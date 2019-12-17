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День Ракетных войск стратегического назначения
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РИА Новости

День Ракетных войск стратегического назначения

00:39 17.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРакетные войска
Ракетные войска
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день – День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Праздник был установлен на основании указа президента России от 10 декабря 1995 года "Об установлении Дня Ракетных войск стратегического назначения и Дня Военно-космических сил", а также подтвержден указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
17 декабря 1959 года вышло постановление Совета Министров СССР, закрепившее ранее принятое решение о создании нового вида Вооруженных Сил. Именно поэтому праздник отмечается 17 декабря.
До 1995 года стратегические ракетчики свой профессиональный праздник отмечали вместе с артиллеристами 19 ноября в День ракетных войск и артиллерии, который был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1964 года.
Зарождение РВСН связано с развитием отечественного и зарубежного ракетного оружия, а затем и ракетно-ядерного оружия, с совершенствованием его боевого применения. Материальной основой образования РВСН явилось создание в СССР новых отраслей оборонной промышленности – ракетно-космической промышленности и промышленности ядерных боеприпасов.
13 мая 1946 года Совет Министров СССР принял постановление "Вопросы реактивного вооружения" о создании ракетостроительной отрасли в промышленности и освоении ракетного оружия в войсках. В этом документе работы по развитию реактивной техники определялись важнейшей государственной задачей, а выполнение заданий по ней всеми министерствами и организациями – как первоочередными.
Первыми ракетными соединениями, созданными в соответствии с постановлением, стали бригады особого назначения резерва Верховного Главного командования (РВГК). Первая такая бригада была сформирована в августе 1946 года на базе 92 гвардейского Гомельского минометного полка. Она была вооружена баллистическими ракетами дальнего действия.
В 1946-1959 годах было разработано ракетно-ядерное оружие, созданы первые образцы управляемых баллистических ракет, формировались ракетные соединения, способные решать оперативные задачи во фронтовых операциях и стратегические задачи на прилегающих театрах военных действий. В 1959 году в составе Вооруженных сил СССР имелись одно соединение межконтинентальных баллистический ракет (МБР), семь инженерных бригад и более 40 инженерных полков ракет средней дальности (РСД). При этом около половины инженерных полков входило в состав дальней авиации Военно-воздушных сил.
Потребность в централизованном руководстве войсками, оснащенными стратегическими ракетами, обусловила организационное оформление нового вида вооруженных сил. 17 декабря 1959 года были приняты постановление Президиума ЦК КПСС "Об учреждении поста Главкома по ракетным частям в составе Вооруженных Сил СССР" и постановление Совета Министров СССР "Об учреждении должности Главнокомандующего ракетными войсками в составе Вооруженных Сил СССР". В соответствии с указанными решениями вводилась должность главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения – заместителя министра обороны СССР. Первым главнокомандующим Ракетными войсками был назначен Герой Советского Союза главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.
Создание нового самостоятельного вида Вооруженных Сил СССР – РВСН, имело большое политическое значение, так как до этого в руках Верховного Главнокомандующего не было единой структуры управления стратегическим ракетно-ядерным оружием.
В 1959-1965 годах развертывались и ставились на боевое дежурство ракетные соединения и части, оснащенные ракетами средней дальности и межконтинентальными баллистическими ракетами, способными решать стратегические задачи Верховного Главного Командования в удаленных географических районах и на любых театрах военных действий.
Непрерывное наращивание количества и качественных характеристик ракетных комплексов, состоявших на вооружении, содействовало установлению ядерного паритета (равновесия) между СССР и США к началу 1970-х годах. Однако рост возможностей обеих сторон не прекратился – на вооружении появлялись все более совершенные ракеты, а на смену моноблочным головным частям пришли разделяющиеся, причем вскоре эти разделяющиеся головные части получили индивидуальное наведение. К середине 1980-х годов началось производство мобильных МБР "Тополь", создание которых стало новым шагом в обеспечении скрытности и неуязвимости стратегических сил. На протяжении всего периода существования СССР РВСН составляли основу его стратегических сил, на них приходилась большая часть боезарядов из тех 10 с лишним тысяч, которыми располагал СССР к 1991 году.
Достигнутый баланс ядерных сил, изменения военно-политической обстановки в конце 1980-х – начале 1990-х годов позволили по-новому осмыслить и оценить бесперспективность гонки вооружений и заключить Советскому Союзу, а затем Российской Федерации ряд договоров с США по обоюдному сокращению стратегического ядерного оружия.
С 1992 года начался новый этап в развитии РВСН – Ракетные войска стратегического назначения как вид Вооруженных Сил вошли в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, проводилась ликвидация ракетных комплексов РВСН за пределами России, создавался и ставился на боевое дежурство ракетный комплекс "Тополь-М" пятого поколения. В 1997 году произошло объединение РВСН с Военно-космическими силами и войсками Ракетно-космической обороны. С 1997 года по 2001 год, кроме ракетных армий и дивизий, в состав РВСН входили также воинские части и учреждения запуска и управления космическими аппаратами, а также объединения и соединения ракетно-космической обороны.
С июня 2001 года РВСН были преобразованы из вида Вооруженных Сил в два рода войск – Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска.
В настоящее время Ракетные войска стратегического назначения являются родом войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главным компонентом ее стратегических ядерных сил. Они предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях и составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника.
С 2010 года командующим РВСН является генерал-полковник Сергей Каракаев.
На современном этапе своего развития в состав Ракетных войск стратегического назначения входят три ракетные армии, находящиеся во Владимире, Омске и Оренбурге и включающие 12 ракетных дивизий постоянной готовности.
На вооружении ракетных дивизий РВСН находится шесть типов ракетных комплексов (РК), подразделяющихся по видам базирования на стационарные и мобильные. Боевой состав РВСН насчитывает около 200 мобильных пусковых установок и примерно такое же количество стационарных.
Основу группировки стационарного базирования составляют РК с ракетами "тяжелого" (РС-20В "Воевода") и "легкого" (РС-18 ("Стиллет"), РС-12М2 ("Тополь-М")) классов. В составе группировки мобильного базирования находятся подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Тополь" с ракетой РС-12М, "Тополь-М" с ракетой РС-12М2 моноблочного оснащения и ПГРК "Ярс" с ракетой РС-12М2Р и разделяющейся головной частью в мобильном и стационарном вариантах базирования. В настоящее время РВСН перевооружаются на стратегические ракетные комплексы "Ярс" с ракетой РС-24. На ноябрь 2019 года войска получили 150 таких пусковых установок. По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, из боевого состава РВСН выводятся последние ракетные комплексы советского производства.
В 2019 году войска начали получать комплексы "Авангард" с гиперзвуковыми ракетами, которые могут совершать межконтинентальные полеты со скоростью больше числа Маха (скорость звука) в 20 раз. Кроме того, они летят по непредсказуемой для противника траектории, что делает "Авангард" неуязвимым для любых систем противовоздушной и противоракетной обороны.
За свою историю РВСН по прямому назначению как военная сила ни разу не применялись, но совместно с другими компонентами стратегических ядерных сил зримо присутствовали при решении многих военно-политических проблем.
По совам командующего РВСН Сергея Каракаева, ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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