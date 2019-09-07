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РИА Новости

Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ

02:06 07.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелеведущий Михаил Ширвиндт
Телеведущий Михаил Ширвиндт
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Телеведущий Михаил Ширвиндт. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт развелся с женой Татьяной Морозовой после 30 лет брака. Об этом со ссылкой на решение Пресненского суда Москвы сообщает "МК".
Иск о разводе пара подала в июле.
Дело, по данным издания, слушалось в закрытом от прессы режиме. Решение о расторжении брака было принято мировым судьей 5 сентября, при этом стороны на слушание не явились. Как рассказал "МК" помощник мирового судьи, Ширвиндт и его бывшая супруга на стадии досудебной подготовки объявили о нежелании участвовать в разбирательстве и попросили решить вопрос о разводе без них.
Ширвиндт долгое время вел на ТВ программы "Дог-шоу "Я и моя собака" и "Хочу знать". Сейчас он регулярно выкладывает ролики на YouTube-канале, посвященном путешествиям и кулинарии. На него подписаны 80 тысяч пользователей.
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин отвечает на вопросы журналистов перед началом рассмотрения гражданского иска у Хамовнического суда Москвы. 6 августа 2018
6 августа 2018, 16:47РИА Новости
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Михаил ШирвиндтШоу-бизнесРоссия
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