Посольство: арестованная в Сиднее россиянка попросила пригласить священника
Посольство: арестованная в Сиднее россиянка попросила пригласить священника - РИА Новости, 21.01.2026
Посольство: арестованная в Сиднее россиянка попросила пригласить священника
Арестованная в Австралии по подозрению в шпионаже россиянка Кира Королёва попросила пригласить к ней священника РПЦ, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в...
Посольство: арестованная в Сиднее россиянка попросила пригласить священника
Посольство РФ: арестованная в Австралии Королева попросила пригласить священника
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Арестованная в Австралии по подозрению в шпионаже россиянка Кира Королёва попросила пригласить к ней священника РПЦ, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австралии.
"Оказываем многоплановую гуманитарную и консульскую поддержку. По просьбе Киры Королёвой к ней был приглашен священник РПЦ
", - заявили в дипмиссии.
В посольстве отметили, что сотрудники генконсульства России
в Сиднее
и почетный генеральный консул России в штатах Квинсленд и Виктория Ирина Брук находятся в регулярном контакте с супругами Кирой и Игорем Королёвыми.
В июле 2024 года полиция Австралии
арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Первое слушание по делу россиян состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание, на котором должно было быть оглашено обвинительное заключение по делу. Последний раз это произошло 7 ноября, поскольку федеральные прокуроры запросили дополнительное время для рассмотрения доказательств. Очередное судебное слушание было перенесено на конец февраля 2026 года.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.