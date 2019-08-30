Наталья Поклонская: подам руку даже тому, кто считает себя моим врагом

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в осеннюю сессию планирует начать работу в комитете по международным делам и уже готовится к поездкам в другие страны в новом статусе. О планах на предстоящий год, о работе в составе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России, а также о "радикальных переменах" в личной жизни, которые она пока намерена оставить в тайне, Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости. Беседовал Виктор Лященко.

— В августе в Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов вмешательства в дела России, вы вошли в ее состав. Какова главная задача комиссии?

— Своевременно пресечь наглое и недопустимое вмешательство некоторых западных "партнеров" во внутренние дела страны. На примере Украины, Югославии и других стран весь мир увидел, чем заканчивается такая "иностранная помощь" вроде "пирожков Нуланд".

— Располагает ли уже комиссия информацией о конкретных фактах вмешательства?

— Факты вмешательства есть. Говорить о них пока не могу, как раз специально для их расследования и создана парламентская комиссия, по результатам работы которой материалы могут быть направлены в компетентные органы для принятия процессуальных решений. Об установленных фактах также будет заявлено на международных и межпарламентских площадках.

Еще хочу добавить по поводу протестов всякого рода крикунов на митингах, которые говорят о переменах, о люстрации власти, о несправедливости и о честных кандидатах. Интересно, кто сказал, что они честные? Почему они не могут быть банальными провокаторами и позерами? Как в Киеве на Майдане, там тоже вышли за аналогичные лозунги люди, которых вывели, как овец на заклание, потому что все хотят справедливости и хотят что-то изменить к лучшему. Но вопрос в том, что революционным ораторам наплевать на проблемы людей и на страну в целом, они всего лишь винтики в руках мировых комбинаторов.

Я не говорю, что в стране нет проблем, это не так. Проблем, в том числе с несправедливостью и коррупцией, достаточно. Но митингами их не решить. Очень часто бывает, что кандидаты специально, целенаправленно подают документы в ЦИК с нарушениями, чтобы использовать снятие с регистрации как повод повышенного протестного настроения в обществе, а режиссеры всех протестов пользуются всем этим.

— В осеннюю сессию вы планируете начать работать в комитете Госдумы по международным делам. Какие страны вы хотите посетить с официальными визитами в новом статусе?

— Все зависит от решения нижней палаты при определении состава делегации для поездки. Я готова на любые поездки в другие государства.

— С какими странами, на ваш взгляд, Крыму стоит укреплять сотрудничество?

— С теми, кто к этому готов и, естественно, уважает выбор крымчан. И над этим надо работать, чтобы таких стран становилось все больше и больше.

— А как вы думаете, президент какого иностранного государства первым побывает в российском Крыму?

— Это будет президент зрелый и самостоятельный, который уважительно относится к нашей стране и к порядку в мире.

— Есть ли спрос на поездки в Крым у иностранцев?

— В Крым постоянно приезжают граждане иностранных государств. Мы даже сдружились с некоторыми из них. Это японцы, французы, итальянцы, немцы и представители других стран. Санкции здесь не работают.

— Сколько, по вашему мнению, продлится санкционный режим в отношении Крыма?

— До тех пор, пока эти санкции будут актуальны. Россия становится сильнее и в ответ получает санкции. Понятно, что такие меры неэффективны, но неприятны. Изолировать нашу страну не получится никому, это невозможно. Географически, исторически, экономически и духовно мы остаемся в выигрышном положении.

— Намерены ли вы продолжать работу по реабилитации детей Сирии и Донбасса?

— Гуманитарная миссия будет продолжена.

— Как, по вашему мнению, новой украинской власти стоит выстраивать политику в отношении Крыма?

— К сожалению, президент Украины Владимир Зеленский будет делать то, что ему разрешит хозяин. Новой украинской власти посоветовала бы перейти к конструктиву в отношении Крыма. Во первую очередь наладить все дорожные сообщения (железнодорожное и воздушное) и пустить днепровскую воду. Как только они пойдут на эти шаги, покажут мудрую политику, направленную в интересах соблюдения базовых ценностей, они изменят к себе отношение.

Если существует хоть малейшая возможность урегулировать конфликтные вопросы дипломатическим путем, то это надо использовать. С чего-то надо начинать. Ведь бесконечно хаять крымчан за то, что мы защитили себя как народ, когда государство Украина было захвачено и стало неспособным защитить жизнь и здоровье жителей полуострова, нельзя. Надо не прятать голову в песок, как известная птица, а встречаться и решать вопрос.

Когда они ответят на вопрос, что нас побудило проводить референдум, все встанет на свои места. Возвращение Крыма на свою историческую родину — это юридический факт, который другие могут признавать сразу, могут потом.

— Сохраняется ли идея создания общественного движения?

— Сейчас я не задумываюсь, что будет дальше. Пока не готова сказать.

— Близится к завершению срок полномочий главы Крыма. Кого видите в кресле руководителя республики?

— Поддерживаю нынешнего главу Сергея Аксенова. Мы прошли вместе сложный период, и я считаю его смелым человеком.

— Правда ли, что у вас есть свой личный духовный наставник?

— По поводу вопросов о духовном наставнике в последнее время очень много сплетен. Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни. Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается.

— С чем связанно желание наложить табу на огласку своей личной жизни?

— Внутреннее убеждение.

— О каких радикальных переменах идет речь?

— Это будет тайной до момента предъявления декларации. После чего комментировать что-либо тоже не намерена.

— Почему после замужества вы оставили свою прежнюю фамилию?

— Своей работой и службой Родине сделала себе фамилию, поэтому менять ее не хочу. Пока.

— Еще не отказались от идеи зарегистрировать бренд "Няш-мяш"?

— Планы остаются, но пока все не доходят руки.

— Какие качества вы цените в людях?

— Трезвость ума, порядочность и честность.

— О чем вы сожалеете больше всего в жизни?

— Не надо сожалеть, надо делать выводы, становиться мудрее и идти вперед.

— В вашей жизни есть враги, которым вы бы никогда не подали руки?