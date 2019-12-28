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Выбор РИА Новости: звездные разводы 2019 года
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РИА Новости

Выбор РИА Новости: звездные разводы 2019 года

11:44 28.12.2019
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© AP Photo / Invision / Joel RyanБрэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Анджелина Джоли
© AP Photo / Invision / Joel Ryan
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уходящий 2019 год ознаменовался сразу несколькими громкими разводами знаменитых пар, в ряде случаев сопровождавшихся скандальными подробностями. Официальный развод оформила звездная пара Анджелины Джоли и Бреда Питта, расстались певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт, развелся с супругой миллиардер Джефф Безос, стало известно о разрыве актера Брэдли Купера и российской модели и актрисы Ирины Шейк.
Среди российских звездных пар тоже расставания: развелись Екатерина Климова и Гела Месхи, объявила о расставании с супругом певица Лолита Милявская, разошелся с супругой актер Марат Башаров. Прежде чем сочетаться браком с новым возлюбленным, режиссером Константином Богомоловым, телеведущая Ксения Собчак поставила точку в браке с актером Максимом Виторганом.
"Один красивый, другой очень красивый": громкие расставания 2019 года
© AFP 2019 / Angela Weiss

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Разрыву предшествовали слухи о романе Купера с Леди Гагой, с которой он снимался в фильме "Звезда родилась". Российские пользователи соцсетей застыдили предполагаемую разлучницу, а потом превратили Инстаграм певицы в форум, где обсуждали насущные проблемы и делились житейскими советами.

Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
1 из 18

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Разрыву предшествовали слухи о романе Купера с Леди Гагой, с которой он снимался в фильме "Звезда родилась". Российские пользователи соцсетей застыдили предполагаемую разлучницу, а потом превратили Инстаграм певицы в форум, где обсуждали насущные проблемы и делились житейскими советами.

© AFP 2019 / Angela Weiss
© AP Photo / Invision / Joel Ryan

Анджелина Джоли и Брэд Питт уже давно не живут вместе, но официально оформили развод лишь в этом году. Суд одобрил заявления о восстановлении "холостяцких" статусов актеров 12 апреля. Джоли и Питт решили завершить бракоразводный процесс, поскольку устали эмоционально.

Брэд Питт и Анджелина Джоли в Лондоне
2 из 18

Анджелина Джоли и Брэд Питт уже давно не живут вместе, но официально оформили развод лишь в этом году. Суд одобрил заявления о восстановлении "холостяцких" статусов актеров 12 апреля. Джоли и Питт решили завершить бракоразводный процесс, поскольку устали эмоционально.

© AP Photo / Invision / Joel Ryan
© AFP 2019 / Getty Images / Jamie McCarthy

"Ханна Монтана" Майли Сайрус и звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт расстались. Они были вместе десять лет, в декабре 2018-го тайно поженились, а почти через год после свадьбы разорвали отношения.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на выставке Метрополитен-музея Кэмп: заметки о моде в Нью-Йорке
3 из 18

"Ханна Монтана" Майли Сайрус и звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт расстались. Они были вместе десять лет, в декабре 2018-го тайно поженились, а почти через год после свадьбы разорвали отношения.

© AFP 2019 / Getty Images / Jamie McCarthy
© AFP 2019 / Stringer

Сестра короля Иордании Абдаллы II и супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя шокировала весь мир этим летом, сбежав из дворца вместе с детьми. Пресса сообщала, что 45-летняя Хайя опасалась за свою жизнь, поскольку шейх заподозрил ее в измене с охранником.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Дубая Мохаммед бен Рашид Аль Мактум на Королевских скачках в Аскоте
4 из 18

Сестра короля Иордании Абдаллы II и супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя шокировала весь мир этим летом, сбежав из дворца вместе с детьми. Пресса сообщала, что 45-летняя Хайя опасалась за свою жизнь, поскольку шейх заподозрил ее в измене с охранником.

© AFP 2019 / Stringer
© AFP 2019 / Valerie Macon

Супермодель Белла Хадид рассталась с рэпером The Weekend. Официальной причиной разрыва назвали напряженные рабочие графики знаменитостей. С начала отношений в мае 2015-го пара уже успела разойтись на полтора года. Музыкант вернулся к Белле, но не прошло и года, как молодые люди перестали появляться вместе, а потом артист и вовсе отписался от девушки в инстаграме.

The Weeknd и Белла Хадид на ежегодной премии Grammy music Awards в Лос-Анджелесе
5 из 18

Супермодель Белла Хадид рассталась с рэпером The Weekend. Официальной причиной разрыва назвали напряженные рабочие графики знаменитостей. С начала отношений в мае 2015-го пара уже успела разойтись на полтора года. Музыкант вернулся к Белле, но не прошло и года, как молодые люди перестали появляться вместе, а потом артист и вовсе отписался от девушки в инстаграме.

© AFP 2019 / Valerie Macon
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бывший король Малайзии Мухаммад V распрощался с победительницей конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, ради которого она приняла ислам и взяла имя Рихана. О том, что ее брак распался, россиянка прочитала в интернете. Экс-король разошелся с женой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".

Мисс Москва - 2015 Оксана Воеводина
6 из 18

Бывший король Малайзии Мухаммад V распрощался с победительницей конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, ради которого она приняла ислам и взяла имя Рихана. О том, что ее брак распался, россиянка прочитала в интернете. Экс-король разошелся с женой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2019 / Getty Images / Christopher Polk

Британская певица Адель подала на развод с бизнесменом Саймоном Конекки после почти девяти лет отношений и трех лет брака и купила особняк в Беверли-Хиллз за 11 миллионов долларов. Бывшие супруги теперь живут практические через дорогу друг от друга.

Певица Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
7 из 18

Британская певица Адель подала на развод с бизнесменом Саймоном Конекки после почти девяти лет отношений и трех лет брака и купила особняк в Беверли-Хиллз за 11 миллионов долларов. Бывшие супруги теперь живут практические через дорогу друг от друга.

© AFP 2019 / Getty Images / Christopher Polk
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. "У всех случается, все мы делаем ошибки", — написала девушка в Инстаграм и выразила надежду на то, что им с мужем удастся сохранить уважение друг другу и быть хорошими родителями. Супруги прожили вместе три года, у них растет дочь.

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин на вечеринке журнала Glamour
8 из 18

Певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. "У всех случается, все мы делаем ошибки", — написала девушка в Инстаграм и выразила надежду на то, что им с мужем удастся сохранить уважение друг другу и быть хорошими родителями. Супруги прожили вместе три года, у них растет дочь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2019 / Getty Image / Frazer Harrison

Колин Ферт разошелся с супругой после 22 лет брака. "Колин и Ливия Ферт расстались. Они поддерживают близкую дружбу, их объединяет любовь к детям. Они просят уважать их право на частную жизнь. Дальнейших комментариев не будет", — заявили представители актера.

Ливия Джуджолли и Колин Ферт на 83-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар
9 из 18

Колин Ферт разошелся с супругой после 22 лет брака. "Колин и Ливия Ферт расстались. Они поддерживают близкую дружбу, их объединяет любовь к детям. Они просят уважать их право на частную жизнь. Дальнейших комментариев не будет", — заявили представители актера.

© AFP 2019 / Getty Image / Frazer Harrison
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании восьмого марта, а в июне официально расторгли брак. Разводу предшествовал скандал. Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались из-за Собчак возле кафе в центре Москвы.

Актеры Ксения Собчак и её супруг Максим Виторган на Российском кинофестивале Кинотавр
10 из 18

Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании восьмого марта, а в июне официально расторгли брак. Разводу предшествовал скандал. Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались из-за Собчак возле кафе в центре Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed

Николасу Кейджу не удалось побить рекорд Бритни Спирс: брак 55-летнего актера с 23-летней визажисткой Эрикой Коикэ продлился четыре дня (певица в 2004-м рассталась с избранником спустя 55 часов после свадьбы). Четвертый брак Кейдж заключил в марте в Лас-Вегасе, но на пятые сутки понял, что не готов к семейной жизни, и подал на развод.

Николас Кейдж на церемонии закрытия Каирского международного кинофестиваля
11 из 18

Николасу Кейджу не удалось побить рекорд Бритни Спирс: брак 55-летнего актера с 23-летней визажисткой Эрикой Коикэ продлился четыре дня (певица в 2004-м рассталась с избранником спустя 55 часов после свадьбы). Четвертый брак Кейдж заключил в марте в Лас-Вегасе, но на пятые сутки понял, что не готов к семейной жизни, и подал на развод.

© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Екатерина Климова разошлась с актером Гелой Месхи. Брак продлился четыре года. Теперь уже бывшие супруги расстались мирно. Ни имущество, ни общего ребенка они не делили.

Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
12 из 18

Актриса Екатерина Климова разошлась с актером Гелой Месхи. Брак продлился четыре года. Теперь уже бывшие супруги расстались мирно. Ни имущество, ни общего ребенка они не делили.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев в сентябре сообщил о расставании с супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. "Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", — сказал он.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев
13 из 18

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев в сентябре сообщил о расставании с супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. "Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", — сказал он.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Лолита Милявская в июле объявила о расставании с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица объяснила это решение тем, что они с мужем недостаточно работали над отношениями и им следовало вовремя обратиться к психологу. Супруги прожили в браке девять лет.

Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
14 из 18

Лолита Милявская в июле объявила о расставании с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица объяснила это решение тем, что они с мужем недостаточно работали над отношениями и им следовало вовремя обратиться к психологу. Супруги прожили в браке девять лет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Invision / Evan Agostini

Самый известный американский тележурналист, 85-летний Ларри Кинг разводится с восьмой женой, актрисой и продюсером Шон Саутвик. Супруги, которые поженились в 1997 году, уже подавали на развод в 2010-м, но тогда передумали и сохранили брак.

Ларри Кинг и Шон Сауфвик на благотворительном вечере Friars Foundation Gala в Нью-Йорке
15 из 18

Самый известный американский тележурналист, 85-летний Ларри Кинг разводится с восьмой женой, актрисой и продюсером Шон Саутвик. Супруги, которые поженились в 1997 году, уже подавали на развод в 2010-м, но тогда передумали и сохранили брак.

© AP Photo / Invision / Evan Agostini
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Основатель Центра документального кино Софья Капкова и руководитель центра исследований экономики культуры и городского развития экономического факультета МГУ Сергей Капков мирно расстались после четырех лет брака. Причин развода бывшие супруги не называли.

Сергей и Софья Капковы на церемонии вручения ежегодной премииСобытие года журнала The Hollywood Reporter в Москве
16 из 18

Основатель Центра документального кино Софья Капкова и руководитель центра исследований экономики культуры и городского развития экономического факультета МГУ Сергей Капков мирно расстались после четырех лет брака. Причин развода бывшие супруги не называли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин развелся с женой Алисой. О проблемах в семье стало известно после появления в сети скана заявления женщины в полицию. Алиса утверждала, что муж ей угрожает. В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что получили заявление и проводят проверку, но к чему она привела, неизвестно.

Футболист Андрей Аршавин и его спутница Алиса Казьмина на трибуне стадиона Ледового дворца
17 из 18

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин развелся с женой Алисой. О проблемах в семье стало известно после появления в сети скана заявления женщины в полицию. Алиса утверждала, что муж ей угрожает. В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что получили заявление и проводят проверку, но к чему она привела, неизвестно.

© РИА Новости / Игорь Руссак
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© РИА Новости / Алексей Юшенков

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Марина расторгли брак после 17 лет совместной жизни. Марина написала в Инстаграм, что решение было обоюдным.

Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов с супругой Мариной и детьми на вечеринке, посвященной дню рождения певца
18 из 18

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Марина расторгли брак после 17 лет совместной жизни. Марина написала в Инстаграм, что решение было обоюдным.

© РИА Новости / Алексей Юшенков
1 из 18

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Разрыву предшествовали слухи о романе Купера с Леди Гагой, с которой он снимался в фильме "Звезда родилась". Российские пользователи соцсетей застыдили предполагаемую разлучницу, а потом превратили Инстаграм певицы в форум, где обсуждали насущные проблемы и делились житейскими советами.

© AFP 2019 / Angela Weiss
2 из 18

Анджелина Джоли и Брэд Питт уже давно не живут вместе, но официально оформили развод лишь в этом году. Суд одобрил заявления о восстановлении "холостяцких" статусов актеров 12 апреля. Джоли и Питт решили завершить бракоразводный процесс, поскольку устали эмоционально.

© AP Photo / Invision / Joel Ryan
3 из 18

"Ханна Монтана" Майли Сайрус и звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт расстались. Они были вместе десять лет, в декабре 2018-го тайно поженились, а почти через год после свадьбы разорвали отношения.

© AFP 2019 / Getty Images / Jamie McCarthy
4 из 18

Сестра короля Иордании Абдаллы II и супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя шокировала весь мир этим летом, сбежав из дворца вместе с детьми. Пресса сообщала, что 45-летняя Хайя опасалась за свою жизнь, поскольку шейх заподозрил ее в измене с охранником.

© AFP 2019 / Stringer
5 из 18

Супермодель Белла Хадид рассталась с рэпером The Weekend. Официальной причиной разрыва назвали напряженные рабочие графики знаменитостей. С начала отношений в мае 2015-го пара уже успела разойтись на полтора года. Музыкант вернулся к Белле, но не прошло и года, как молодые люди перестали появляться вместе, а потом артист и вовсе отписался от девушки в инстаграме.

© AFP 2019 / Valerie Macon
6 из 18

Бывший король Малайзии Мухаммад V распрощался с победительницей конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, ради которого она приняла ислам и взяла имя Рихана. О том, что ее брак распался, россиянка прочитала в интернете. Экс-король разошелся с женой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 18

Британская певица Адель подала на развод с бизнесменом Саймоном Конекки после почти девяти лет отношений и трех лет брака и купила особняк в Беверли-Хиллз за 11 миллионов долларов. Бывшие супруги теперь живут практические через дорогу друг от друга.

© AFP 2019 / Getty Images / Christopher Polk
8 из 18

Певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. "У всех случается, все мы делаем ошибки", — написала девушка в Инстаграм и выразила надежду на то, что им с мужем удастся сохранить уважение друг другу и быть хорошими родителями. Супруги прожили вместе три года, у них растет дочь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 18

Колин Ферт разошелся с супругой после 22 лет брака. "Колин и Ливия Ферт расстались. Они поддерживают близкую дружбу, их объединяет любовь к детям. Они просят уважать их право на частную жизнь. Дальнейших комментариев не будет", — заявили представители актера.

© AFP 2019 / Getty Image / Frazer Harrison
10 из 18

Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании восьмого марта, а в июне официально расторгли брак. Разводу предшествовал скандал. Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались из-за Собчак возле кафе в центре Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
11 из 18

Николасу Кейджу не удалось побить рекорд Бритни Спирс: брак 55-летнего актера с 23-летней визажисткой Эрикой Коикэ продлился четыре дня (певица в 2004-м рассталась с избранником спустя 55 часов после свадьбы). Четвертый брак Кейдж заключил в марте в Лас-Вегасе, но на пятые сутки понял, что не готов к семейной жизни, и подал на развод.

© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed
12 из 18

Актриса Екатерина Климова разошлась с актером Гелой Месхи. Брак продлился четыре года. Теперь уже бывшие супруги расстались мирно. Ни имущество, ни общего ребенка они не делили.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
13 из 18

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев в сентябре сообщил о расставании с супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. "Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", — сказал он.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
14 из 18

Лолита Милявская в июле объявила о расставании с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица объяснила это решение тем, что они с мужем недостаточно работали над отношениями и им следовало вовремя обратиться к психологу. Супруги прожили в браке девять лет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
15 из 18

Самый известный американский тележурналист, 85-летний Ларри Кинг разводится с восьмой женой, актрисой и продюсером Шон Саутвик. Супруги, которые поженились в 1997 году, уже подавали на развод в 2010-м, но тогда передумали и сохранили брак.

© AP Photo / Invision / Evan Agostini
16 из 18

Основатель Центра документального кино Софья Капкова и руководитель центра исследований экономики культуры и городского развития экономического факультета МГУ Сергей Капков мирно расстались после четырех лет брака. Причин развода бывшие супруги не называли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
17 из 18

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин развелся с женой Алисой. О проблемах в семье стало известно после появления в сети скана заявления женщины в полицию. Алиса утверждала, что муж ей угрожает. В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что получили заявление и проводят проверку, но к чему она привела, неизвестно.

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
18 из 18

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Марина расторгли брак после 17 лет совместной жизни. Марина написала в Инстаграм, что решение было обоюдным.

© РИА Новости / Алексей Юшенков
Не все гладко в королевских семьях: развелся с супругой, победительницей конкурса "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной бывший король Малайзии, султан малайзийского штата Келантан Мухаммад V, сбежала от шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума его шестая супруга принцесса Хайя.
Разводы и среди политиков и спортсменов: со скандалом развелся с супругой экс-футболист сборной России Андрей Аршавин, спокойно и без широкой огласки рассталась с супругом депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Расставания зарубежных знаменитостей

На грустной ноте заканчивается год для британского актера Колина Ферта, который разводится со своей женой Ливией Джуджолли после 22 лет брака. По данным издания People, причиной развода стала неверность Ливии несколько лет назад. Пара пыталась сохранить отношения, но в конце концов решила расстаться.
В официальном сообщении о своем расставании Ферт и Джуджолли заявили, что остаются близкими друзьями, которых объединяет любовь к их детям - у них двое сыновей 16 и 18 лет.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Колин Фёрт и его супруга продюсер Ливия Джуджолли
Продюсер Колин Фёрт и его супруга продюсер Ливия Джуджолли
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Продюсер Колин Фёрт и его супруга продюсер Ливия Джуджолли
Одним из самых громких стал разрыв актера Брэдли Купера и российской модели и актрисы Ирины Шейк после четырех лет отношений, в которых у пары родилась дочь Лея. СМИ предполагали, что причиной разрыва могла стать певица Леди Гага, которая снималась в фильме Купера "Звезда родилась". Из-за этих слухов русскоязычные пользователи соцсетей завалили оскорбительными сообщениями аккаунт певицы в Instagram.
Сначала пользователи стыдили певицу, а потом засыпали ее в соцсетях сообщениями, не имеющими никакого отношения к слухам о Гаге и Купере: стали размещать рекламу, обсуждать рецепты и погоду.
© Warner Bros. / Metro-Goldwyn-Mayer (2018), AP / Invision / Matt SaylesКадр из фильма "Звезда родилась". Брэдли Купер и Леди Гага на 25-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров
Кадр из фильма Звезда родилась. Брэдли Купер и Леди Гага на 25-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров
© Warner Bros. / Metro-Goldwyn-Mayer (2018), AP / Invision / Matt Sayles
Кадр из фильма "Звезда родилась". Брэдли Купер и Леди Гага на 25-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров
Расстались в уходящем году и певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт. Комментируя предстоящий развод в Instagram, Сайрус написала, что может признаться во многих совершенных ею вещах, но отказывается признавать, что ее брак распался из-за обмана.
"Мы с Лиамом были вместе 10 лет. Я говорила это раньше, и это остается правдой: я люблю Лиама и всегда буду любить. Но в какой-то момент мне пришлось принять здоровое решение оставить прошлую жизнь позади, сейчас я самый здоровый и самый счастливый человек", - написала она.
© AP Photo / Invision / Chris PizzelloЛиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе. 27 июня 2012
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе. 27 июня 2012
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе. 27 июня 2012
В уходящем году официальный развод оформили голливудские актеры Анджелина Джоли и Бред Питт, при этом документы на развод были поданы еще в 2016 году. После развода актриса сменила свою фамилию в документах с Джоли-Питт на Джоли, сообщал портал Blast со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы суда.
Официально развелись глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи. По данным агентства Блумберг, завершение бракоразводного процесса должно было стать началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Стоимость данного пакета акций оценивается в 38,3 миллиарда долларов, что позволит Маккензи Безос занять 22-е место в рейтинге богатейших людей мира, который составляет Блумберг.
© AP Photo / Elaine ThompsonГлава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи Безоc
Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи Безоc по дороге на конференцию в Солнечной долине
© AP Photo / Elaine Thompson
Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи Безоc
Ранее сообщалось, что Безос получит право голосовать акциями, которые он передаст жене после развода. Кроме того, она оставила ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.
Седьмой брак американского тележурналиста Ларри Кинга, судя по всему, тоже оказался неудачным - в уходящем году Кинг подал на развод со своей супругой Шон Саусвик после 22 лет совместной жизни. В качестве причины он назвал непримиримые разногласия. Слухи о сложностях в семейной жизни 85-летнего журналиста уже давно просачивались в СМИ, Шон подозревали в измене супругу. В браке у Кинга и Саусвик родилось двое сыновей.
© AP Photo / Invision / Evan AgostiniЛарри Кинг и Шон Саувик
Ларри Кинг и Шон Сауфвик на благотворительном вечере Friars Foundation Gala в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
Ларри Кинг и Шон Саувик
После трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод британская певица Адель. Пара начала встречаться еще в 2011 году, спустя год у них родился сын, а позже они тайно поженились. Во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.
Голливудский актер Николас Кейдж обратился в суд с просьбой аннулировать заявление на регистрацию брака, которую он подал только четыре дня назад, сообщил портал TMZ. По данным ресурса, 55-летний актер и его избранница визажист Эрика Койке в субботу оставили заявление в бюро по бракосочетаниям в одном из судов Лас-Вегаса. Но уже в среду Кейдж снова явился в суд и потребовал аннулировать заявление.
Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщает, что во время подачи заявления Кейдж был сильно пьян и обвинял девушку в намерении "забрать все его деньги". "Малыш, я тебя об этом не просила", - спокойно отвечала подруга.
Кейдж был женат три раза. Его последней супругой была официантка Элис Ким, кореянка по происхождению. Пара рассталась в январе 2016 года.
Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018
14 августа, 08:00Культура
Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд

Звездные расставания в России

В России самым обсуждаемым расставанием в уходящем году стал развод актера Максима Виторгана и телеведущей Ксении Собчак, которая позже вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Чтобы пресечь слухи и домыслы о своей семейной жизни, Собчак и Виторган сделали заявление.
"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и тем более ребенка, которого продолжаем растить как любящие его родители", - говорится на странице Собчак в Instagram.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМаксим Виторган и Ксения Собчак
Максим Виторган и Ксения Собчак на кинофестивале Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Максим Виторган и Ксения Собчак
Текст опубликован с подписью "Ксения Собчак Максим Виторган". Такое же сообщение было опубликовано в Instagram Виторгана.
Летом о расставании с супругом спортсменом Дмитрием Ивановым объявила певица Лолита Милявская, правда, тогда речь не шла именно о разводе. В октябре Иванов обратился с иском о разводе в суд.
"Для нас загадка, почему Иванов подал иск в суд. Он написал, что якобы Лолита уклоняется от похода в ЗАГС, но это не соответствует действительности", - сказал адвокат Сергей Жорин.
Он также рассказывал о том, что Милявская была намерена просить суд признать ее брак фиктивным, поскольку вскрылись определенные обстоятельства. Супруги прожили девять лет вместе. Это пятый брак певицы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛолита Милявская и Дмитрий Иванов
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Развод актера Марата Башарова с его супругой Елизаветой Шевырковой тоже нельзя назвать незаметным.
В декабре прошлого года СМИ писали, что супруга Башарова попала в больницу, якобы после того, как ее избил находившийся в состоянии алкогольного опьянения муж. В феврале Елизавета в своем Instagram рассказала о сложных отношениях с мужем, намекнув на предстоящее расставание.
"Я, как и любая другая девушка, верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100%, что такого просто не может быть... Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы..." - написала она, выразив сожаление, что "у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры".
В марте суд расторг брак пары.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Марат Башаров с Елизаветой Шевырковой
Актер Марат Башаров с Елизаветой Шевырковой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Марат Башаров с Елизаветой Шевырковой
Иск о разводе в уходящем году подал и телеведущий, теле- и кинопродюсер Михаил Ширвиндт. С супругой Татьяной Морозовой он прожил в браке около 30 лет, у пары общая дочь Александра. СМИ писали о том, что пара рассталась еще восемь лет назад, но только в этом году решила оформить развод.
Распался в уходящем году и союз актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи, которых называли одной из самых красивых пар. Брак продлился около четырех лет, у пары есть общая дочь. По разделу имущества и проживанию ребенка, как писали российский СМИ, Климова и Месхи сумели договориться без судебных тяжб.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЕкатерина Климова и Гела Месхи
Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Екатерина Климова и Гела Месхи
В конце года объявила о расставании с хоккеистом московского ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным певица Пелагея.
"Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько, но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод - малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать. Ну, и... Жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем - добра", - написала Пелагея в своем Instagram.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИван Телегин и Пелагея
Иван Телегин и Пелагея
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Иван Телегин и Пелагея

Королевские расставания

Не избежали потрясений и некоторые королевские семьи. Расстались в этом году бывший король Малайзии, султан малайзийского штата Келантан Мухаммад V и его жена - победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина, поженившиеся лишь в ноябре прошлого года.
В интервью изданию Daily Mail Воеводина рассказала о разводе. По ее словам, причины расставания ей неизвестны: "Я точно не знаю, что произошло, потому что все было в порядке, мы ждали нашего первенца, и даже сейчас я не знаю, почему он сделал это". Для развода с супругой бывший король использовал процедуру "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно лишь три раза произнести "развод", чтобы расторгнуть брак. О расставании с супругом россиянка узнала из интернета.
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
3 октября, 20:25
"Думай, что делаешь". Мисс Москва — 2015 обратилась к экс-королю Малайзии
На Ближнем Востоке тоже не без скандала в королевском семействе. Сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II и шестая супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя сбежала с детьми от своего мужа в Лондон. Как писала пресса, принцесса опасалась за свою жизнь и безопасность своих детей, по одной версии - так как ее заподозрили в неверности, по другой - якобы это было связано с историей Латифы - дочери ее супруга от одной из старших жен. В 33 года Латифа покинула Дубай и отправилась в Индию, но отец приказал найти ее и вернуть домой. После второй попытки бегства Латифа оказалась в тюрьме.
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
21 июля, 08:00
Контроль, побои и тюрьма: восточные принцессы убегают от мужей и отцов

Разводы политиков

Рассталась с супругом в уходящем году депутат российской Госдумы Наталья Поклонская.
"Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Ее бывший супруг, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев первым заявил о расставании с Поклонской. При этом ранее Поклонская в интервью РИА Новости сообщала, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.
Два лидера в семье – гремучая смесь: Наталья Поклонская и ее бывший муж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев
1 из 13

В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
2 из 13

Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев

С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская в рабочем кабинете в Крыму
3 из 13

С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце
4 из 13

Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва
5 из 13

Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.

Наталья Поклонская на Ялтинском международном экономическом форуме
6 из 13

Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
7 из 13

Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев в Рождественский сочельник
8 из 13

Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Супруги расстались.

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на открытии часовни у здания прокуратуры в Симферополе 26 октября 2016
9 из 13

Супруги расстались.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии Единая Россия в Симферополе
10 из 13

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Дмитрий Громов / Перейти в фотобанк

Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.

Наталья Поклонская передала в дар Ливадийскому дворцу портрет царской семьи
11 из 13

Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.

© РИА Новости / Дмитрий Громов
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
12 из 13

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией
13 из 13

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 13

В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
2 из 13

Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 13

С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
4 из 13

Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
5 из 13

Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
7 из 13

Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
8 из 13

Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
9 из 13

Супруги расстались.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
10 из 13

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
11 из 13

Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.

© РИА Новости / Дмитрий Громов
Перейти в фотобанк
12 из 13

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
13 из 13

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Не избежал развода и экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за взяточничество. Об этом решении сообщила его супруга Екатерина Белых.
"Я подаю заявление на развод. В связи с многочисленными угрозами, поступающими в последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег ... мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении", - написала Белых в своем Telegram-канале.
Никита и Екатерина Белых поженились, когда он уже содержался под арестом, затем пара обвенчалась, венчание стало первым, проведенным в СИЗО "Матросская тишина".
Как сообщили российские СМИ, развелся в уходящем году с супругой бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков. С теперь уже бывшей супругой - директором Центра документального кино DOC Софьей Капковой он прожил в браке четыре года, у пары родилась дочь.

Расставания в спорте

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин развелся летом с Алисой Казьминой (Аршавиной), расставание пары стало одним из самых громких в России.
Аршавин, у которого трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской, женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. О проблемах в семье Аршавиных общественности стало известно после появления в сети скана заявления Алисы в полицию. В нем девушка утверждала, что муж угрожает ей "путем направления sms-сообщений", в которых "пугает лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел". В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости подтвердили факт получения заявления и сообщили, что по нему проводится проверка. К чему в итоге она привела, неизвестно.
Футболист Андрей Аршавин
18 февраля, 16:42
Адвокат Аршавиной пояснил, чей автомобиль футболист забрал у жены
Представляющий интересы Аршавиной Александр Добровинский сообщал РИА Новости, что спортсмен забрал у жены автомобиль и потребовал миллион евро. По утверждению адвоката, футболист приехал к жене с угрозами вместе с некими людьми, которые якобы показывали удостоверения сотрудников ФСБ. В региональном управлении ФСБ РИА Новости заявляли, что Алиса Аршавина действительно пожаловалась на "противоправные действия" людей, которые представлялись сотрудниками спецслужбы. После развода дочь Аршавиных осталась с матерью.
Завершился в уходящем году бракоразводный процесс футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи, начавшийся еще в прошлом году. Сначала Глушаков требовал оставить с ним детей, а с жены взыскать алименты, но позднее отказался от этих требований.
"Суд удовлетворил иск о расторжении брака. Суд взыскал с него алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на жену до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста", - сообщил РИА Новости адвокат Дарьи Сергей Жорин.
Денис Глушаков с супругой Дарьей
3 декабря, 13:30
Жена Глушакова: алиментов не хватает на все детские расходы
Теперь Глушаков через суд требует с бывшей супруги более 204 миллионов рублей - за убытки и в качестве возмещения морального ущерба.
Развелся бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, возглавляющий нидерландский "Витесс".
"Мы развелись год назад, но для тренера это обычная ситуация, потому что если ты проводишь все свое время с игроками, это может разрушить твою семью. Мы до сих пор в очень хороших отношениях. Сейчас многие люди спрашивают, может быть, ты попытаешься поискать новую жену. Но это не проблема для меня, потому что футбол для меня - это и моя жена, и местами - моя семья. Извиняюсь перед своей настоящей семьей, но это правда", - сказал Слуцкий в передаче TV Show op reis.
Бывший тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий
12 ноября, 18:04
Слуцкий рассказал о разводе с женой
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Новый год—2020Оксана ВоеводинаМихаил ШирвиндтМайли СайрусСофья КапковаЛеонид Слуцкий (Тренер)Денис ГлушаковНаталья ПоклонскаяКолин ФертДжефф БезосНиколас КейджМаксим ВиторганЛолита МилявскаяБрэдли КуперПелагеяЛарри КингБрэд Питт (Уильям Бредли)Ксения СобчакАнджелина Джоли (Войт)Никита БелыхЕкатерина КлимоваМарат БашаровАндрей Аршавин
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