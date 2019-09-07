Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ

Дело, по данным издания, слушалось в закрытом от прессы режиме. Решение о расторжении брака было принято мировым судьей 5 сентября, при этом стороны на слушание не явились. Как рассказал "МК" помощник мирового судьи, Ширвиндт и его бывшая супруга на стадии досудебной подготовки объявили о нежелании участвовать в разбирательстве и попросили решить вопрос о разводе без них.