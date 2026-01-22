Рейтинг@Mail.ru
Протоиерей объяснил, есть ли этика у ИИ - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:19 22.01.2026 (обновлено: 17:10 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/ii-2069604623.html
Протоиерей объяснил, есть ли этика у ИИ
Протоиерей объяснил, есть ли этика у ИИ - РИА Новости, 22.01.2026
Протоиерей объяснил, есть ли этика у ИИ
Искусственный интеллект не может обладать этикой, так как это инструмент, заявил на пресс-конференции "Этика в сфере искусственного интеллекта" секретарь... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:19:00+03:00
2026-01-22T17:10:00+03:00
религия
россия
александр абрамов
русская православная церковь
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876898204_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_dd5629aa4f97c207f2ee7622956c9b45.jpg
https://ria.ru/20260115/kazakhstan-2068070077.html
https://ria.ru/20260119/tserkovnyy-1914410309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876898204_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86cf80bd0522d6a1c3deae71814c444c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр абрамов, русская православная церковь, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Религия, Россия, Александр Абрамов, Русская православная церковь, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Протоиерей объяснил, есть ли этика у ИИ

Протоиерей Абрамов: ИИ не может обладать этикой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПлакат
Плакат - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект не может обладать этикой, так как это инструмент, заявил на пресс-конференции "Этика в сфере искусственного интеллекта" секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Александр Абрамов.
"Этика ИИ – само по себе сочетание бессмысленное. У искусственного интеллекта не может быть этики, как не может быть этики у очков. А вот этика в области искусственного интеллекта, именно так называется национальная комиссия, имеет глубокий смысл. Это и этика разработчика, и этика тех решений, которые вкладываются в машину", – сказал Абрамов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Мечеть Нур-Астана - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Казахстане создадут приложение с ИИ по религиозным вопросам
15 января, 14:48
Для взаимодействия в этой области было принято решение создать консультативный совет, где религиозные деятели будут обсуждать важнейшие моральные и нравственные вопросы, относящиеся к сфере искусственного интеллекта, добавил протоиерей.
Ранее Синодальная комиссия по биоэтике РПЦ заключила соглашение с техническим комитетом по стандартизации №164 "Искусственный интеллект". Этот комитет создан на базе Российской венчурной компании (РВК). Он занимается нормативно-техническим регулированием различных аспектов прикладного использования технологий ИИ, в том числе формированием программы разработки национальных стандартов в области ИИ, включая технологии обработки "больших данных" (big data), машинного обучения, когнитивных и нейротехнологий. Создание специального комитета инициировано при поддержке Минпромторга РФ и Росстандарта.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Православные праздники в феврале 2026: календарь ключевых событий и постов
19 января, 12:25
 
РелигияРоссияАлександр АбрамовРусская православная церковьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала