Протоиерей рассказал, может ли быть душа у искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект не может иметь души, заявил на пресс-конференции "Этика в сфере искусственного интеллекта" секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Александр Абрамов.

Также протоиерей рассказал, что в воскресенье в рамках международных рождественских образовательных чтений состоится подписание соглашения о создании Консультативного совета по этике в сфере искусственного интеллекта.