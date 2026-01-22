Рейтинг@Mail.ru
Протоиерей рассказал, может ли быть душа у искусственного интеллекта - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:05 22.01.2026 (обновлено: 17:27 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/ii-2069621065.html
Протоиерей рассказал, может ли быть душа у искусственного интеллекта
Протоиерей рассказал, может ли быть душа у искусственного интеллекта - РИА Новости, 22.01.2026
Протоиерей рассказал, может ли быть душа у искусственного интеллекта
Искусственный интеллект не может иметь души, заявил на пресс-конференции "Этика в сфере искусственного интеллекта" секретарь Синодальной комиссии по биоэтике... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:05:00+03:00
2026-01-22T17:27:00+03:00
россия
александр абрамов
русская православная церковь
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968012647_0:191:3062:1913_1920x0_80_0_0_cbf498ad55f3359275357b5507ed2760.jpg
https://ria.ru/20260122/ii-2069604623.html
https://ria.ru/20260120/islam-2069185709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968012647_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_7b78c808a9d12057859dedf3810cf837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр абрамов, русская православная церковь, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Россия, Александр Абрамов, Русская православная церковь, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Религия
Протоиерей рассказал, может ли быть душа у искусственного интеллекта

Протоиерей Абрамов рассказал, что ИИ не может иметь души

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРобот
Робот - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Робот. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект не может иметь души, заявил на пресс-конференции "Этика в сфере искусственного интеллекта" секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Александр Абрамов.
"Такое невозможно ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах о душе у искусственного интеллекта речи быть не может… Душа дана человеку и только человеку Богом, и никаких других вариантов здесь быть не может. Здесь уже есть подмена: как у интеллекта может быть душа, и при чём здесь душа, вообще говоря? Это или сознательный обман, или добросовестное заблуждение. И в том и в другом случае это не имеет отношения к реальности", – сказал Абрамов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Плакат - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Протоиерей объяснил, есть ли этика у ИИ
Вчера, 15:19
Также протоиерей рассказал, что в воскресенье в рамках международных рождественских образовательных чтений состоится подписание соглашения о создании Консультативного совета по этике в сфере искусственного интеллекта.
Ранее Синодальная комиссия по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) заключила соглашение с Техническим комитетом по стандартизации №164 "Искусственный интеллект". Технический комитет №164 "Искусственный интеллект" создан на базе Российской венчурной компании (РВК). Он занимается нормативно-техническим регулированием различных аспектов прикладного использования технологий ИИ, в том числе формированием программы разработки национальных стандартов в области ИИ, включая технологии обработки "больших данных" (big data), машинного обучения, когнитивных и нейротехнологий. Создание спецкомитета инициировано при поддержке Минпромторга РФ и Росстандарта.
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Муфтий Москвы рассказал, в кого могут вселиться джинны
20 января, 23:57
 
РелигияРоссияАлександр АбрамовРусская православная церковьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала