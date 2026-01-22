Протоиерей объяснил, есть ли этика у ИИ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект не может обладать этикой, так как это инструмент, заявил на пресс-конференции "Этика в сфере искусственного интеллекта" секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Александр Абрамов.
"Этика ИИ – само по себе сочетание бессмысленное. У искусственного интеллекта не может быть этики, как не может быть этики у очков. А вот этика в области искусственного интеллекта, именно так называется национальная комиссия, имеет глубокий смысл. Это и этика разработчика, и этика тех решений, которые вкладываются в машину", – сказал Абрамов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В Казахстане создадут приложение с ИИ по религиозным вопросам
15 января, 14:48
Для взаимодействия в этой области было принято решение создать консультативный совет, где религиозные деятели будут обсуждать важнейшие моральные и нравственные вопросы, относящиеся к сфере искусственного интеллекта, добавил протоиерей.
Ранее Синодальная комиссия по биоэтике РПЦ заключила соглашение с техническим комитетом по стандартизации №164 "Искусственный интеллект". Этот комитет создан на базе Российской венчурной компании (РВК). Он занимается нормативно-техническим регулированием различных аспектов прикладного использования технологий ИИ, в том числе формированием программы разработки национальных стандартов в области ИИ, включая технологии обработки "больших данных" (big data), машинного обучения, когнитивных и нейротехнологий. Создание специального комитета инициировано при поддержке Минпромторга РФ и Росстандарта.