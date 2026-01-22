"ИИ-батюшка" может дать безответственные советы, заявил священник

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Создание с помощью искусственного интеллекта "искусственных священников" - это кошмарная антиутопия, такой "батюшка" может дать безответственные советы, не учитывая особенностей психики прихожан, заявил секретарь Синодальной комиссии Русской православной церкви по биоэтике протоиерей Александр Абрамов.
Ранее Абрамов заявил, что у искусственного интеллекта не может быть этики. Этика в области искусственного интеллекта - это этика разработчика и тех решений, которые вкладываются в машину.
Протоиерей объяснил, есть ли этика у ИИ
Вчера, 15:19
"Священника можно заменить (на искусственный интеллект – ред.) только в кошмарном сне, в какой-нибудь отвратительной антиутопии, где контекст человеческих отношений не имеет никакого значения", – сказал Абрамов на пресс-конференции "Этика в сфере искусственного интеллекта" в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он также затронул вопрос ответственности за советы ИИ.
"Разработчик никогда до конца не знает природу алгоритма. Если к такому "батюшке" придет человек с психикой лабильной, что будет? И кто возьмёт на себя ответственность?" - подчеркнул протоиерей.
По его мнению, обращение к искусственным помощникам – священнослужителям также может говорить о трусости человека, о страхе общения с живыми людьми, друзьями, женой.
Он также отметил, что религия - это высшая сфера человеческого духа.
"Когда вы её превращаете лишь в форму обслуживания себя, когда подходите к батюшке как к автомату с газировкой: одна копейка - без сиропа, три копейки - с сиропом. Здесь точно так же. "Премиальный батюшка" будет с вами 10 часов разговаривать. "Батюшка бесплатный" - 15 минут", - заключил священник.
Ранее Синодальная комиссия по биоэтике РПЦ заключила соглашение с Техническим комитетом по стандартизации № 164 "Искусственный интеллект". Технический комитет № 164 "Искусственный интеллект" создан на базе Российской венчурной компании (РВК). Он занимается нормативно-техническим регулированием различных аспектов прикладного использования технологий ИИ, в том числе формированием программы разработки национальных стандартов в области ИИ, включая технологии обработки "больших данных" (big data), машинного обучения, когнитивных и нейротехнологий. Создание спецкомитета инициировано при поддержке Минпромторга РФ и Росстандарта.