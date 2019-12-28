Выбор РИА Новости: звездные разводы 2019 года

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уходящий 2019 год ознаменовался сразу несколькими громкими разводами знаменитых пар, в ряде случаев сопровождавшихся скандальными подробностями. Официальный развод оформила звездная пара Анджелины Джоли и Бреда Питта, расстались певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт, развелся с супругой миллиардер Джефф Безос, стало известно о разрыве актера Брэдли Купера и российской модели и актрисы Ирины Шейк.

Среди российских звездных пар тоже расставания: развелись Екатерина Климова и Гела Месхи, объявила о расставании с супругом певица Лолита Милявская, разошелся с супругой актер Марат Башаров. Прежде чем сочетаться браком с новым возлюбленным, режиссером Константином Богомоловым, телеведущая Ксения Собчак поставила точку в браке с актером Максимом Виторганом.

Не все гладко в королевских семьях: развелся с супругой, победительницей конкурса "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной бывший король Малайзии, султан малайзийского штата Келантан Мухаммад V, сбежала от шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума его шестая супруга принцесса Хайя.

Разводы и среди политиков и спортсменов: со скандалом развелся с супругой экс-футболист сборной России Андрей Аршавин, спокойно и без широкой огласки рассталась с супругом депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Расставания зарубежных знаменитостей

На грустной ноте заканчивается год для британского актера Колина Ферта, который разводится со своей женой Ливией Джуджолли после 22 лет брака. По данным издания People, причиной развода стала неверность Ливии несколько лет назад. Пара пыталась сохранить отношения, но в конце концов решила расстаться.

В официальном сообщении о своем расставании Ферт и Джуджолли заявили, что остаются близкими друзьями, которых объединяет любовь к их детям - у них двое сыновей 16 и 18 лет.

Одним из самых громких стал разрыв актера Брэдли Купера и российской модели и актрисы Ирины Шейк после четырех лет отношений, в которых у пары родилась дочь Лея. СМИ предполагали, что причиной разрыва могла стать певица Леди Гага, которая снималась в фильме Купера "Звезда родилась". Из-за этих слухов русскоязычные пользователи соцсетей завалили оскорбительными сообщениями аккаунт певицы в Instagram

Сначала пользователи стыдили певицу, а потом засыпали ее в соцсетях сообщениями, не имеющими никакого отношения к слухам о Гаге и Купере: стали размещать рекламу, обсуждать рецепты и погоду.

© Warner Bros. / Metro-Goldwyn-Mayer (2018), AP / Invision / Matt Sayles Кадр из фильма "Звезда родилась". Брэдли Купер и Леди Гага на 25-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров © Warner Bros. / Metro-Goldwyn-Mayer (2018), AP / Invision / Matt Sayles Кадр из фильма "Звезда родилась". Брэдли Купер и Леди Гага на 25-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров

Расстались в уходящем году и певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт. Комментируя предстоящий развод в Instagram , Сайрус написала, что может признаться во многих совершенных ею вещах, но отказывается признавать, что ее брак распался из-за обмана.

"Мы с Лиамом были вместе 10 лет. Я говорила это раньше, и это остается правдой: я люблю Лиама и всегда буду любить. Но в какой-то момент мне пришлось принять здоровое решение оставить прошлую жизнь позади, сейчас я самый здоровый и самый счастливый человек", - написала она.

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе. 27 июня 2012 © AP Photo / Invision / Chris Pizzello Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе. 27 июня 2012

В уходящем году официальный развод оформили голливудские актеры Анджелина Джоли и Бред Питт, при этом документы на развод были поданы еще в 2016 году. После развода актриса сменила свою фамилию в документах с Джоли-Питт на Джоли, сообщал портал Blast со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы суда.

Официально развелись глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи. По данным агентства Блумберг, завершение бракоразводного процесса должно было стать началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.

Стоимость данного пакета акций оценивается в 38,3 миллиарда долларов, что позволит Маккензи Безос занять 22-е место в рейтинге богатейших людей мира, который составляет Блумберг.

© AP Photo / Elaine Thompson Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи Безоc © AP Photo / Elaine Thompson Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи Безоc

Ранее сообщалось, что Безос получит право голосовать акциями, которые он передаст жене после развода. Кроме того, она оставила ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.

Седьмой брак американского тележурналиста Ларри Кинга, судя по всему, тоже оказался неудачным - в уходящем году Кинг подал на развод со своей супругой Шон Саусвик после 22 лет совместной жизни. В качестве причины он назвал непримиримые разногласия. Слухи о сложностях в семейной жизни 85-летнего журналиста уже давно просачивались в СМИ, Шон подозревали в измене супругу. В браке у Кинга и Саусвик родилось двое сыновей.

© AP Photo / Invision / Evan Agostini Ларри Кинг и Шон Саувик © AP Photo / Invision / Evan Agostini Ларри Кинг и Шон Саувик

После трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод британская певица Адель. Пара начала встречаться еще в 2011 году, спустя год у них родился сын, а позже они тайно поженились. Во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.

Голливудский актер Николас Кейдж обратился в суд с просьбой аннулировать заявление на регистрацию брака, которую он подал только четыре дня назад, сообщил портал TMZ. По данным ресурса, 55-летний актер и его избранница визажист Эрика Койке в субботу оставили заявление в бюро по бракосочетаниям в одном из судов Лас-Вегаса. Но уже в среду Кейдж снова явился в суд и потребовал аннулировать заявление.

Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщает, что во время подачи заявления Кейдж был сильно пьян и обвинял девушку в намерении "забрать все его деньги". "Малыш, я тебя об этом не просила", - спокойно отвечала подруга.

Кейдж был женат три раза. Его последней супругой была официантка Элис Ким, кореянка по происхождению. Пара рассталась в январе 2016 года.

Звездные расставания в России

В России самым обсуждаемым расставанием в уходящем году стал развод актера Максима Виторгана и телеведущей Ксении Собчак, которая позже вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Чтобы пресечь слухи и домыслы о своей семейной жизни, Собчак и Виторган сделали заявление.

"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и тем более ребенка, которого продолжаем растить как любящие его родители", - говорится на странице Собчак в Instagram

Текст опубликован с подписью "Ксения Собчак Максим Виторган". Такое же сообщение было опубликовано в Instagram Виторгана.

Летом о расставании с супругом спортсменом Дмитрием Ивановым объявила певица Лолита Милявская, правда, тогда речь не шла именно о разводе. В октябре Иванов обратился с иском о разводе в суд.

"Для нас загадка, почему Иванов подал иск в суд. Он написал, что якобы Лолита уклоняется от похода в ЗАГС, но это не соответствует действительности", - сказал адвокат Сергей Жорин.

Он также рассказывал о том, что Милявская была намерена просить суд признать ее брак фиктивным, поскольку вскрылись определенные обстоятельства. Супруги прожили девять лет вместе. Это пятый брак певицы.

Развод актера Марата Башарова с его супругой Елизаветой Шевырковой тоже нельзя назвать незаметным.

В декабре прошлого года СМИ писали, что супруга Башарова попала в больницу, якобы после того, как ее избил находившийся в состоянии алкогольного опьянения муж. В феврале Елизавета в своем Instagram рассказала о сложных отношениях с мужем, намекнув на предстоящее расставание.

"Я, как и любая другая девушка, верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100%, что такого просто не может быть... Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы..." - написала она, выразив сожаление, что "у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры".

В марте суд расторг брак пары.

Иск о разводе в уходящем году подал и телеведущий, теле- и кинопродюсер Михаил Ширвиндт. С супругой Татьяной Морозовой он прожил в браке около 30 лет, у пары общая дочь Александра. СМИ писали о том, что пара рассталась еще восемь лет назад, но только в этом году решила оформить развод

Распался в уходящем году и союз актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи, которых называли одной из самых красивых пар. Брак продлился около четырех лет, у пары есть общая дочь. По разделу имущества и проживанию ребенка, как писали российский СМИ, Климова и Месхи сумели договориться без судебных тяжб.

В конце года объявила о расставании с хоккеистом московского ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным певица Пелагея.

"Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько, но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод - малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать. Ну, и... Жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем - добра", - написала Пелагея в своем Instagram

Королевские расставания

Не избежали потрясений и некоторые королевские семьи. Расстались в этом году бывший король Малайзии, султан малайзийского штата Келантан Мухаммад V и его жена - победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина, поженившиеся лишь в ноябре прошлого года.

В интервью изданию Daily Mail Воеводина рассказала о разводе. По ее словам, причины расставания ей неизвестны: "Я точно не знаю, что произошло, потому что все было в порядке, мы ждали нашего первенца, и даже сейчас я не знаю, почему он сделал это". Для развода с супругой бывший король использовал процедуру "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно лишь три раза произнести "развод", чтобы расторгнуть брак. О расставании с супругом россиянка узнала из интернета.

На Ближнем Востоке тоже не без скандала в королевском семействе. Сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II и шестая супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя сбежала с детьми от своего мужа в Лондон. Как писала пресса, принцесса опасалась за свою жизнь и безопасность своих детей, по одной версии - так как ее заподозрили в неверности, по другой - якобы это было связано с историей Латифы - дочери ее супруга от одной из старших жен. В 33 года Латифа покинула Дубай и отправилась в Индию, но отец приказал найти ее и вернуть домой. После второй попытки бегства Латифа оказалась в тюрьме.

Разводы политиков

Рассталась с супругом в уходящем году депутат российской Госдумы Наталья Поклонская.

"Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Ее бывший супруг, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев первым заявил о расставании с Поклонской. При этом ранее Поклонская в интервью РИА Новости сообщала, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены , "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.

Не избежал развода и экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за взяточничество. Об этом решении сообщила его супруга Екатерина Белых.

"Я подаю заявление на развод. В связи с многочисленными угрозами, поступающими в последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег ... мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении", - написала Белых в своем Telegram-канале.

Никита и Екатерина Белых поженились, когда он уже содержался под арестом, затем пара обвенчалась, венчание стало первым, проведенным в СИЗО "Матросская тишина".

Как сообщили российские СМИ, развелся в уходящем году с супругой бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков. С теперь уже бывшей супругой - директором Центра документального кино DOC Софьей Капковой он прожил в браке четыре года, у пары родилась дочь.

Расставания в спорте

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин развелся летом с Алисой Казьминой (Аршавиной), расставание пары стало одним из самых громких в России.

Аршавин, у которого трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской, женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. О проблемах в семье Аршавиных общественности стало известно после появления в сети скана заявления Алисы в полицию. В нем девушка утверждала, что муж угрожает ей "путем направления sms-сообщений", в которых "пугает лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел". В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости подтвердили факт получения заявления и сообщили, что по нему проводится проверка. К чему в итоге она привела, неизвестно.

Представляющий интересы Аршавиной Александр Добровинский сообщал РИА Новости, что спортсмен забрал у жены автомобиль и потребовал миллион евро. По утверждению адвоката, футболист приехал к жене с угрозами вместе с некими людьми, которые якобы показывали удостоверения сотрудников ФСБ. В региональном управлении ФСБ РИА Новости заявляли, что Алиса Аршавина действительно пожаловалась на "противоправные действия" людей, которые представлялись сотрудниками спецслужбы. После развода дочь Аршавиных осталась с матерью.

Завершился в уходящем году бракоразводный процесс футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи, начавшийся еще в прошлом году. Сначала Глушаков требовал оставить с ним детей, а с жены взыскать алименты, но позднее отказался от этих требований.

"Суд удовлетворил иск о расторжении брака. Суд взыскал с него алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на жену до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста", - сообщил РИА Новости адвокат Дарьи Сергей Жорин.

Теперь Глушаков через суд требует с бывшей супруги более 204 миллионов рублей - за убытки и в качестве возмещения морального ущерба.

Развелся бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, возглавляющий нидерландский "Витесс".