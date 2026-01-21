Рейтинг@Mail.ru
Посольство: арестованная в Сиднее россиянка попросила пригласить священника - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/avstralija-2069324586.html
Посольство: арестованная в Сиднее россиянка попросила пригласить священника
Посольство: арестованная в Сиднее россиянка попросила пригласить священника - РИА Новости, 21.01.2026
Посольство: арестованная в Сиднее россиянка попросила пригласить священника
Арестованная в Австралии по подозрению в шпионаже россиянка Кира Королёва попросила пригласить к ней священника РПЦ, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:00:00+03:00
2026-01-21T15:00:00+03:00
в мире
россия
австралия
сидней
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069123640_0:125:720:530_1920x0_80_0_0_11cb4eabbe9262283b47a6731c14103e.jpg
https://ria.ru/20260120/avstraliya-2069123419.html
https://ria.ru/20260121/avstralija-2069300229.html
россия
австралия
сидней
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069123640_0:90:720:630_1920x0_80_0_0_82b412e522b5ffb84e78f948522869be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австралия, сидней, русская православная церковь
В мире, Россия, Австралия, Сидней, Русская православная церковь
Посольство: арестованная в Сиднее россиянка попросила пригласить священника

Посольство РФ: арестованная в Австралии Королева попросила пригласить священника

© Фото : соцсети Киры КоролевойКира Королева
Кира Королева - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : соцсети Киры Королевой
Кира Королева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Арестованная в Австралии по подозрению в шпионаже россиянка Кира Королёва попросила пригласить к ней священника РПЦ, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
"Оказываем многоплановую гуманитарную и консульскую поддержку. По просьбе Киры Королёвой к ней был приглашен священник РПЦ", - заявили в дипмиссии.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Правозащитник обратился к премьеру Австралии из-за угрозы жизни Королевой
Вчера, 18:26
В посольстве отметили, что сотрудники генконсульства России в Сиднее и почетный генеральный консул России в штатах Квинсленд и Виктория Ирина Брук находятся в регулярном контакте с супругами Кирой и Игорем Королёвыми.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Первое слушание по делу россиян состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание, на котором должно было быть оглашено обвинительное заключение по делу. Последний раз это произошло 7 ноября, поскольку федеральные прокуроры запросили дополнительное время для рассмотрения доказательств. Очередное судебное слушание было перенесено на конец февраля 2026 года.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.
Государственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В посольстве рассказали о россиянке, арестованной в Австралии
13:47
 
В миреРоссияАвстралияСиднейРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала