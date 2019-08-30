Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

"Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни. Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается… Это будет тайной до момента предъявления декларации. После чего комментировать что-либо тоже не намерена", — сказала Поклонская.