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https://ria.ru/20191228/1562248302.html
"Один красивый, другой очень красивый": громкие расставания 2019 года
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РИА Новости

"Один красивый, другой очень красивый": громкие расставания 2019 года

10:00 28.12.2019 (обновлено: 11:14 28.12.2019)
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Звезды, чьи отношения не выдержали испытания временем, — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Angela Weiss

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Разрыву предшествовали слухи о романе Купера с Леди Гагой, с которой он снимался в фильме "Звезда родилась". Российские пользователи соцсетей застыдили предполагаемую разлучницу, а потом превратили Инстаграм певицы в форум, где обсуждали насущные проблемы и делились житейскими советами.

Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
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Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Разрыву предшествовали слухи о романе Купера с Леди Гагой, с которой он снимался в фильме "Звезда родилась". Российские пользователи соцсетей застыдили предполагаемую разлучницу, а потом превратили Инстаграм певицы в форум, где обсуждали насущные проблемы и делились житейскими советами.

© AFP 2019 / Angela Weiss
© AP Photo / Invision / Joel Ryan

Анджелина Джоли и Брэд Питт уже давно не живут вместе, но официально оформили развод лишь в этом году. Суд одобрил заявления о восстановлении "холостяцких" статусов актеров 12 апреля. Джоли и Питт решили завершить бракоразводный процесс, поскольку устали эмоционально.

Брэд Питт и Анджелина Джоли в Лондоне
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Анджелина Джоли и Брэд Питт уже давно не живут вместе, но официально оформили развод лишь в этом году. Суд одобрил заявления о восстановлении "холостяцких" статусов актеров 12 апреля. Джоли и Питт решили завершить бракоразводный процесс, поскольку устали эмоционально.

© AP Photo / Invision / Joel Ryan
© AFP 2019 / Getty Images / Jamie McCarthy

"Ханна Монтана" Майли Сайрус и звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт расстались. Они были вместе десять лет, в декабре 2018-го тайно поженились, а почти через год после свадьбы разорвали отношения.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на выставке Метрополитен-музея Кэмп: заметки о моде в Нью-Йорке
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"Ханна Монтана" Майли Сайрус и звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт расстались. Они были вместе десять лет, в декабре 2018-го тайно поженились, а почти через год после свадьбы разорвали отношения.

© AFP 2019 / Getty Images / Jamie McCarthy
© AFP 2019 / Stringer

Сестра короля Иордании Абдаллы II и супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя шокировала весь мир этим летом, сбежав из дворца вместе с детьми. Пресса сообщала, что 45-летняя Хайя опасалась за свою жизнь, поскольку шейх заподозрил ее в измене с охранником.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Дубая Мохаммед бен Рашид Аль Мактум на Королевских скачках в Аскоте
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Сестра короля Иордании Абдаллы II и супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя шокировала весь мир этим летом, сбежав из дворца вместе с детьми. Пресса сообщала, что 45-летняя Хайя опасалась за свою жизнь, поскольку шейх заподозрил ее в измене с охранником.

© AFP 2019 / Stringer
© AFP 2019 / Valerie Macon

Супермодель Белла Хадид рассталась с рэпером The Weekend. Официальной причиной разрыва назвали напряженные рабочие графики знаменитостей. С начала отношений в мае 2015-го пара уже успела разойтись на полтора года. Музыкант вернулся к Белле, но не прошло и года, как молодые люди перестали появляться вместе, а потом артист и вовсе отписался от девушки в инстаграме.

The Weeknd и Белла Хадид на ежегодной премии Grammy music Awards в Лос-Анджелесе
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Супермодель Белла Хадид рассталась с рэпером The Weekend. Официальной причиной разрыва назвали напряженные рабочие графики знаменитостей. С начала отношений в мае 2015-го пара уже успела разойтись на полтора года. Музыкант вернулся к Белле, но не прошло и года, как молодые люди перестали появляться вместе, а потом артист и вовсе отписался от девушки в инстаграме.

© AFP 2019 / Valerie Macon
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бывший король Малайзии Мухаммад V распрощался с победительницей конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, ради которого она приняла ислам и взяла имя Рихана. О том, что ее брак распался, россиянка прочитала в интернете. Экс-король разошелся с женой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".

Мисс Москва - 2015 Оксана Воеводина
6 из 18

Бывший король Малайзии Мухаммад V распрощался с победительницей конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, ради которого она приняла ислам и взяла имя Рихана. О том, что ее брак распался, россиянка прочитала в интернете. Экс-король разошелся с женой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2019 / Getty Images / Christopher Polk

Британская певица Адель подала на развод с бизнесменом Саймоном Конекки после почти девяти лет отношений и трех лет брака и купила особняк в Беверли-Хиллз за 11 миллионов долларов. Бывшие супруги теперь живут практические через дорогу друг от друга.

Певица Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
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Британская певица Адель подала на развод с бизнесменом Саймоном Конекки после почти девяти лет отношений и трех лет брака и купила особняк в Беверли-Хиллз за 11 миллионов долларов. Бывшие супруги теперь живут практические через дорогу друг от друга.

© AFP 2019 / Getty Images / Christopher Polk
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. "У всех случается, все мы делаем ошибки", — написала девушка в Инстаграм и выразила надежду на то, что им с мужем удастся сохранить уважение друг другу и быть хорошими родителями. Супруги прожили вместе три года, у них растет дочь.

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин на вечеринке журнала Glamour
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Певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. "У всех случается, все мы делаем ошибки", — написала девушка в Инстаграм и выразила надежду на то, что им с мужем удастся сохранить уважение друг другу и быть хорошими родителями. Супруги прожили вместе три года, у них растет дочь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2019 / Getty Image / Frazer Harrison

Колин Ферт разошелся с супругой после 22 лет брака. "Колин и Ливия Ферт расстались. Они поддерживают близкую дружбу, их объединяет любовь к детям. Они просят уважать их право на частную жизнь. Дальнейших комментариев не будет", — заявили представители актера.

Ливия Джуджолли и Колин Ферт на 83-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар
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Колин Ферт разошелся с супругой после 22 лет брака. "Колин и Ливия Ферт расстались. Они поддерживают близкую дружбу, их объединяет любовь к детям. Они просят уважать их право на частную жизнь. Дальнейших комментариев не будет", — заявили представители актера.

© AFP 2019 / Getty Image / Frazer Harrison
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании восьмого марта, а в июне официально расторгли брак. Разводу предшествовал скандал. Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались из-за Собчак возле кафе в центре Москвы.

Актеры Ксения Собчак и её супруг Максим Виторган на Российском кинофестивале Кинотавр
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Ксения Собчак и Максим Виторган сообщили о расставании восьмого марта, а в июне официально расторгли брак. Разводу предшествовал скандал. Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались из-за Собчак возле кафе в центре Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed

Николасу Кейджу не удалось побить рекорд Бритни Спирс: брак 55-летнего актера с 23-летней визажисткой Эрикой Коикэ продлился четыре дня (певица в 2004-м рассталась с избранником спустя 55 часов после свадьбы). Четвертый брак Кейдж заключил в марте в Лас-Вегасе, но на пятые сутки понял, что не готов к семейной жизни, и подал на развод.

Николас Кейдж на церемонии закрытия Каирского международного кинофестиваля
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Николасу Кейджу не удалось побить рекорд Бритни Спирс: брак 55-летнего актера с 23-летней визажисткой Эрикой Коикэ продлился четыре дня (певица в 2004-м рассталась с избранником спустя 55 часов после свадьбы). Четвертый брак Кейдж заключил в марте в Лас-Вегасе, но на пятые сутки понял, что не готов к семейной жизни, и подал на развод.

© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Екатерина Климова разошлась с актером Гелой Месхи. Брак продлился четыре года. Теперь уже бывшие супруги расстались мирно. Ни имущество, ни общего ребенка они не делили.

Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
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Актриса Екатерина Климова разошлась с актером Гелой Месхи. Брак продлился четыре года. Теперь уже бывшие супруги расстались мирно. Ни имущество, ни общего ребенка они не делили.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев в сентябре сообщил о расставании с супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. "Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", — сказал он.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев
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Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев в сентябре сообщил о расставании с супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. "Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", — сказал он.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Лолита Милявская в июле объявила о расставании с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица объяснила это решение тем, что они с мужем недостаточно работали над отношениями и им следовало вовремя обратиться к психологу. Супруги прожили в браке девять лет.

Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
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Лолита Милявская в июле объявила о расставании с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица объяснила это решение тем, что они с мужем недостаточно работали над отношениями и им следовало вовремя обратиться к психологу. Супруги прожили в браке девять лет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Invision / Evan Agostini

Самый известный американский тележурналист, 85-летний Ларри Кинг разводится с восьмой женой, актрисой и продюсером Шон Саутвик. Супруги, которые поженились в 1997 году, уже подавали на развод в 2010-м, но тогда передумали и сохранили брак.

Ларри Кинг и Шон Сауфвик на благотворительном вечере Friars Foundation Gala в Нью-Йорке
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Самый известный американский тележурналист, 85-летний Ларри Кинг разводится с восьмой женой, актрисой и продюсером Шон Саутвик. Супруги, которые поженились в 1997 году, уже подавали на развод в 2010-м, но тогда передумали и сохранили брак.

© AP Photo / Invision / Evan Agostini
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Основатель Центра документального кино Софья Капкова и руководитель центра исследований экономики культуры и городского развития экономического факультета МГУ Сергей Капков мирно расстались после четырех лет брака. Причин развода бывшие супруги не называли.

Сергей и Софья Капковы на церемонии вручения ежегодной премииСобытие года журнала The Hollywood Reporter в Москве
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Основатель Центра документального кино Софья Капкова и руководитель центра исследований экономики культуры и городского развития экономического факультета МГУ Сергей Капков мирно расстались после четырех лет брака. Причин развода бывшие супруги не называли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин развелся с женой Алисой. О проблемах в семье стало известно после появления в сети скана заявления женщины в полицию. Алиса утверждала, что муж ей угрожает. В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что получили заявление и проводят проверку, но к чему она привела, неизвестно.

Футболист Андрей Аршавин и его спутница Алиса Казьмина на трибуне стадиона Ледового дворца
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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин развелся с женой Алисой. О проблемах в семье стало известно после появления в сети скана заявления женщины в полицию. Алиса утверждала, что муж ей угрожает. В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что получили заявление и проводят проверку, но к чему она привела, неизвестно.

© РИА Новости / Игорь Руссак
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© РИА Новости / Алексей Юшенков

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Марина расторгли брак после 17 лет совместной жизни. Марина написала в Инстаграм, что решение было обоюдным.

Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов с супругой Мариной и детьми на вечеринке, посвященной дню рождения певца
18 из 18

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Марина расторгли брак после 17 лет совместной жизни. Марина написала в Инстаграм, что решение было обоюдным.

© РИА Новости / Алексей Юшенков
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Спортсмены и команды
Андрей Аршавин
Оксана ВоеводинаМайли СайрусИрина ШейкСофья КапковаИван СоловьевНаталья ПоклонскаяНиколас КейджМаксим ВиторганЛолита МилявскаяБрэдли КуперРоберт Де НироСергей КапковБрэд Питт (Уильям Бредли)Ксения СобчакАнджелина Джоли (Войт)Екатерина КлимоваМарат БашаровФото
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