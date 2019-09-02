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РИА Новости

Два лидера в семье – гремучая смесь: Наталья Поклонская и ее бывший муж

14:55 02.09.2019
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Бывший глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев сообщил о расставании с женой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. История супругов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев
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В августе 2018 года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
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Свадьбу сыграли тайно. Поклонская тогда объяснила, что церемонию бракосочетания они с мужем "делали для себя".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Георгий Зимарев

С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская в рабочем кабинете в Крыму
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С тех пор Поклонская и Соловьев реализовали несколько гуманитарных проектов.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце
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Супруги выпустили автобиографическую книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва
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Последние две главы, одну из которых написал Соловьев, были посвящены семейной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.

Наталья Поклонская на Ялтинском международном экономическом форуме
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Несколько дней назад Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что в ее личной жизни произошли радикальные перемены.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
7 из 13

Однако подробности раскрывать не стала, сказав, что желание наложить табу на огласку личной жизни вызвано ее убеждениями.

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев в Рождественский сочельник
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Между тем, по словам Ивана Соловьева, "ничего тайного и уж тем более радикального нет".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Супруги расстались.

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на открытии часовни у здания прокуратуры в Симферополе 26 октября 2016
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Супруги расстались.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская во время 2-го этапа III Конференции Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии Единая Россия в Симферополе
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"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", — прокомментировал бывший супруг Поклонской.

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Дмитрий Громов / Перейти в фотобанк

Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.

Наталья Поклонская передала в дар Ливадийскому дворцу портрет царской семьи
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Соловьев сказал, что некоторое время назад предоставил супруге определиться и расставить приоритеты.

© РИА Новости / Дмитрий Громов
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
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"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело", — подчеркнул Соловьев.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией
13 из 13

Наталья Поклонская на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Иван СоловьевНаталья ПоклонскаяФотоОбщество
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