дворца вместе с детьми. Пресса сообщала, что 45-летняя Хайя опасалась за свою жизнь, поскольку шейх заподозрил ее в измене с охранником.
Супермодель Белла Хадид рассталась с рэпером The Weekend. Официальной причиной разрыва назвали напряженные рабочие графики знаменитостей. С начала отношений в мае 2015-го пара уже успела разойтись на полтора года. Музыкант вернулся к Белле, но не прошло и года, как молодые люди перестали появляться вместе, а потом артист и вовсе отписался от девушки в инстаграме.
Супермодель Белла Хадид рассталась с рэпером The Weekend. Официальной причиной разрыва назвали напряженные рабочие графики знаменитостей. С начала отношений в мае 2015-го пара уже успела разойтись на полтора года. Музыкант вернулся к Белле, но не прошло и года, как молодые люди перестали появляться вместе, а потом артист и вовсе отписался от девушки в инстаграме.
Бывший король Малайзии Мухаммад V распрощался с победительницей конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, ради которого она приняла ислам и взяла имя Рихана. О том, что ее брак распался, россиянка прочитала в интернете. Экс-король разошелся с женой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".
Бывший король Малайзии Мухаммад V распрощался с победительницей конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, ради которого она приняла ислам и взяла имя Рихана. О том, что ее брак распался, россиянка прочитала в интернете. Экс-король разошелся с женой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".
Британская певица Адель подала на развод с бизнесменом Саймоном Конекки после почти девяти лет отношений и трех лет брака и купила особняк в Беверли-Хиллз за 11 миллионов долларов. Бывшие супруги теперь живут практические через дорогу друг от друга.
Британская певица Адель подала на развод с бизнесменом Саймоном Конекки после почти девяти лет отношений и трех лет брака и купила особняк в Беверли-Хиллз за 11 миллионов долларов. Бывшие супруги теперь живут практические через дорогу друг от друга.
Певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. "У всех случается, все мы делаем ошибки", — написала девушка в Инстаграм и выразила надежду на то, что им с мужем удастся сохранить уважение друг другу и быть хорошими родителями. Супруги прожили вместе три года, у них растет дочь.
Певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. "У всех случается, все мы делаем ошибки", — написала девушка в Инстаграм и выразила надежду на то, что им с мужем удастся сохранить уважение друг другу и быть хорошими родителями. Супруги прожили вместе три года, у них растет дочь.
Колин Ферт разошелся с супругой после 22 лет брака. "Колин и Ливия Ферт расстались. Они поддерживают близкую дружбу, их объединяет любовь к детям. Они просят уважать их право на частную жизнь. Дальнейших комментариев не будет", — заявили представители актера.
Колин Ферт разошелся с супругой после 22 лет брака. "Колин и Ливия Ферт расстались. Они поддерживают близкую дружбу, их объединяет любовь к детям. Они просят уважать их право на частную жизнь. Дальнейших комментариев не будет", — заявили представители актера.
Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании восьмого марта, а в июне официально расторгли брак. Разводу предшествовал скандал. Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались из-за Собчак возле кафе в центре Москвы.
Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании восьмого марта, а в июне официально расторгли брак. Разводу предшествовал скандал. Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались из-за Собчак возле кафе в центре Москвы.
Николасу Кейджу не удалось побить рекорд Бритни Спирс: брак 55-летнего актера с 23-летней визажисткой Эрикой Коикэ продлился четыре дня (певица в 2004-м рассталась с избранником спустя 55 часов после свадьбы). Четвертый брак Кейдж заключил в марте в Лас-Вегасе, но на пятые сутки понял, что не готов к семейной жизни, и подал на развод.
Николасу Кейджу не удалось побить рекорд Бритни Спирс: брак 55-летнего актера с 23-летней визажисткой Эрикой Коикэ продлился четыре дня (певица в 2004-м рассталась с избранником спустя 55 часов после свадьбы). Четвертый брак Кейдж заключил в марте в Лас-Вегасе, но на пятые сутки понял, что не готов к семейной жизни, и подал на развод.
Актриса Екатерина Климова разошлась с актером Гелой Месхи. Брак продлился четыре года. Теперь уже бывшие супруги расстались мирно. Ни имущество, ни общего ребенка они не делили.
Актриса Екатерина Климова разошлась с актером Гелой Месхи. Брак продлился четыре года. Теперь уже бывшие супруги расстались мирно. Ни имущество, ни общего ребенка они не делили.
Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев в сентябре сообщил о расставании с супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. "Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", — сказал он.
Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев в сентябре сообщил о расставании с супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. "Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", — сказал он.
Лолита Милявская в июле объявила о расставании с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица объяснила это решение тем, что они с мужем недостаточно работали над отношениями и им следовало вовремя обратиться к психологу. Супруги прожили в браке девять лет.
Лолита Милявская в июле объявила о расставании с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица объяснила это решение тем, что они с мужем недостаточно работали над отношениями и им следовало вовремя обратиться к психологу. Супруги прожили в браке девять лет.
Самый известный американский тележурналист, 85-летний Ларри Кинг разводится с восьмой женой, актрисой и продюсером Шон Саутвик. Супруги, которые поженились в 1997 году, уже подавали на развод в 2010-м, но тогда передумали и сохранили брак.
Самый известный американский тележурналист, 85-летний Ларри Кинг разводится с восьмой женой, актрисой и продюсером Шон Саутвик. Супруги, которые поженились в 1997 году, уже подавали на развод в 2010-м, но тогда передумали и сохранили брак.
Основатель Центра документального кино Софья Капкова и руководитель центра исследований экономики культуры и городского развития экономического факультета МГУ Сергей Капков мирно расстались после четырех лет брака. Причин развода бывшие супруги не называли.
Основатель Центра документального кино Софья Капкова и руководитель центра исследований экономики культуры и городского развития экономического факультета МГУ Сергей Капков мирно расстались после четырех лет брака. Причин развода бывшие супруги не называли.
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин развелся с женой Алисой. О проблемах в семье стало известно после появления в сети скана заявления женщины в полицию. Алиса утверждала, что муж ей угрожает. В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что получили заявление и проводят проверку, но к чему она привела, неизвестно.
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин развелся с женой Алисой. О проблемах в семье стало известно после появления в сети скана заявления женщины в полицию. Алиса утверждала, что муж ей угрожает. В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что получили заявление и проводят проверку, но к чему она привела, неизвестно.
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Марина расторгли брак после 17 лет совместной жизни. Марина написала в Инстаграм, что решение было обоюдным.
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Марина расторгли брак после 17 лет совместной жизни. Марина написала в Инстаграм, что решение было обоюдным.
Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Разрыву предшествовали слухи о романе Купера с Леди Гагой, с которой он снимался в фильме "Звезда родилась". Российские пользователи соцсетей застыдили предполагаемую разлучницу, а потом превратили Инстаграм певицы в форум, где обсуждали насущные проблемы и делились житейскими советами.
Анджелина Джоли и Брэд Питт уже давно не живут вместе, но официально оформили развод лишь в этом году. Суд одобрил заявления о восстановлении "холостяцких" статусов актеров 12 апреля. Джоли и Питт решили завершить бракоразводный процесс, поскольку устали эмоционально.
"Ханна Монтана" Майли Сайрус и звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт расстались. Они были вместе десять лет, в декабре 2018-го тайно поженились, а почти через год после свадьбы разорвали отношения.
Сестра короля Иордании Абдаллы II и супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя шокировала весь мир этим летом, сбежав из дворца вместе с детьми. Пресса сообщала, что 45-летняя Хайя опасалась за свою жизнь, поскольку шейх заподозрил ее в измене с охранником.
Супермодель Белла Хадид рассталась с рэпером The Weekend. Официальной причиной разрыва назвали напряженные рабочие графики знаменитостей. С начала отношений в мае 2015-го пара уже успела разойтись на полтора года. Музыкант вернулся к Белле, но не прошло и года, как молодые люди перестали появляться вместе, а потом артист и вовсе отписался от девушки в инстаграме.
Бывший король Малайзии Мухаммад V распрощался с победительницей конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, ради которого она приняла ислам и взяла имя Рихана. О том, что ее брак распался, россиянка прочитала в интернете. Экс-король разошелся с женой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".
Британская певица Адель подала на развод с бизнесменом Саймоном Конекки после почти девяти лет отношений и трех лет брака и купила особняк в Беверли-Хиллз за 11 миллионов долларов. Бывшие супруги теперь живут практические через дорогу друг от друга.
Певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. "У всех случается, все мы делаем ошибки", — написала девушка в Инстаграм и выразила надежду на то, что им с мужем удастся сохранить уважение друг другу и быть хорошими родителями. Супруги прожили вместе три года, у них растет дочь.
Колин Ферт разошелся с супругой после 22 лет брака. "Колин и Ливия Ферт расстались. Они поддерживают близкую дружбу, их объединяет любовь к детям. Они просят уважать их право на частную жизнь. Дальнейших комментариев не будет", — заявили представители актера.
Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании восьмого марта, а в июне официально расторгли брак. Разводу предшествовал скандал. Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались из-за Собчак возле кафе в центре Москвы.
Николасу Кейджу не удалось побить рекорд Бритни Спирс: брак 55-летнего актера с 23-летней визажисткой Эрикой Коикэ продлился четыре дня (певица в 2004-м рассталась с избранником спустя 55 часов после свадьбы). Четвертый брак Кейдж заключил в марте в Лас-Вегасе, но на пятые сутки понял, что не готов к семейной жизни, и подал на развод.
Актриса Екатерина Климова разошлась с актером Гелой Месхи. Брак продлился четыре года. Теперь уже бывшие супруги расстались мирно. Ни имущество, ни общего ребенка они не делили.
Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев в сентябре сообщил о расставании с супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. "Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", — сказал он.
Лолита Милявская в июле объявила о расставании с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица объяснила это решение тем, что они с мужем недостаточно работали над отношениями и им следовало вовремя обратиться к психологу. Супруги прожили в браке девять лет.
Самый известный американский тележурналист, 85-летний Ларри Кинг разводится с восьмой женой, актрисой и продюсером Шон Саутвик. Супруги, которые поженились в 1997 году, уже подавали на развод в 2010-м, но тогда передумали и сохранили брак.
Основатель Центра документального кино Софья Капкова и руководитель центра исследований экономики культуры и городского развития экономического факультета МГУ Сергей Капков мирно расстались после четырех лет брака. Причин развода бывшие супруги не называли.
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин развелся с женой Алисой. О проблемах в семье стало известно после появления в сети скана заявления женщины в полицию. Алиса утверждала, что муж ей угрожает. В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что получили заявление и проводят проверку, но к чему она привела, неизвестно.
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Марина расторгли брак после 17 лет совместной жизни. Марина написала в Инстаграм, что решение было обоюдным.
Расставания зарубежных знаменитостей
Звездные расставания в России
Королевские расставания
Разводы политиков
В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".
Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".
С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.
С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.
Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".
Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".
Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.
Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.
Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.
Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.
Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.
Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.
Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".
Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".
"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.
"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.
Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.
Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.
"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.
"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.
Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.
В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".
С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.
Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".
Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.
Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.
Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.
Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".
"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.
Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.
"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.
Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.