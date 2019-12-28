"Один красивый, другой очень красивый": громкие расставания 2019 года

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев в сентябре сообщил о расставании с супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. "Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", — сказал он.