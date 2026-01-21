Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл вручил главе "Роснефти" орден Сергия Радонежского - РИА Новости, 21.01.2026
15:56 21.01.2026
Патриарх Кирилл вручил главе "Роснефти" орден Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл вручил главе "Роснефти" орден Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл вручил главе "Роснефти" Игорю Сечину орден преподобного Сергия Радонежского I степени, сообщает РПЦ. РИА Новости, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Патриарх Кирилл вручил главе "Роснефти" Игорю Сечину орден преподобного Сергия Радонежского I степени, сообщает РПЦ.
"Двадцать первого января в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем правления, главным исполнительным директором ПАО "НК "Роснефть" Игорем Ивановичем Сечиным. Во внимание к помощи Русской православной церкви и в связи с 65-летием со дня рождения святейший патриарх Кирилл вручил И.И. Сечину орден преподобного Сергия Радонежского I степени", - говорится на сайте РПЦ.
Поблагодарив патриарха за высокую награду, Сечин преподнес ему художественное издание "Искусство палеха", отмечают в РПЦ.
"Игорь Иванович, сердечно благодарю вас за ваши труды. Вы самоотверженно трудитесь на благо Родины, созидая материальную силу Отечества на таком участке, от которого во многом зависит развитие всей нашей экономики. Но, помимо этого, вы делаете очень много доброго для людей. Вы никогда не оставляли своим вниманием нужды Русской православной церкви, за что мы вас сердечно благодарим. Поэтому этот орден является наградой за все ваши добрые дела и во благо Церкви, и во благо нашего Отечества", - привели в РПЦ слова патриарха Кирилла на вручении ордена.
По данным Православной энциклопедии, орден преподобного Сергия Радонежского учрежден в 1978 году. В положении об ордене сказано, что орденами 1-й и 2-й степени награждаются предстоятели поместных православных церквей, главы инославных церквей и религиозных объединений, видные церковные и государственные деятели за плодотворные труды по укреплению мира и дружбы между народами. А согласно положению о наградах РПЦ в редакции 2017 года, "орденом награждаются священнослужители и миряне за труды на благо Святой Церкви".
РелигияМоскваИгорь СечинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Сергий РадонежскийРусская православная церковьРоснефть
 
 
