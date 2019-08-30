Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.
В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева. С тех пор Поклонская реализовала совместно с мужем ряд гуманитарных проектов, они также написали автобиографическую книгу.
"Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни. Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается… Это будет тайной до момента предъявления декларации. После чего комментировать что-либо тоже не намерена", — сказала Поклонская.
Она добавила, что желание наложить табу на огласку своей личной жизни — ее внутреннее убеждение.
Депутат также сказала, что "по поводу вопросов о существовании духовного наставника очень много сплетен".