Протоиерей рассказал, может ли быть душа у искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект не может иметь души, заявил на пресс-конференции "Этика в сфере искусственного интеллекта" секретарь Синодальной комиссии по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Александр Абрамов.
"Такое невозможно ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах о душе у искусственного интеллекта речи быть не может… Душа дана человеку и только человеку Богом, и никаких других вариантов здесь быть не может. Здесь уже есть подмена: как у интеллекта может быть душа, и при чём здесь душа, вообще говоря? Это или сознательный обман, или добросовестное заблуждение. И в том и в другом случае это не имеет отношения к реальности", – сказал Абрамов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Также протоиерей рассказал, что в воскресенье в рамках международных рождественских образовательных чтений состоится подписание соглашения о создании Консультативного совета по этике в сфере искусственного интеллекта.
Ранее Синодальная комиссия по биоэтике Русской православной церкви (РПЦ) заключила соглашение с Техническим комитетом по стандартизации №164 "Искусственный интеллект". Технический комитет №164 "Искусственный интеллект" создан на базе Российской венчурной компании (РВК). Он занимается нормативно-техническим регулированием различных аспектов прикладного использования технологий ИИ, в том числе формированием программы разработки национальных стандартов в области ИИ, включая технологии обработки "больших данных" (big data), машинного обучения, когнитивных и нейротехнологий. Создание спецкомитета инициировано при поддержке Минпромторга РФ и Росстандарта.
