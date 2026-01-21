Посольство: арестованная в Сиднее россиянка попросила пригласить священника

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Арестованная в Австралии по подозрению в шпионаже россиянка Кира Королёва попросила пригласить к ней священника РПЦ, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.

Первое слушание по делу россиян состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание, на котором должно было быть оглашено обвинительное заключение по делу. Последний раз это произошло 7 ноября, поскольку федеральные прокуроры запросили дополнительное время для рассмотрения доказательств. Очередное судебное слушание было перенесено на конец февраля 2026 года.