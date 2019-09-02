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РИА Новости

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней

12:42 02.09.2019 (обновлено: 18:20 02.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги "Крымская весна. До и после" в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", — рассказал он РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что сегодня "на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя".
Наталья Поклонская
30 августа, 10:34РИА Новости
Поклонская рассказала, кого видит главой Крыма
По словам Соловьева, он "облегчил жене задачу" и предоставил ей возможность самой выбрать дальнейший путь и расставлять приоритеты.

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой. Как в песне Михаила Круга "Но другим никогда, никогда я не буду, если что-то не так, вы простите меня", — добавил он.

Между тем недавние заявления Поклонской о "тайных и радикальных" переменах в личной жизни Соловьев сравнил с анекдотом, как один иностранец загадку загадывал о зеленом прыгучем представителе фауны: "На "ля" начинается, на "гушка" заканчивается". Он подчеркнул, что "на деле ничего тайного и уж тем более радикального нет".
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе.
За год совместной жизни они реализовали несколько гуманитарных проектов и написали книгу.
Два лидера в семье – гремучая смесь: Наталья Поклонская и ее бывший муж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев
1 из 13

В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
2 из 13

Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев

С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская в рабочем кабинете в Крыму
3 из 13

С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце
4 из 13

Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва
5 из 13

Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.

Наталья Поклонская на Ялтинском международном экономическом форуме
6 из 13

Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
7 из 13

Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев в Рождественский сочельник
8 из 13

Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Супруги расстались.

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на открытии часовни у здания прокуратуры в Симферополе 26 октября 2016
9 из 13

Супруги расстались.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии Единая Россия в Симферополе
10 из 13

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Дмитрий Громов / Перейти в фотобанк

Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.

Наталья Поклонская передала в дар Ливадийскому дворцу портрет царской семьи
11 из 13

Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.

© РИА Новости / Дмитрий Громов
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
12 из 13

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией
13 из 13

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 13

В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
2 из 13

Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 13

С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
4 из 13

Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
5 из 13

Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
7 из 13

Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
8 из 13

Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
9 из 13

Супруги расстались.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
10 из 13

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
11 из 13

Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.

© РИА Новости / Дмитрий Громов
Перейти в фотобанк
12 из 13

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
13 из 13

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2083147227120244
Обсудить 187
Иван СоловьевНаталья ПоклонскаяГосдума РФСимферопольРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вздохнёт мужик с облегчением. Как раз тот случай.
2 сентября, 12:47
Ryskin Andy
20829372112
Это называется.. .поматросил и бросил. Удивляет, что это бывший руководитель по правам человека... Видать так же и с правами человека поступал - сначала дал, потом забрал.
2 сентября, 12:50
ooleg
16127372138
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