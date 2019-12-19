Православные христиане отмечают день памяти Николая Чудотворца

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Православные христиане отмечают в четверг день памяти величайшего христианского святого, святителя Николая Чудотворца. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках.
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, жил в Малой Азии (ныне территория Турции) в III-IV веках, он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские.
По церковному календарю, торжества в честь святителя совершаются дважды в году: 19 декабря - в день его кончины, и 22 мая - в память перенесения его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари. В народе эти праздники именуются соответственно "Никола зимний" и "Никола летний".
"В день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме святителя Николая в Хамовниках", - сообщили в пресс-службе предстоятеля.
Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих и всех находящихся в особо сложных жизненных обстоятельствах.
В связи с этим Русская православная церковь по традиции в день памяти святителя Николая проводит благотворительную акцию "День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся". В этот день, в частности, совершаются особые молитвы о тех, кто находится в местах заключения, организуются сборы средств на поддержание миссии тюремного служения Церкви.
21 мая 2017, 02:05Николай Чудотворец