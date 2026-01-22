Протоиерей объяснил, есть ли этика у ИИ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект не может обладать этикой, так как это инструмент, заявил на пресс-конференции "Этика в сфере искусственного интеллекта" секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Александр Абрамов.