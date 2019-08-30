Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T11:01Z
https://ria.ru/20190830/1558032486.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151901/15/1519011586_0:0:2843:1599_1036x0_80_0_0_d970fcd315f1dbdf68a9346b9e0bca51.jpg
РИА Новости

Наталья Поклонская: подам руку даже тому, кто считает себя моим врагом

11:00 30.08.2019 (обновлено: 11:01 30.08.2019)
2832
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в осеннюю сессию планирует начать работу в комитете по международным делам и уже готовится к поездкам в другие страны в новом статусе. О планах на предстоящий год, о работе в составе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России, а также о "радикальных переменах" в личной жизни, которые она пока намерена оставить в тайне, Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости. Беседовал Виктор Лященко.
— В августе в Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов вмешательства в дела России, вы вошли в ее состав. Какова главная задача комиссии?
— Своевременно пресечь наглое и недопустимое вмешательство некоторых западных "партнеров" во внутренние дела страны. На примере Украины, Югославии и других стран весь мир увидел, чем заканчивается такая "иностранная помощь" вроде "пирожков Нуланд".
— Располагает ли уже комиссия информацией о конкретных фактах вмешательства?
— Факты вмешательства есть. Говорить о них пока не могу, как раз специально для их расследования и создана парламентская комиссия, по результатам работы которой материалы могут быть направлены в компетентные органы для принятия процессуальных решений. Об установленных фактах также будет заявлено на международных и межпарламентских площадках.
В здании Госдумы РФ
19 августа, 18:57Радио
Уважайте суверенитет. Госдума осенью рассмотрит вмешательство в дела РФ
Еще хочу добавить по поводу протестов всякого рода крикунов на митингах, которые говорят о переменах, о люстрации власти, о несправедливости и о честных кандидатах. Интересно, кто сказал, что они честные? Почему они не могут быть банальными провокаторами и позерами? Как в Киеве на Майдане, там тоже вышли за аналогичные лозунги люди, которых вывели, как овец на заклание, потому что все хотят справедливости и хотят что-то изменить к лучшему. Но вопрос в том, что революционным ораторам наплевать на проблемы людей и на страну в целом, они всего лишь винтики в руках мировых комбинаторов.
Я не говорю, что в стране нет проблем, это не так. Проблем, в том числе с несправедливостью и коррупцией, достаточно. Но митингами их не решить. Очень часто бывает, что кандидаты специально, целенаправленно подают документы в ЦИК с нарушениями, чтобы использовать снятие с регистрации как повод повышенного протестного настроения в обществе, а режиссеры всех протестов пользуются всем этим.
— В осеннюю сессию вы планируете начать работать в комитете Госдумы по международным делам. Какие страны вы хотите посетить с официальными визитами в новом статусе?
— Все зависит от решения нижней палаты при определении состава делегации для поездки. Я готова на любые поездки в другие государства.
— С какими странами, на ваш взгляд, Крыму стоит укреплять сотрудничество?
— С теми, кто к этому готов и, естественно, уважает выбор крымчан. И над этим надо работать, чтобы таких стран становилось все больше и больше.
— А как вы думаете, президент какого иностранного государства первым побывает в российском Крыму?
— Это будет президент зрелый и самостоятельный, который уважительно относится к нашей стране и к порядку в мире.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
13 августа, 11:39Радио
Не впечатлило. В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
— Есть ли спрос на поездки в Крым у иностранцев?
— В Крым постоянно приезжают граждане иностранных государств. Мы даже сдружились с некоторыми из них. Это японцы, французы, итальянцы, немцы и представители других стран. Санкции здесь не работают.
— Сколько, по вашему мнению, продлится санкционный режим в отношении Крыма?
— До тех пор, пока эти санкции будут актуальны. Россия становится сильнее и в ответ получает санкции. Понятно, что такие меры неэффективны, но неприятны. Изолировать нашу страну не получится никому, это невозможно. Географически, исторически, экономически и духовно мы остаемся в выигрышном положении.
— Намерены ли вы продолжать работу по реабилитации детей Сирии и Донбасса?
— Гуманитарная миссия будет продолжена.
— Как, по вашему мнению, новой украинской власти стоит выстраивать политику в отношении Крыма?
— К сожалению, президент Украины Владимир Зеленский будет делать то, что ему разрешит хозяин. Новой украинской власти посоветовала бы перейти к конструктиву в отношении Крыма. Во первую очередь наладить все дорожные сообщения (железнодорожное и воздушное) и пустить днепровскую воду. Как только они пойдут на эти шаги, покажут мудрую политику, направленную в интересах соблюдения базовых ценностей, они изменят к себе отношение.
Если существует хоть малейшая возможность урегулировать конфликтные вопросы дипломатическим путем, то это надо использовать. С чего-то надо начинать. Ведь бесконечно хаять крымчан за то, что мы защитили себя как народ, когда государство Украина было захвачено и стало неспособным защитить жизнь и здоровье жителей полуострова, нельзя. Надо не прятать голову в песок, как известная птица, а встречаться и решать вопрос.
Когда они ответят на вопрос, что нас побудило проводить референдум, все встанет на свои места. Возвращение Крыма на свою историческую родину — это юридический факт, который другие могут признавать сразу, могут потом.
Игорь Коломойский
28 августа, 17:41Сказано в эфире
Политолог объяснил, что стоит за идеей Коломойского снять с России санкцииУкраинский олигарх Игорь Коломойский призвал снять с России часть санкций. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов оценил эти призывы.
— Сохраняется ли идея создания общественного движения?
— Сейчас я не задумываюсь, что будет дальше. Пока не готова сказать.
— Близится к завершению срок полномочий главы Крыма. Кого видите в кресле руководителя республики?
— Поддерживаю нынешнего главу Сергея Аксенова. Мы прошли вместе сложный период, и я считаю его смелым человеком.
— Правда ли, что у вас есть свой личный духовный наставник?
— По поводу вопросов о духовном наставнике в последнее время очень много сплетен. Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни. Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается.
— С чем связанно желание наложить табу на огласку своей личной жизни?
— Внутреннее убеждение.
— О каких радикальных переменах идет речь?
— Это будет тайной до момента предъявления декларации. После чего комментировать что-либо тоже не намерена.
— Почему после замужества вы оставили свою прежнюю фамилию?
— Своей работой и службой Родине сделала себе фамилию, поэтому менять ее не хочу. Пока.
— Еще не отказались от идеи зарегистрировать бренд "Няш-мяш"?
— Планы остаются, но пока все не доходят руки.
— Какие качества вы цените в людях?
— Трезвость ума, порядочность и честность.
— О чем вы сожалеете больше всего в жизни?
— Не надо сожалеть, надо делать выводы, становиться мудрее и идти вперед.
— В вашей жизни есть враги, которым вы бы никогда не подали руки?
— Я подам руку даже тому, кто считает себя моим врагом.
2311016
Обсудить 4
Наталья ПоклонскаяРоссияИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
Кашмир, ракеты и лес. О чем Лавров договорился с индийским коллегой
РИА
Новости
Автор проекта Доступный туризм Саида Гаджиева
Cтудентка из Дагестана создала туристические маршруты для незрячих
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Иван Белозерцев: пензенский аграрный сектор справился с засухой достойно
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон признал неудобную правду, но надеется показать России силу
Дирижер Ян Латам-Кениг
Ян Латам-Кенинг: Россия не похожа на джеймсбондовские представления о ней
Газовый терминал в Польше
СМИ сообщили о газовом соглашении между США, Украиной и Польшей
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Самолет Ан-124
Украина потребовала не использовать марку "Ан" для российского "Руслана"
Генеральный директор компании “РТ-Инвест” Андрей Шипелов
Андрей Шипелов: к 2023 году ни один килограмм мусора не попадет на свалки
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
"Встречный пал" для НАТО. Чем опасна новая модификация Ту-22М3
Сотрудник СБУ
Обмен заключенными между Россией и Украиной отложили, сообщили в СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский
Сможет ли Трамп подчинить Зеленского. Удивительно, но не факт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
Лента новостейМолния