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РИА Новости

Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни

03:08 30.08.2019 (обновлено: 11:16 30.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, "о которых никто не догадывается" и которые она пока намерена сохранить в тайне.
В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева. С тех пор Поклонская реализовала совместно с мужем ряд гуманитарных проектов, они также написали автобиографическую книгу.

"Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни. Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается… Это будет тайной до момента предъявления декларации. После чего комментировать что-либо тоже не намерена", — сказала Поклонская.

Она добавила, что желание наложить табу на огласку своей личной жизни — ее внутреннее убеждение.
Депутат также сказала, что "по поводу вопросов о существовании духовного наставника очень много сплетен".
Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>
Наталья Поклонская
20 августа, 15:24РИА Новости
Поклонская рассказала, как явившийся во сне святой помог ей вылечиться
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Наталья ПоклонскаяРоссияОбщество
Популярные комментарии
Если человек не собирается рассказывать о личной жизни, зачем тогда упоминать о каких то произошедших переменах в этой, личной жизни? Хочется сохранить интригу или журналисты опять мозг пытаются вынести россиянам?
30 августа, 06:00
super.ket007a
8182005
Это реально кому то интересно ???
30 августа, 03:15
Григорий Ефимов
71710012
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