"ИИ-батюшка" может дать безответственные советы, заявил священник

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Создание с помощью искусственного интеллекта "искусственных священников" - это кошмарная антиутопия, такой "батюшка" может дать безответственные советы, не учитывая особенностей психики прихожан, заявил секретарь Синодальной комиссии Русской православной церкви по биоэтике протоиерей Александр Абрамов.

Ранее Абрамов заявил, что у искусственного интеллекта не может быть этики. Этика в области искусственного интеллекта - это этика разработчика и тех решений, которые вкладываются в машину.

"Священника можно заменить (на искусственный интеллект – ред.) только в кошмарном сне, в какой-нибудь отвратительной антиутопии, где контекст человеческих отношений не имеет никакого значения", – сказал Абрамов на пресс-конференции "Этика в сфере искусственного интеллекта" в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он также затронул вопрос ответственности за советы ИИ.

"Разработчик никогда до конца не знает природу алгоритма. Если к такому "батюшке" придет человек с психикой лабильной, что будет? И кто возьмёт на себя ответственность?" - подчеркнул протоиерей.

По его мнению, обращение к искусственным помощникам – священнослужителям также может говорить о трусости человека, о страхе общения с живыми людьми, друзьями, женой.

Он также отметил, что религия - это высшая сфера человеческого духа.

"Когда вы её превращаете лишь в форму обслуживания себя, когда подходите к батюшке как к автомату с газировкой: одна копейка - без сиропа, три копейки - с сиропом. Здесь точно так же. "Премиальный батюшка" будет с вами 10 часов разговаривать. "Батюшка бесплатный" - 15 минут", - заключил священник.