Патриарх Кирилл вручил главе "Роснефти" орден Сергия Радонежского

"Игорь Иванович, сердечно благодарю вас за ваши труды. Вы самоотверженно трудитесь на благо Родины, созидая материальную силу Отечества на таком участке, от которого во многом зависит развитие всей нашей экономики. Но, помимо этого, вы делаете очень много доброго для людей. Вы никогда не оставляли своим вниманием нужды Русской православной церкви, за что мы вас сердечно благодарим. Поэтому этот орден является наградой за все ваши добрые дела и во благо Церкви, и во благо нашего Отечества", - привели в РПЦ слова патриарха Кирилла на вручении ордена.