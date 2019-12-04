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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России
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РИА Новости

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России

10:35 04.12.2019 (обновлено: 12:00 04.12.2019)
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© Фото : СК РФЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© Фото : СК РФ
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба. Архивное фото
4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми мужчина открыл стрельбу на улице. Нападавший – пятидесятилетний ранее судимый местный житель. Будучи пьяным, он вооружился охотничьим ружьем и сначала стрелял в квартире. Потом он вышел на улицу, где ранил прохожего и убил женщину. Кроме того, при задержании он выстрелил в водителя автомобиля Росгвардии. Установлено, что у него не было разрешения на хранение оружия. Стрелявший находится под стражей, раненых госпитализировали.
30 ноября в гостинице на северо-востоке Москвы во время конфликта между постояльцами один из них открыл стрельбу и ранил человека. Подозреваемый скрылся с места преступления. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
15 ноября в Благовещенске в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу. В результате инцидента погиб его ровесник, еще пять человек пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
21 октября в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге посетитель открыл стрельбу из травматического оружия в ответ на сделанное ему замечание. Пострадали четыре человека, которые были осмотрены врачами и отпущены домой.
18 сентября вечером в Москве в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена Алексей Смирнов открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был ранен.
21 июля в городе Осташков в Тверской области у гостиницы "Наутилус" мужчина 1982 года рождения в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического оружия. В результате были ранены два мужчины, которые были доставлены в медучреждение. Стрелявший был задержан.
16 июня вечером в городе Великие Луки Псковской области на детской площадке местный житель открыл стрельбу из пневматического оружия по несовершеннолетним, которые играли в футбол. В результате 16-летний подросток был госпитализирован с пулевым ранением грудной клетки. Стрелявший мужчина был арестован и заключен под стражу.
17 апреля вечером в Костроме на улице Маяковского 53-летний местный житель выстрелил из пневматического ружья в подростков, которые, по его мнению, шумно играли на крышах гаражей и мешали ему отдыхать. Одна из пуль попала 10-летнему мальчику в голову. Ребенка госпитализировали.
12 апреля в городе Энгельсе Саратовской области возле учебного заведения школьник выстрелил в старшеклассницу из пневматического пистолета. В результате металлический шарик (пуля) попал в мягкие ткани верхней челюсти пострадавшей. Потерпевшая обратилась в медучреждение, где ей была оказана помощь.
7 апреля в одном из кафе города Волжский Волгоградской области в ходе ссоры между двумя компаниями молодых людей один из посетителей несколько раз выстрелил из травматического пистолета в мужчину, с которым у него произошел конфликт. Пострадавший обратился в больницу.
В ночь на 1 апреля в ночном баре башкирского Салавата 50-летний местный житель в ходе ссоры открыл стрельбу из травматического оружия по парню и его подруге. В результате в городской травматологический пункт с непроникающими ранениями были доставлены 26-летний горожанин и его 20-летняя подруга. Открывший стрельбу мужчина был задержан недалеко от кафе, где произошел инцидент.
26 марта в городе Данков Липецкой области 70-летний мужчина открыл стрельбу из пневматического ружья по бегавшим во дворе детям. В результате ранение получил ребенок 2012 года рождения.
9 марта в одном из кафе в Домодедовском районе Подмосковья произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, отмечавшим Международный женский день. В результате в больницу попали пять человек. У троих из них огнестрельные ранения, у двоих – травмы головы.
5 марта в школе в станице Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края подросток открыл стрельбу по одноклассникам. 15-летний школьник купил с рук пневматический пистолет и начал вымогать деньги у одноклассников во время похода в магазин на перемене. Когда они отказались отдавать деньги, подросток открыл огонь. Пострадавшие не получили серьезных травм, медики зафиксировали у них ссадины и гематомы, госпитализация не потребовалась.
11 февраля вечером на востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в продуктовом магазине "Пятерочка" на улице Главная. Между двумя посетителями произошел конфликт, и они начали драться. Один из них достал травматический пистолет и трижды выстрелил, после чего скрылся.
В результате ранения получили три человека: двум оказали помощь на месте, а одну женщину госпитализировали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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